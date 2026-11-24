modified on नवंबर 24, 2026 14:59 ist

last updated on Nov 24, 2026 14:59 IST

published on Nov 24, 2026 12:40 IST

टोयोटा कल अपनी लोकप्रिय इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है, जो इस एमपीवी कार के पहली बार सेल शुरू होने के लगभग चार साल बाद आ रहा है। टोयोटा इनोवा नेमप्लेट को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, और इसकी आरामदायक सीटिंग और शानदार पावरट्रेन ऑप्शन की वजह से इसका हर वर्जन फैमिली बायर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच पसंदीदा रहा है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के साथ यह और भी आकर्षक हो जाएगी, और हुड के नीचे एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है।

इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले, हम फेसलिफ्ट मॉडल से ये उम्मीद करते हैं:

डिजाइन

टीजर के मुताबिक, आगे के डिजाइन में अपडेट मिलने की उम्मीद है, जिसमें नई ग्रिल और नए डीआरएल होंगे जो टाइजर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे दिखेंगे। पहले देखी गई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई स्टाइल लेटेस्ट हाइलक्स जैसी होगी। हम फ्रंट बंपर में भी कुछ बदलाव देख सकते हैं।

साइड प्रोफाइल में एमपीवी कार में नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसमें क्रोम डोर हैंडल मिलते रहेंगे। टीजर में ब्लैक-फिनिश्ड ओआरवीएम दिखे थे जो स्पोर्टीनेस का अहसास देते हैं। इसका ओवरऑल सिल्हूट वैसा ही रहेगा।

पीछे की तरफ, फेसलिफ्ट मॉडल में शार्क-फिन एंटीना होगा और उम्मीद है कि लाइटिंग एलिमेंट्स में भी थोड़ा बदलाव होंगे, जो फ्रंट में किए गए बदलावों जैसे ही होंगे।

टोयोटा फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस में कुछ नए कलर भी जोड़ सकती है, जिसमें सिल्वर मेटैलिक, अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज मेटैलिक, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सुपर व्हाइट और एटीट्यूड ब्लैक माइका शामिल हैं।

केबिन

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस न्यू मॉडल में बड़ी 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यह 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में मिलती रहेगी, जिसमें 6-सीटर वर्जन के साथ कैप्टन सीटें मिलेंगी।

हालांकि ओवरऑल डैशबोर्ड डिजाइन और लेआउट पुराने मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीजों को फ्रेश रखने के लिए इसमें थोड़ी अलग इंटीरियर कलर स्कीम दी जाएगी।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

बड़ी और ज्यादा क्रिस्प 12.3-इंच स्क्रीन के अलावा, टोयोटा हाईक्रॉस के मौजूदा फीचर्स मिलना जारी रह सकते हैं, जिसमें 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 13-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल हैं।

हालांकि, टोयोटा दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त फीचर दे सकती है, जिसमें वेंटिलेटेड सीटें या मसाज सीटें जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

इसमें मौजूदा मॉडल वाले सेफ्टी फीचर मिलते रहने की उम्मीद है। इसमें लेवल-2 एडीएएस, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल होंगे। इनोवा हाईक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, और हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में भी यह सेफ्टी रेटिंग बरकरार रहेगी।

संभावित पावरट्रेन ऑप्शन

पावरट्रेन ऑप्शन की बात करें तो, हमें उम्मीद है कि इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेंगे। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर पेट्रोल—हाइब्रिड पावर 171 पीएस 189 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 204 एनएम 191 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी* ई—सीवीटी*

*सीवीटी – कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी – इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्स सीवीटी

फेसलिफ्ट हाईक्रॉस के साथ, कंपनी एक नया फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन भी दे सकती है, जो शायद स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन पर बेस्ड होगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया जा सकता है, जो मौजूदा वर्जन से लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा है। इसका मुकाबला इसके रीबैज वर्जन मारुति इनविक्टो से होगा, इसे भी जल्द ही अपडेट मिल सकता है। यह किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा रुमियन, मारुति अर्टिगा और एक्सएल6, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ज्यादा प्रीमियम और बड़ा विकल्प बनी रहेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

कल लॉन्च होने वाली टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को ज्यादा शार्प डिजाइन और अंदर कुछ नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा। नए फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन की संभावना सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर खरीदार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही पसंद करेंगे। कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसलिए आपको मौजूदा स्टॉक भी देखना चाहिए और एक आकर्षक डील ढूंढनी चाहिए।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस उन लोगों के बीच सबसे पॉपुलर चॉइस में से एक बनी रहेगी जो भरोसेमंद, परफॉर्मेंस और एक बड़ा केबिन चाहते हैं। अगर आप नई हाईक्रॉस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें।