published on नवंबर 24, 2026 11:08 ist

last updated on Nov 24, 2026 11:07 IST

published on Nov 24, 2026 11:08 IST

हुंडई बेयोन को लॉन्च हुए लगभग एक महीना हो गया है और अब यह कार सड़कों पर ज्यादा नजर आने लगी है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस स्टाइलिश एसयूवी कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। आज हम हुंडई बेयोन के लिए अपनी डिटेल्ड ईएमआई बाइंग गाइड से आपकी मदद करेंगे।

इस आर्टिकल में हम नई दिल्ली में हुंडई बेयोन के टॉप मॉडल एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन की प्राइस को आधार मानकर अलग-अलग लोन अवधियों के लिए ईएमआई की गणना करेंगे, ताकि आप अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से एक समझदारी भरा फैसला ले सकें।

वेरिएंट हुंडई बेयोन एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन ऑन-रोड कीमत 20.99 लाख रुपये डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20%) 4.20 लाख रुपये लोन राशि 16.79 लाख रुपये ब्याज दर 9.50 %

उदाहरण के लिए, हमने 4.20 लाख रुपये का डाउन पेमेंट दिया है, जो बेयोन की ऑन-रोड कीमत का लगभग 20% है। हम 9.5% ब्याज दर मानकर चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल के लिए ईएमआई और ब्याज क्या होगा।

अगर आप हुंडई बेयोन एचएक्स 10 के सभी ईएमआई रेट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारे ईएमआई कैलकुलेटर सेक्शन पर जाएं। अब ईएमआई के बारे में विस्तार से जानते हैं:

नोट: ये आंकड़े सिर्फ सांकेतिक हैं, और असली ईएमआई आपके सिबिल स्कोर, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंसिंग ऑफर, डाउन पेमेंट और दूसरी चीजों के आधार पर अलग हो सकती है। हमारा सुझाव है कि ज्यादा सही अंदाजे के लिए अपने लोकल डीलरशिप और पसंदीदा बैंक या लेंडर से संपर्क करें।

हुंडई बेयोन: 3 साल का ईएमआई प्लान

अगर 3 साल (36 महीने) का लोन आपके बजट में फिट बैठता है, तो हुंडई बेयोन एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन के लिए महीने की ईएमआई 53,780 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 4.20 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 53,780 रुपये

3 साल बाद कुल लागत (ब्याज सहित): 23.56 लाख रुपये



उनके लिए रिकमेंडेड: जिन लोगों के लिए महीने की ज्यादा ईएमआई ठीक है और ​लोन को कम समय में खत्म करना चाहते हैं।

हुंडई बेयोन: 4 साल का ईएमआई प्लान

अगर 4 साल (48 महीने) का लोन आपके बजट में है, तो हुंडई बेयोन एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन के लिए महीने की ईएमआाई 42,179 होगी।

डाउन पेमेंट: 4.20 लाख, ईएमआई राशि: 42,179 रुपये

4 साल बाद कुल लागत (ब्याज सहित): 24.45 लाख रुपये

उनके लिए रिकमेंडेड: जो लोग मंथली ईएमआई कम करना कम करना चाहते हैं, और ब्याज भी ज्यादा नहीं बढ़े।

हुंडई बेयोन: 5 साल का ईएमआई प्लान

अगर 5-साल (60 महीने) का लोन पीरियड आपके बजट में फिट बैठता है, तो हुंडई बेयोन एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन के लिए मंथली ईएमआई 35,260 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 4.20 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 35,260 रुपये

5 साल बाद कुल लागत (ब्याज सहित): 25.36 लाख रुपये

उनके लिए रिकमेंडेड: जो लोग काफी कम मंथली ईएमआई चाहते हैं और थोड़ी लंबी अवधि के फाइनेंस में कम्फर्टेबल हैं।

हुंडई बेयोन: 7 साल का ईएमआई प्लान

अगर 7 साल (84 महीने) का लंबा समय आपके बजट में है, तो हुंडई बेयोन एचएक्स 10 सीवीटी ड्यूल-टोन के लिए महीने की ईएमआई 27,440 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 4.20 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 27,440 रुपये

7 साल बाद कुल लागत (ब्याज सहित): 27.25 लाख रुपये

उनके लिए रिकमेंडेड: जो लोग महीने की ईएमआई कम से कम रखना चाहते हैं और इसके लिए वे ज्यादा लंबे समय के फाइनेंस के साथ भी कम्फर्टेबल हैं।

हुंडई बेयोन के बारे में

हुंडई बेयोन कंपनी की ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करती है, इसमें आगे और पीछे पतले एलईडी हैं, साथ ही डुअल प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं जो टॉप लाइन वेरिएंट्स में मिलते हैं। बेयोन में 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी हैं, जिनमें मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग है।

बेयोन में अंदर की तरफ डुअल-टोन ब्लैक और ऑलिव ग्रे या ऑल-ब्लैक केबिन थीम में मिलती है। इसमें सेमी-सर्कुलर डोर हैंडल्स भी हैं जो आपको 2000 के आखिर और 2010 की शुरुआत की कारों की याद दिलाएंगे।

बेयोन में जनरेटिव एआई के साथ 12.3-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और पीछे एसी वेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पैसेंजर सुरक्षा की बात करें तो हुंडई बेयोन गाड़ी में 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 360-डिग्री सराउंड कैमरा, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक बिल्ट-इन डैशकैम और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं।

हुंडई बेयोन में सिर्फ 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी यहां दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर /18.6 किलोमीटर प्रति लीटर

*सिर्फ सीवीटी, एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 18.15 लाख रुपये तक जाती है। इसका मुकाबला एमजी एस्टर, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

इसमें कोई शक नहीं है कि हुंडई बेयोन एक बहुत ही काबिल कार है जिसमें कीमत के हिसाब से बहुत कुछ मिलता है। हालांकि, आज की अस्थिर इकॉनमी में, हर पैसा मायने रखता है, इसलिए अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से ईएमआई प्लान चुनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, सही ईएमआई टाइम चुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि कम और ज़्यादा अवधि वाले प्लान, दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं।

अगर आप महीने की ज्यादा ईएमआई दे सकते हैं, तो हम आपको 3-4 साल ​अवधि का फाइनेंस प्लान लेने की सलाह देंगे। हालांकि, अगर आप 5-7 साल का ईएमआई टाइम लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इतना लंबा टाइम आपकी जेब पर हर महीने ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में आपको ज्यादा ब्याज के कारण कार की असली कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।

आप कौनसा ईएमआई प्लान चुनना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं