    2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस का नया टीजर हुआ जारी, इंटीरियर की दिखी झलक

    संशोधित: नवंबर 04, 2025 07:05 pm | स्तुति

    40 Views
    महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एक्सईवी 9ई जैसा डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और इल्युमिनेटेड ‘इंफिनिटी’ महिंद्रा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल होगा

    2025 Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक वर्जन महिंद्रा एक्सईवी 9एस का नया टीजर जारी हुआ है, जिसमें इस गाड़ी के केबिन की झलक देखने को मिली है। महिंद्रा ने इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दिए जाने वाले कई फीचर का मिलना भी कंफर्म कर दिया है। एक्सईवी 9एस को भारत में 27 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। नए टीजर में क्या कुछ आया है नजर, जानेंगे इसके बारे में आगे:

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    टीजर में क्या कुछ आया है नजर?

    2025 Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा ने पहली बार अपकमिंग एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी के केबिन की झलक दिखाई है, जिससे इसमें कुछ फीचर का मिलना कंफर्म हो गया है। इस गाड़ी में एक्सईवी 9ई जैसा डैशबोर्ड दिया गया है जिसके तहत ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (12.3-इंच) और इल्युमिनेटेड 'इंफिनिटी' महिंद्रा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है।

    2025 Mahindra XEV 9S

    2025 Mahindra XEV 9S

    टीजर से कंफर्म हो गया है कि एक्सईवी 9एस कार में स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें और पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया जाएगा। जारी हुए टीजर में स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट रैपिंग और नया गियर लीवर जैसे प्रीमियम टच को भी हाइलाइट किया गया है। 

    2025 Mahindra XEV 9S

    2025 Mahindra XEV 9S

    इससे पहले महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस गाड़ी की एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें साझा की थी जिससे पता चला था कि इसका एक्सटीरियर लेआउट महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसा होगा, लेकिन इसमें कई ईवी-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट दिए जाएंगे। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी

    अन्य संभावित फीचर

    2025 Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के अलावा मसाज फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, ट्रिपल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    संभावित ड्राइविंग रेंज

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस गाड़ी के बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर स्पेसिफिकेशन साझा नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि इसमें बीई 6 और एक्सईवी 9ई वाले पावरट्रेन ऑप्शन दिए जा सकते हैं।  

    बैटरी पैक 

    59 केडब्लूएच 

    79 केडब्लूएच 

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (महिंद्रा एक्सईवी 9ई)

    542 किलोमीटर

    656 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    एक्सईवी 9एस कार के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन भी पेश किया जा सकता है।  

    संभावित कीमत और मुकाबला

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से रहेगा और यह गाड़ी महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन साबित होगी। 

