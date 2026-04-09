2026 हुंडई वरना सेडान कार को इन एसेसरीज से बनाएं और खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट

प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 12:14 pm । सोनू

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हुंडई वरना सेडान कार अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ, अपने मॉडर्न डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन और दमदार पेट्रोल इंजन से ग्राहकों को इंप्रेस कर रही है। आप इसका कोई भी वेरिएंट चुनें, एसेसरीज की मदद से आप अपनी कार को कस्टमाइज और पर्सनलाइज करके और शानदार बना सकते हैं। हुंडई ने इसके लिए जेन्युइन एसेसरीज की लंबी लिस्ट पेश की है।

ये एसेसरीज न केवल वरना की विजुअल अपील बढ़ाती है, बल्कि कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी को भी बेहतर करती है। इसलिए, अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां उन सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज के बारे में बताया गया है जिन्हें आप खरीद सकते हैं:

2026 हुंडई वरना: एक्सटीरियर एसेसरीज

यहां हुंडई द्वारा वरना के साथ दी जा रही एक्सटीरियर एसेसरीज की सूची है:

एसेसरीज कीमत ओआरवीएम कवर गार्निश - क्रोम 1,944 रुपये साइड फेंडर गार्निश 924 रुपये ओआरवीएम कवर गार्निश - ब्लैक 1,725 रुपये टेल लैंप गार्निश 1,263 रुपये बॉडी साइड मोल्डिंग 3,777 रुपये डोर वाइजर 2,916 रुपये

ये हुंडई वरना की सभी एक्सटीरियर एसेसरीज हैं। अब हम सेडान कार की सभी केबिन एसेसरीज के बारे में जानेंगे:

हुंडई वरना फेसलिफ्ट: केबिन एसेसरीज

वरना की सभी केबिन एसेसरीज पर यहां एक नजर डालिए:

एसेसरीज कीमत कुशन 1,481 रुपये हेडरेस्ट कुशन 1,203 रुपये 3डी बूट मैट 2,129 रुपये 3डी मैट 3,148 रुपये डिजाइनर मैट 2,222 रुपये कार्पेट मैट 3,676 रुपये ड्यूल लेयर मैट 6,666 रुपये कई सीट कवर ऑप्शन (बैज, ब्लैक, और ड्यूल-टोन ऑप्शन) 9,259 रुपये तक

कृपया ध्यान दें कि एयरबैग के साथ सभी हुंडई सीट कवर कंपेटिबल हैं।

अब हम उन अतिरिक्त एसेसरीज पर नजर डालेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज शामिल हैं:

अतिरिक्त एसेसरीज कीमत डैशकैम 15,499 रुपये स्पीकर 3,490 रुपये से 14,790 रुपये एम्प्लिफायर 7,990 रुपये से 19,990 रुपये सबवुफर 4,490 रुपये से 11,740 रुपये रिवर्स पार्किंग कैमरा 2,450 रुपये

अगर इतना आपके लिए काफी नहीं है, तो आपको प्रीमियम की चेन, बूट ऑर्गनाइजर, चार्जिंग केबल, ह्यूडिफायर, वैक्यूम क्लीनर, अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां, टायर इंफ्लेक्टर, टिश्यू बॉक्स, डस्टर और कार केयर किट जैसी एसेसरीज भी मिलती हैं। हर एसेसरीज के बारे में विस्तार से देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

हुंडई वरना फीचर और इंजन

हुंडई वरना में काफी सारे फीचर दिए गए हैं जिनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले (एडॉप्टर के जरिए), एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने ड्राइवर सीट, आगे 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट, और एक सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल हैं।

अन्य फीचर में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पावर्ड टेलगेट, पीछे सनशेड, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और एक इन-बिल्ड डैशकैम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

प्राइस और कंपेरिजन

हुंडई वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी मिड-साइज सेडान कार से है। अगर आप वरना गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारी लॉन्च रिपोर्ट जरूर पढ़ें, जिसमें आपको सेडान कार की पूरी जानकारी मिलेगी।

यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस