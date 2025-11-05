2025 टाटा सिएरा के केबिन का नया टीजर हुआ जारी: तीन डिस्प्ले, एडीएएस और कई अन्य फीचर मिलना कंफर्म हुए

प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 06:40 pm । सोनू

केबिन और नए डैशबोर्ड डिजाइन के अलावा इस बार सिएरा एक नए आकर्षक लाल रंग में दिखी है

टाटा मोटर्स ने सिएरा एसयूवी कार के केबिन का नया टीजर जारी किया है। भारत में इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस बार हमें अंदर और बाहर के कई जरूरी डिजाइन और फीचर की जानकारी मिली है। इस बार सिएरा एक आकर्षक लाल रंग में दिख रही है।

टीजर में हमें जो कुछ दिखा वह इस प्रकार है:

क्या नजर आया?

टाटा ने सिएरा का नया वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें एसयूवी कार को खूबसूरत पहाड़ियों के सामने स्टाइलिश अंदाज में दिखाया गया है। नए लाल रंग के अलावा सिएरा के केबिन की भी साफ झलक दिखी है।

डैशबोर्ड में एक साफ-सुथरा और मॉडर्न लेआउट दिखा है, इसमें हमें पहले की तरह तीन स्क्रीन डिस्प्ले दिखी है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक सिंगल पेनल में को-ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। ड्यूल-टोन व्हाइट और ब्लैक केबिन काफी प्रीमियम नजर आ रहा है, और स्टीयरिंग व्हील वैसा ही है जैसा टाटा कर्व और टाटा हैरियर ईवी जैसी दूसरी टाटा कार में दिया गया है। पहले वाले टीजर में टाटा सिएरा कार में एक पैनोरमिक सनरूफ मिलने की भी पुष्टि हुई है।

गौर से देखने पर आपको सेंटर कंसोल बटन नजर आएंगे, जो इसमें 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस, ड्यूल जोन ऑटो एसी और कई ड्राइव मोड जैसे प्रमुख फीचर मिलने की पुष्टि करते हैं।

इनके अलावा, टाटा सिएरा में एक प्रीमियम जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक वायरलेस फोन चार्जर, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर मिलने की संभावना है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

संभावित इंजन

2025 सिएरा कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 118 पीएस 170 पीएस टॉर्क 260 एनएम 280 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

सिएरा के साथ ही टाटा का नया 1.5-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश किया जा सकता है, इसके अलावा डीजल इंजन का विकल्प भी मिलेगा।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा कॉम्पैक्क्ट एसयूवी कार सेगमेंट में मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन को टक्कर देगी। हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है।