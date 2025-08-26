सभी
    नई जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स की दिखी झलक

    प्रकाशित: अगस्त 26, 2025 04:01 pm । सोनू

    41 Views
    नई जनरेशन सेल्टोस को पहली बार भारत में देखा गया है, जो पहले देखी गई इसकी बॉक्सी डिजाइन की पुष्टि करता है

    2026 Kia Seltos Spied

    किआ सेल्टोस को नया जनरेशन अपडेट मिलने वाला है और कंपनी इसे कवर में रखकर लगातार टेस्ट कर रही है। इसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई है जिनमें नई सेल्टोस को फिर टेस्ट करते देखा गया है, और इस बार यह भारत के हैदराबाद में देखी गई है। नई तस्वीरों में हमें इसके डिजाइन से जुड़ी कई जानकारियां देखने को मिली है, जिनके बारे में हम जानेंगे आगे:

    क्या नजर आया?

    2026 Kia Seltos Spied

    नई सेल्टोस के टेस्ट मॉडल में नई डिजाइन की चौकोर हाउसिंग में वर्टिकल शेप की एलईडी हेडलाइट, ब्लैक रूफ रेल्स और स्पोर्टी ब्लैक अलॉय व्हील के साथ भारी व्हील आर्क क्लेडिंग दी गई है। इससे पहले हमने नई सेल्टोस को बॉक्सी शेप, वर्टिकल स्लेट वाली ग्रिल और पूरे बंपर पर रग्ड ब्लैक स्ट्रिप के साथ देखा था। गौर से देखने पर आपको ड्यूल-टोन ओआरवीएम और नई स्प्लिट स्टाइल टेल लाइट भी नजर आ सकती है, जबकि पुराने मॉडल में ट्राएंगुलर यूनिट देखी गई थी।

    इस बार हमें अंदर का साफ दृश्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन पुरानी तस्वीरों से पता चला था कि सेल्टोस न्यू मॉडल में किआ सिरोस से काफी हद तक प्रेरित केबिन मिलेगा। इसमें एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, किआ ईवी9 जैसी सीटें लेकिन अपहोल्स्ट्री और कलर एक्सेंट सिरोस जैसा होगा। हालांकि, हमें इस बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना होगा।

    संभावित फीचर और सेफ्टी

    Current-gen Kia Seltos gets dual-zone auto AC

    नई जनरेशन किआ सेल्टोस की फीचर लिस्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें किआ सिरोस की तरह एक 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एसी कंट्रोल्स के लिए 5-इंच पेनल दिया जा सकता है। इसमें ड्यूल-जोन एसी, वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नई सेल्टोस गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं।

    संभावित इंजन

    नई सेल्टोस कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    *सीवीटी - कन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - बिना क्लच के मैनुअल गियरबॉक्स, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    नई जनरेशन किआ सेल्टोस की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में इसकी प्राइस 11.13 लाख रुपये से 20.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा।

    फोटो क्रेडिट

