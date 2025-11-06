सभी
    महिंद्रा एक्सईवी 9एस में एक्सयूवी700 के मुकाबले मिल सकता है इन 10 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 01:25 pm । सोनू

    महिंद्रा एक्सयूवी700 पहले ही अच्छे खासे फीचर के साथ आती है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इस मामले में और भी बेहतर होगा

    XEV 9S over XUV700

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस का टीजर जारी कर दिया है, यह एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जो जल्द ही ‘बॉर्न इलेक्ट्रिक’ लाइनअप में शामिल होगी। एक्सईवी 9एस असल में एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई की तरह अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक्सयूवी700 की तुलना में कुछ अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

    यहां हमने उन 10 फीचर की लिस्ट बनाई है जो एक्सईवी 9एस को एक्सयूवी700 से आगे रखेंगेः

    डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन लेआउट - कंफर्म

    2025 Mahindra XEV 9S

    एक्सयूवी700 में दो स्क्रीन सेटअप है जिसमें एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। हालांकि, एक्सईवी 9एस के नए टीजर से कंफर्म हुआ है कि इसमें तीन स्क्रीन लेआउट मिलेगा, जिसमें एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक तीसरी 12.3-इंच डिस्प्ले शामिल होगी। आगे वाले पैसेंजर की स्क्रीन पर यूट्यूब या ओटीटी एप कंटेट देखा जा सकता है, गेम खेले जा सकते हैं, और यहां तक कि केबिन कैमरा से लिंक करके जूम या गूगल मीट्स पर वीडियो कॉल भी की जा सकती है।

    स्लाइडिंग मिडिल रो सीटें - कंफर्म

    2025 Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस में एक्सयूवी700 के मुकाबले एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसकी दूसरी पंक्ति की सीटों को आगे-पीछे स्लाइड किया जा सकता है। यह एक अच्छा फीचर है क्योंकि इससे आखिरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए ज्यादा स्पेस बनाया जा सकता है। वहीं एक्सयूवी 700 की बीच वाली पंक्ति की सीटें फिक्स्ड हैं।

    एक्सईवी 9एस के एक्सटीरियर का टीजर भी जारी हुआ है और आप इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स देख सकते हैं

    3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    महिंद्रा एक ऐसी मैन्युफैक्चरर है जो फीचर के मामले में कुछ नया करती रहती है, इसलिए वह एक्सईवी 9एस में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे सकती है। टू जोन को आगे वाले पैसेंजर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि तीसरे को दूसरी और आखिरी पंक्ति में बैठने वालों के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। वर्तमान में एक्सयूवी700 में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है।

    आगे मसाज सीटें

    2025 Mahindra XEV 9S

    एक्सयूवी700 के विपरीत, एक्सईवी 9एस में आगे वाले पैसेंजर के लिए मसाज सीटें दी जा सकती है। यह फीचर लंबे सफर में अतिरिक्त कंफर्ट देता है और ड्राइवर को रिलेक्श रखता है। खास बात यह है कि एक्सयूवी 700 कार में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है, जो एक्सईवी 9एस की फीचर लिस्ट में भी शामिल हो सकता है।

    16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

    Harman Kardon sound system

    एक्सयूवी700 में 12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसका साउंड अच्छा है। लेकिन एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई वाला ज्यादा प्रीमियम 16-स्पीकर हरमन कार्ड साउंड सिस्टम दिया गया है, जो सोनी साउंड सिस्टम के मुकाबले बेहतर ऑडियो अनुभव देता है।

    कई वायरलेस चार्जिंग पेड

    Wireless Charger

    एक वायरलेस चार्जर के बजाय, एक्सईवी 9एस के केबिन में कई चार्जिंग पेड दिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि पैसेंजर को साथ में चार्जिंग केबल साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वहीं एक्सयूवी700 में केवल एक वायरलेस चार्जिंग पेड दिया गया है।

    पावर्ड टेलगेट

    एक्सईवी 9एस में एक पावर्ड बूट लिड दी जा सकती है, जो एक बटन दबाने पर अपने आप खुलता और बंद होता है। यह तब बहुत काम आता है जब आपके हाथों में बैग या सामान हो। यह आरामदायक तो है ही, साथ ही एक्सयूवी700 के मैनुअल टेलगेट से ज्यादा प्रीमियम फील भी देता है।

    एआर-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले

    एक्सईवी 9एस में एक एडवांस्ड एआर-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले भी दी जा सकती है, जो विंडस्क्रीन पर नेविगेशन डायरेक्शन, स्पीड और अलर्ट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाती है। इसका मतलब है कि ड्राइवर स्क्रीन पर नीचे देखने के बजाय सड़क पर फोकस कर सकता है। यह एक बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, क्योंकि एक्सयूवी700 में हेड्स-अप यूनिट नहीं है।

    रिमोट ऑटो-पार्किंग

    एक्सयूवी700 की तुलना में एक्सईवी 9एस में भी रिमोट ऑटो-पार्किंग सिस्टम दिया जा सकता है, जो एक्सईवी 9ई वाला होगा। यह खास तौर पर तंग पार्किंग स्पेस में बहुत काम आता है, जहां कार में प्रवेश करना और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह एक कंफर्ट फीचर है जो एक्सयूवी700 में नहीं मिलता है।

    इन-कार कैमरा

    In Car Camera

    एक्सईवी 9एस में एक केबिन कैमरा भी दिया जा सकता है, जिससे आप सीधे एसयूवी कार के अंदर से वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह ऑफिस मीटिंग करने या चलते-फिरते परिवार से बात करने के काम आ सकता है। साथ ही यह कैमरा मॉनिटर करता है और पता लगाता है कि ड्राइवर को नींद तो नही आ रही है, और अगर आ रही है तो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर एक प्रॉम्प्ट दिखाया जाता है जो उसे ब्रेक लगाने का सुझाव देता है। एक्सयूवी700 में यह फीचर नहीं मिलता है, जिससे एक्सईवी 9एस का एक फायदा मिलता है।

    लॉन्च और कंपेरिजन

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत करीब 21 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। इसे 27 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। एक्सईवी 9एस का मुकाबला आगामी टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 से रहेगा।

