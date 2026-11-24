last updated on Nov 24, 2026 11:51 IST

भारत में बनी कई कारें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां बिकने वाले मॉडल हमारे यहां मिलने वाले मॉडल से कितने अलग होते हैं? हाल ही में फेसलिफ्ट हुई टोयोटा ग्लैंजा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कार भारत में बनती है और दक्षिण अफ्रीका में 'स्टारलेट' नाम से बेची जाती है। दोनों कारें एक ही प्लांट में बनती हैं, लेकिन क्या वे हू-ब-हू एक जैसी हैं? या भारतीय ग्राहकों को कम फीचर्स या छोटा इंजन मिलता है? आइए, इन दोनों मॉडल्स के बीच के हर छोटे-बड़े फर्क को विस्तार से समझते हैं।

एक्सटीरियर

पहली नजर में, टोयोटा ग्लैंजा और स्टारलेट लगभग एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ अहम फर्क नजर आते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्रोम के इस्तेमाल में है। टोयोटा ग्लैंजा में फ्रंट ग्रिल के चारों ओर, बंपर के कोनों पर और आगे की तरफ ऊपरी हिस्से में काफी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाली स्टारलेट में क्रोम का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। एक और तकनीकी फर्क एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) रडार के प्लेसमेंट में है। ग्लैंजा में यह रडार आगे साफ दिखाई देता है, जबकि स्टारलेट में इसे ग्रिल के पीछे छिपाया गया है।

साइड से देखने पर दोनों कारों का सिल्हूट और बॉडी लाइन्स एक जैसी हैं। हालांकि, यहां भी एक अंतर है जो दोनों को अलग करता है। ग्लैंजा में दरवाजों के नीचे काले रंग के साइड स्कर्ट दिए गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका वाली स्टारलेट में यह नहीं है।

पीछे की तरफ, दोनों कारों पर लगे नेम बैज के अलावा लगभग कोई फर्क नहीं दिखता। हालांकि, स्टारलेट में एलईडी टेल लैंप पूरी तरह से डॉटेड सी-शेप का है, जबकि ग्लैंजा में स्प्लिट डिजाइन है। दोनों कारों में बूटलिड पर क्रोम एक्सेंट और कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर हैं।

कलर ऑप्शन की बात करें तो दोनों कार में एक जैसे रंग मिलते हैं, लेकिन शेड के नाम अलग-अलग हैं।

केबिन

केबिन में बड़ा अंतर थीम में है। ग्लैंजा में ब्लैक और बेज इंटीरियर कलर थीम है, जबकि स्टारलेट में ब्लैक और ब्लू कलर थीम है। यह मारुति सुजुकी बलेनो जैसी ही है, जिस पर ये दोनों कारें असल में बेस्ड हैं।

दोनों हैचबैक कार में फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील और डोर पैड पर लेदरेट रैप भी है। दोनों कारों में स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी भी एक जैसी है, जिसमें एक छोटी फैमिली के लिए छोटी रोड ट्रिप के हिसाब से काफी जगह है।

फीचर्स और सेफ्टी

ग्लैंजा और स्टाइलेट की फीचर लिस्ट लगभग एक जैसी है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एक हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल (सिर्फ़ ग्लैंजा में अडेप्टिव), एक वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इंजन पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री शामिल है।

सेफ़्टी के मामले में, दोनों में एक बड़ा फ़र्क दिखता है। स्टारलेट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) नहीं है, जो ग्लैंजा में मिलता है। इसके अलावा दोनों में 6 एयरबैग, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), एक 360-डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

दोनों कारों में सबसे बड़ा अंतर इंजन में है। भारत में उपलब्ध टोयोटा ग्लैंजा में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ एक ऑप्शनल फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट है। वहीं, स्टारलेट में बड़ा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है। साउथ अफ्रीका में स्टारलेट के साथ कोई सीएनजी किट नहीं मिलती है। दोनों कारों के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

मॉडल टोयोटा ग्लैंजा टोयोटा स्टारलेट इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस 70 पीएस 103 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम 137 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक)

यहां ध्यान देने वाली बात ये हे कि भारत में सब-4-मीटर टैक्स कैप के कारण, ग्लैंजा 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन तक सीमित है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की स्टार्लेट में 1.5-लीटर 4चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो भारत में टोयोटा रुमियन और हाइराइडर में मिलता है।

कीमत

टोयोटा ग्लैंजा की कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

टोयोटा स्टारलेट की कीमत 2,89,000 रैंड से 3,59,000 रैंड के बीच है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 15.38 लाख रुपये से 19 लाख रुपये है।

कारदेखो का क्या है कहना

एक ही कार को अलग-अलग बाजारों में अलग नाम और स्पेसिफिकेशन्स के साथ बेचना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक आम बात है। उदाहरण के लिए, हुंडई वरना को यूएई में एसेंट नाम से, टाटा नेक्सन को दक्षिण अफ्रीका में टाटा ओसप्रे नाम से, होंडा एलिवेट को जापान में डब्ल्यूआर-वी नाम से, और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को मलेशिया में इनोवा ​जेनिक्स नाम से बेचा जाता है।

कंपनियां अक्सर भारत में कार बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना किफायती मानती हैं।

हालांकि, अलग-अलग देशों के स्पेसिफिकेशन में इलाके की पसंद और नियमों के आधार पर अंतर होता है, जैसा कि हम ग्लैंजा और स्टारलेट में देख सकते हैं, जिनमें पूरी तरह से अलग पावरट्रेन हैं और साउथ अफ्रीका के मॉडल में एडीएएस की कमी है।

एक ही मॉडल पर आधारित इन कारों के अलग-अलग स्पेसिफिकेशन और कीमतों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।