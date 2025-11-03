2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस ​के डिजाइन का पहली बार टीजर आया सामने, 27 नवंबर को होगी लॉन्च

संशोधित: नवंबर 03, 2025 06:11 pm | भानु

महिंद्रा ने अपकमिंग एक्सईवी 9एस का एक वीडियो टीजर जारी किया है, जिससे हमें आधिकारिक तौर पर पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी की झलक देखने को मिली है। पहले इसे एक्सईवी 7ई नाम दिया जाना था, लेकिन अब इसे एक्सईवी 9एस नाम दिया गया है। यह मूलतः कारमेकर की लोकप्रिय एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक अवतार है, हालांकि इसे नए इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसपर एक्सईवी 9ई और बीई 6 भी तैयार हो चुकी है।

एक्सईवी 9एस का लुक एक्सयूवी700 जैसा ही है, लेकिन इसके डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए हैं और यह ज़्यादा ईवी-स्पेसिफिक और प्रीमियम है। अगर आपने टीज़र में कुछ चीज़ें नहीं देखीं, तो यहां उन सभी प्रमुख चीजों का विवरण दिया गया है जिन्हें हमने देखा है:

क्या कुछ आया नजर?

वीडियो में दिखाई देने वाली सबसे प्रमुख चीज़ें हैं पैनोरमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना और ब्लैक रूफ रेल्स। इसके अलावा, एक्सईवी 9एस में स्ट्रेट-लाइन इन्सर्ट के साथ अपडेटेड ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल भी होगी। इसमें एंगुलर एलईडी डीआरएल भी होंगी, जिन्हें हम कॉन्सेप्ट मॉडल और लीक हुई तस्वीरों में पहले ही देख चुके हैं। इसमें इन डीआरएल को जोड़ने वाली एक लाइट बार भी होगी। टीज़र में ट्रायएंगुलर सेटअप के भीतर वर्टिकल पोजिशन वाले हेडलैम्प और फॉग लैंप भी दिखाए गए हैं।

आप बॉडी क्लैडिंग के साथ-साथ क्रोम स्ट्रिप भी देख सकते हैं, और इस एसयूवी में एयरोडायनामिक कवर के साथ स्टाइलिश अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे।

इसके अलावा, इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ बॉडी-कलर आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) भी दिए गए हैं।

पहले सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि एक्सईवी 9एस में फ्लश डोर हैंडल, व्हील आर्क के चारों ओर ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप भी मौजूद होंगे। महिंद्रा एक्सईवी 9एस में नए कलर विकल्प भी पेश कर सकती है, जिसमें टीज़र में दिख रहा ब्लू कलर भी शामिल है।

इंटीरियर और फीचर्स

टीज़र में हमें महिंद्रा एक्सईवी 9एस का इंटीरियर नहीं दिखाया गया है, हालांकि, पिछली लीक हुई तस्वीरों से हमें पता चलता है कि इसमें एक्सईवी 9ई के समान डैशबोर्ड लेआउट भी होगा। एक्सईवी 9एस में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप होगा, जिसमें 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। इसमें एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी होगा जिस पर एक इल्यूमिनेटेड लोगो होगा। एक्सईवी 9एस एक 7-सीटर एसयूवी होगी, और यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें 6-सीटर विकल्प भी दिया जाएगा या नहीं।

फीचर्स की बात करें तो, एक्सईवी 9एस अपने ज़्यादातर फ़ीचर्स एक्सईवी 9ई से ही साझा करेगी। इसमें मसाज फंक्शन वाली वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, ट्रिपल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, कई वायरलेस फ़ोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मौजूद होंंगे।

सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

संभावित बैटरी पैक और रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के पावरट्रेन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि इसमें एक्सईवी 9ई और बीई 6 वाली पावरट्रेन दी जा सकती है।

बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच पावर 231 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (महिंद्रा एक्सईवी 9ई)* 542 किलोमीटर 656 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

संभावित कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9ई की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से रहेगा और यह गाड़ी महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन साबित होगी।