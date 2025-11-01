एक्सईवी 9एस नाम से आएगी महिंद्रा एक्सईवी 7ई, 27 नवंबर को होगी शोकेस

संशोधित: नवंबर 03, 2025 05:54 pm | स्तुति

एक्सईवी 9एस को कंपनी के डेडिकेटेड इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा

महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी कार को 'महिंद्रा एक्सईवी 9एस' नाम दिया जाएगा। एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक वर्जन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 27 नवंबर को पर्दा उठेगा। इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट एक्सयूवी700 से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन एक्सईवी 9एस के लुक्स इससे एकदम अलग होंगे और इसे महिंद्रा के बॉर्न-इलेक्ट्रिक इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। महिंद्रा एक्सईवी 9एस में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: एक्सटीरियर डिजाइन

जारी हुए स्पाय शॉट और लीक हुई तस्वीरों के जरिए हमें एक्सईवी 9एस की डिजाइन की झलक देखने को मिल चल चुकी है। इस गाड़ी के आगे का हिस्सा एक्सयूवी700 से एकदम अलग होगा। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक ऑफ ग्रिल के साथ चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया जाएगा। इसमें ट्राएंगुलर एलईडी हेडलाइट दी जाएंगी जो एक्सईवी 9ई के जैसी लगती हैं।

इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट काफी हद तक एक्सयूवी700 जैसा है, लेकिन इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनेमिक कवर के साथ नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक्सयूवी700 की तरह फ्लश डोर हैंडल्स और व्हील आर्क के आसपास क्लैडिंग (जो ग्लॉस ब्लैक हो सकती है) मिलेगी।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और मॉडिफाइड बंपर दिया जा सकता है। एक्सयूवी700 से अलग दिखाने के लिए इसमें कई नए कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: इंटीरियर डिजाइन

एक्सईवी 9एस गाड़ी में नया डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा जो कि एक्सईवी 9ई से मिलता जुलता होगा। डैशबोर्ड पर इसमें थ्री-स्क्रीन सेटअप मिलेगा जिसके तहत 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल होगी। इसमें इल्युमिनेटेड लोगो के साथ नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाएगा। अब देखना होगा कि महिंद्रा इसमें खुलने वाला बड़ा पैनोरमिक सनरूफ देती है या फिर पैनोरमिक ग्लास रूफ।

महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि एक्सईवी 9एस एक 7-सीटर एसयूवी कार होगी। अब देखना यह होगा कि कंपनी इसका 6-सीटर वर्जन उतारती है या नहीं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : फीचर लिस्ट

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक कार की फीचर लिस्ट महिंद्रा एक्सईवी 9ई से काफी मिलती जुलती होगी। इस गाड़ी में वेंटिलेशन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें, मल्टीपल वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 16-स्पीकर हरमन / कार्डन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

इस अपकमिंग कार में 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और फ्रंट मसाज सीटें भी दी जा सकती हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : बैटरी पैक और रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के पावरट्रेन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि इसमें एक्सईवी 9ई और बीई 6 वाली पावरट्रेन दी जा सकती है।

बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच पावर 231 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (महिंद्रा एक्सईवी 9ई)* 542 किलोमीटर 656 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

एक्सईवी 9ई की ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। अनुमान है कि एक्सईवी 9एस की रियल वर्ल्ड रेंज भी इसके बराबर हो सकती है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महिंद्रा एक्सईवी 9एस को महिंद्रा के डेडिकेटेड इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। अनुमान है कि कंपनी इसका ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी पेश कर सकती है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9ई की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से रहेगा और यह गाड़ी महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन साबित होगी।