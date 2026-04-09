सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 हुंडई वरना सेडान कार को इन एसेसरीज से बनाएं और खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट

    क्या आप अपनी वरना कार को पर्सनल टच देना चाहते हैं? तो इन आधिकारिक एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज पर नजर डालें जिन्हें आप खरीद सकते हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 12:14 pm । सोनू

    12 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Verna

    हुंडई वरना सेडान कार अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ, अपने मॉडर्न डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन और दमदार पेट्रोल इंजन से ग्राहकों को इंप्रेस कर रही है। आप इसका कोई भी वेरिएंट चुनें, एसेसरीज की मदद से आप अपनी कार को कस्टमाइज और पर्सनलाइज करके और शानदार बना सकते हैं। हुंडई ने इसके लिए जेन्युइन एसेसरीज की लंबी लिस्ट पेश की है।

    ये एसेसरीज न केवल वरना की विजुअल अपील बढ़ाती है, बल्कि कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी को भी बेहतर करती है। इसलिए, अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां उन सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज के बारे में बताया गया है जिन्हें आप खरीद सकते हैं:

    2026 हुंडई वरना: एक्सटीरियर एसेसरीज

    यहां हुंडई द्वारा वरना के साथ दी जा रही एक्सटीरियर एसेसरीज की सूची है:

    एसेसरीज

    कीमत 

    ओआरवीएम कवर गार्निश - क्रोम

    1,944 रुपये

    साइड फेंडर गार्निश

    924 रुपये

    ओआरवीएम कवर गार्निश - ब्लैक

    1,725 रुपये

    टेल लैंप गार्निश

    1,263 रुपये

    बॉडी साइड मोल्डिंग

    3,777 रुपये

    डोर वाइजर

    2,916 रुपये

    ये हुंडई वरना की सभी एक्सटीरियर एसेसरीज हैं। अब हम सेडान कार की सभी केबिन एसेसरीज के बारे में जानेंगे:

    हुंडई वरना फेसलिफ्ट: केबिन एसेसरीज

    वरना की सभी केबिन एसेसरीज पर यहां एक नजर डालिए:

    एसेसरीज

    कीमत 

    कुशन

    1,481 रुपये

    हेडरेस्ट कुशन

    1,203 रुपये

    3डी बूट मैट 

    2,129 रुपये

    3डी मैट

    3,148 रुपये

    डिजाइनर मैट

    2,222 रुपये

    कार्पेट मैट

    3,676 रुपये

    ड्यूल लेयर मैट

    6,666 रुपये

    कई सीट कवर ऑप्शन (बैज, ब्लैक, और ड्यूल-टोन ऑप्शन)

    9,259 रुपये तक

    कृपया ध्यान दें कि एयरबैग के साथ सभी हुंडई सीट कवर कंपेटिबल हैं।

    अब हम उन अतिरिक्त एसेसरीज पर नजर डालेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज शामिल हैं:

    अतिरिक्त एसेसरीज

    कीमत

    डैशकैम

    15,499 रुपये

    स्पीकर

    3,490 रुपये से 14,790 रुपये

    एम्प्लिफायर

    7,990 रुपये से 19,990 रुपये

    सबवुफर

    4,490 रुपये से 11,740 रुपये

    रिवर्स पार्किंग कैमरा

    2,450 रुपये

    अगर इतना आपके लिए काफी नहीं है, तो आपको प्रीमियम की चेन, बूट ऑर्गनाइजर, चार्जिंग केबल, ह्यूडिफायर, वैक्यूम क्लीनर, अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां, टायर इंफ्लेक्टर, टिश्यू बॉक्स, डस्टर और कार केयर किट जैसी एसेसरीज भी मिलती हैं। हर एसेसरीज के बारे में विस्तार से देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

    हुंडई वरना फीचर और इंजन

    हुंडई वरना में काफी सारे फीचर दिए गए हैं जिनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले (एडॉप्टर के जरिए), एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने ड्राइवर सीट, आगे 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट, और एक सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल हैं।

    Hyundai Verna Facelift

    अन्य फीचर में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पावर्ड टेलगेट, पीछे सनशेड, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और एक इन-बिल्ड डैशकैम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Hyundai Verna Facelift

    इंजन  और गियरबॉक्स ऑप्शन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    प्राइस और कंपेरिजन

    हुंडई वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी मिड-साइज सेडान कार से है। अगर आप वरना गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारी लॉन्च रिपोर्ट जरूर पढ़ें, जिसमें आपको सेडान कार की पूरी जानकारी मिलेगी।

    यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    हुंडई वरना पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 हुंडई वरना सेडान कार को इन एसेसरीज से बनाएं और खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है