सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट : इस पॉपुलर सेडान कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    फेसलिफ्ट वरना कार में नई स्टाइलिंग और नए फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं

    प्रकाशित: मई 08, 2026 11:50 am । स्तुति

    16 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Verna

    हाल ही में हुंडई ने वरना को नया 2026 मॉडल ईयर अपडेट दिया है। हालांकि, यह इसका जनरेशन अपडेट नहीं है, लेकिन यह सेडान कार अब ज्यादा प्रीमियम नजर आती है और कई नए फीचर जुड़ने से यह अब ज्यादा सुरक्षित भी हो गई है। बेहतर स्टाइलिंग और प्रीमियम केबिन के अलावा इसके वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया गया है।

    20 लाख रुपये से कम बजट में हुंडई वरना एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप इस सेडान कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां तस्वीरों के जरिए इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर और इंजन ऑप्शन पर एक नजर डाल सकते हैं :-

    हुंडई वरना डिजाइन  

    आगे की डिजाइन 

    • वरना की डिजाइन पहले की तरह काफी मॉडर्न है, आगे की तरफ इसमें चौड़ी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स स्ट्रिप दी गई है जो इसके पूरे फ्रंट पर फैली हुई है। हालांकि, कनेक्टेड लाइटिंग स्ट्रिप को लेकर लोगों की राय मिली-जुली रही है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह तुरंत सबका ध्यान खींचती है और इस सेडान को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती है।

    Hyundai Verna

    Hyundai Verna

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स में अब क्लीन हाउसिंग डिजाइन मिलती है, जिससे इसके आगे का लुक काफी साफ-सुथरा और शार्प लगता है। 

    • इसमें जानी-पहचानी ऑल-ब्लैक ग्रिल दी गई है, लेकिन नए लुक के लिए इसके बंपर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। 

    • एलईडी फॉग लैंप्स और टर्न इंडिकेटर को सेटअप में अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे इसके आगे का लुक काफी क्लीन लगता है। 

    साइड 

    • हुंडई वरना कार की साइड प्रोफाइल अभी भी काफी लंबी और स्लीक लगती है। इसमें कूपे जैसी रूफलाइन मिलती है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है। 

    Hyundai Verna

    • राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, लेकिन इसकी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें अभी भी वरना की प्रीमियम स्टाइलिंग मिलती है। 

    • इसमें विंडो फ्रेम्स के आसपास क्रोम डोर हैंडल्स और क्रोम फिनिश दी गई है।

    • इस सेडान कार में ओआरवीएम्स पर टर्न इंडिकेटर को साफ-सुथरे तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे इसे आकर्षक लुक मिलता है।  

    ध्यान देने वाली जानकारियां : 

    इस सेडान कार की लंबाई पहले से 30 मिलीमीटर ज्यादा है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा स्लीक दिखती है। 

    पीछे की डिजाइन 

    • वरना न्यू मॉडल में पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट सेटअप दिया गया है, जिससे इसे खासकर रात के समय में काफी प्रीमियम लुक मिलता है। 

    Hyundai Verna

    • इसमें बूट लिड पर 'वरना' लेटरिंग दी गई है। 

    • इसके बंपर की डिजाइन काफी क्लीन और मिनिमल है, जिससे गाड़ी को शानदार लुक मिलता है।

    • इसमें बूट लिड पर एक हल्का-सा उभरा हुआ लिप है, जो इसे काफी स्पोर्टी टच देता है।

    • प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के लिए इसमें शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

    नए कलर ऑप्शन : 

     फेसलिफ्ट वरना कार में दो नए कलर ऑप्शन : मैट फिनिश्ड टाइटन ग्रे और क्लासी ब्लू दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ स्टैरी नाइट, एटलस व्हाइट, और एबिस ब्लैक कलर शेड भी मिलते हैं। इसमें एटलस व्हाइट कलर के साथ ब्लैक रूफ भी दी गई है। 

    हुंडई वरना इंटीरियर 

    • केबिन के अंदर इसमें ब्लैक और व्हाइट डुअल-टोन कलर थीम दी गई है, जो इंटीरियर को चमकदार और प्रीमियम बनाए रखती है। 

    Hyundai Verna

    • इसका डैशबोर्ड लेआउट क्लीन हॉरिजोंटल डिजाइन और इंटीग्रेटेड ट्विन-स्क्रीन सेटअप के साथ काफी जाना पहचाना लगता है। 

    • सबसे बड़ा बदलाव इसमें नए स्टीयरिंग व्हील का किया गया है जिस पर हुंडई की मोर्स कोड लोगो वाली डिजाइन मिलती है, जो कंपनी की नई डिजाइन थीम के साथ काफी जचती है। 

    Hyundai Verna

    • इसका स्टीयरिंग व्हील काफी चौड़ा और प्रीमियम लगता है और अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इस पर कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

    • इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो रात के समय केबिन को एकदम प्रीमियम अहसास देती है।

    • फेसलिफ्ट वरना कार में डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। 

    Hyundai Verna

    • इसमें कई प्रेक्टिकल और कंफर्ट बढ़ाने वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, रियर सनशेड, कई सारे स्टोरेज स्पेस और फ्रंट और रियर चार्जिंग पोर्ट शामिल है। 

    Hyundai Verna

    • इसकी सीटें काफी सपोर्टिव और आरामदायक है और इसमें बड़े कद वाले पैसेंजर भी आराम से बैठ पाते हैं।  

     हुंडई वरना 2026 : पीछे वाली सीटें  

    • पीछे वाली सीट वरना की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। 

    • इसमें अच्छी-खासी नीरूम स्पेस और अंडर-थाई सपोर्ट मिलता है, जिससे लंबे सफर के दौरान लंबे कद वाले पैसेंजर को भी अच्छा कंफर्ट मिलता है।

    Hyundai Verna

    • इसके रियर एसी वेंट्स अच्छी कूलिंग देते हैं, जबकि रियर सनशेड गर्मियों के दिनों में पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट देते हैं। 

    Hyundai Verna

    • सिंगल-पेन सनरूफ केबिन को हवादार बनाते हैं और अच्छी रौशनी बरकरार रखते हैं। 

    • नई वरना कार में रियर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं। 

    हुंडई वरना बूट स्पेस 

    • नई हुंडई वरना गाड़ी में 528 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे अच्छी है। 

    • इस गाड़ी के बूट में कई बैगपैक्स के साथ केबिन साइज सूटकेस आराम से रखे जा सकते हैं, जो एक फैमिली ट्रिप के हिसाब से अच्छी बात है। 

    • इसमें बूट फ्लोर के नीचे की तरफ स्पेयर व्हील पोजिशन किया गया है।

    एक फायदा :

    इसी कीमत में आने वाली हुंडई क्रेटा के मुकाबले वरना में ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। 

    हुंडई वरना फीचर और सेफ्टी  

    • नई हुंडई वरना गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो केबिन को मॉडर्न और हाई-टेक फील देता है। 

    • इस सेडान कार में 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे पावर-एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, एक पावर्ड टेलगेट और रियर विंडो सनशेड जैसे नए फीचर दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna

    • इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर भी मिलने जारी हैं। 

    • इस सेडान कार में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है जो इसे काफी प्रीमियम अपील देता है।

    • इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है, लेकिन आप इसे केवल वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर सेटअप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।

    • हुंडई की इस कार में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार फीचर भी दिया गया है।

    Hyundai Verna

    • सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और इन-बिल्ट डैशकैम जैसे फीचर भी दिए गए हैं जो रोजाना के सिटी ट्रैफिक में बेहद काम के साबित होते हैं।

    • इसके अलावा इसमें ईएससी, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, टीपीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    • इसमें लेवल 2 एडीएएस के तहत लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज सपोर्ट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    • आप अपनी वरना कार में एसेसरीज लगवाकर इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। क्या आप इस सेडान कार के साथ मिल रही एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज देखना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें

    हुंडई वरना इंजन ऑप्शन

    नई वरना फेसलिफ्ट कार में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि फोर-सिलेंडर यूनिट है। 

    इसमें दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल/सीवीटी 

    6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी 

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    हुंडई वरना कीमत और मुकाबला

    हुंडई वरना न्यू मॉडल की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, फोक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से है।

    यहां देखें फेसलिफ्ट वरना की वेरिएंट-वाइज कीमतें। 

    was this article helpful ?

    हुंडई वरना पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट : इस पॉपुलर सेडान कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है