इस दिवाली ऑटोमैटिक सीएनजी कार चाहिए? जानिए मारुति स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो में से कौनसी गाड़ी चुनें!

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Oct 22, 2026 11:58 IST

last updated on Oct 22, 2026 11:58 IST

Oct 22, 2026 11:24 IST

published on Oct 22, 2026 11:24 IST

त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की योजना बनाना एक आम बात है, और इस दिवाली अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो चलाने में सुविधाजनक हो और जिसकी रनिंग कॉस्ट भी कम हो, तो सीएनजी ऑटोमैटिक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सीएनजी कार फ्यूल पर होने वाले खर्च को कम करती है, जबकि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में ड्राइविंग को आरामदायक बनाता है। मारुति सुजुकी इस कॉम्बिनेशन में तीन पॉपुलर मॉडल्स पेश करती है: नई स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो। इन तीनों में एक ही सीएनजी पावरट्रेन और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनकी कीमत, बॉडी स्टाइल, फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी एक-दूसरे से काफी अलग हैं। अगर आपका इस दिवाली पर ऑटोमैटिक सीएनजी कार खरीदने का प्लान है, तो यहां देखिए मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर और मारुति बलेनो में से कौनसी गाड़ी चुनें

माइलेज

सीएनजी कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए माइलेज सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है। इस मामले में, मारुति की ये तीनों कार निराश नहीं करतीं, लेकिन इनके आंकड़ों में थोड़ा अंतर है। तीनों ही कारों में नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। सीएनजी मोड में यह इंजन 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी का विकल्प है। यहां हम एएमटी वेरिएंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मॉडल मारुति स्विफ्ट मारुति डिजायर मारुति बलेनो एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज (सीएनजी एएमटी) 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

एआरएआई द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार, मारुति डिजायर सीएनजी एएमटी 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आंकड़े के साथ इन तीनों में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है। इसके बाद नई मारुति स्विफ्ट सीएनजी एएमटी आती है, जिसका सर्टिफाइड माइलेज 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। मारुति बलेनो सीएनजी एएमटी का माइलेज 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है, जो डिजायर से लगभग 2 किलोमीटर प्रति किलोग्राम कम है, लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से यह भी एक सम्मानजनक आंकड़ा है।

टैंक कैपेसिटी

मॉडल मारुति स्विफ्ट मारुति डिजायर मारुति बलेनो टैंक क्षमता (सीएनजी) 55 लीटर 55 लीटर 55 लीटर टैंक क्षमता (पेट्रोल) 37 लीटर 37 लीटर 37 लीटर

जब बात फ्यूल टैंक क्षमता की आती है, तो इन तीनों मॉडलों के बीच कोई अंतर नहीं है। मारुति ने इन सभी कारों में एक समान क्षमता वाले पेट्रोल और सीएनजी टैंक दिए हैं।

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि 55 लीटर की क्षमता सीएनजी टैंक की वॉटर-फिलिंग कैपेसिटी है। असल में, एक बार में भरी जाने वाली सीएनजी की मात्रा (किलोग्राम में) फिलिंग स्टेशन पर उपलब्ध प्रेशर पर निर्भर करती है। आमतौर पर, 55-लीटर के टैंक में लगभग 8 से 9 किलोग्राम सीएनजी आती है।

ड्राइविंग रेंज

फ्यूल एफिशिएंसी और टैंक कैपेसिटी के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार फुल टैंक कराने पर कौनसी कार सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। हमने यह गणना 55-लीटर टैंक में लगभग 8.5 किलोग्राम सीएनजी भरने के औसत अनुमान पर की है।

मॉडल मारुति स्विफ्ट मारुति डिजायर मारुति बलेनो अनुमानित सीएनजी रेंज 300 किलोमीटर 310 किलोमीटर 290 किलोमीटर

जैसा कि उम्मीद थी, अपनी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के कारण डिजायर सीएनजी एएमटी लगभग 310 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ सबसे आगे है। स्विफ्ट सीएनजी एएमटी लगभग 300 किलोमीटर की रेंज के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बलेनो सीएनजी एएमटी लगभग 290 किलोमीटर की रेंज देती है। ये आंकड़े अनुमानित हैं और वास्तविक ड्राइविंग रेंज आपके ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक की स्थिति, सड़क की गुणवत्ता और टैंक में भरी गई सीएनजी की सटीक मात्रा पर निर्भर करेगी। जो लोग अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनके लिए डिजायर की थोड़ी लंबी रेंज फायदेमंद हो सकती है।

वेरिएंट और कीमत

कीमत किसी भी कार खरीद निर्णय में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। मारुति ने इन तीनों मॉडलों को अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर पोजिशन किया है, और यहां स्विफ्ट सबसे किफायती विकल्प के रूप में उभरती है। स्विफ्ट में सीएनजी एएमटी के तीन वेरिएंट्स का विकल्प मिलता है, जबकि डिजायर और बलेनो में केवल दो-दो वेरिएंट्स ही उपलब्ध हैं।

मारुति स्विफ्ट मारुति डिजायर मारुति बलेनो वेरिएंट कीमत वेरिएंट कीमत वेरिएंट कीमत वीएक्सआई सीएनजी एएमटी 7.92 लाख रुपये वीएक्सआई सीएनजी एएमटी 8.53 लाख रुपये डेल्टा सीएनजी एएमटी 8.32 लाख रुपये वीएक्सआई (ओ) सीएनजी एएमटी 8.18 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी 9.53 लाख रुपये जेटा सीएनजी एएमटी 9.32 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी 8.86 लाख रुपये - - - -

कीमतों की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि स्विफ्ट सीएनजी एएमटी सबसे बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। इसका एंट्री-लेवल वीएक्सआई सीएनजी एएमटी वेरिएंट बलेनो के डेल्टा सीएनजी एएमटी से 40,000 रुपये और डिजायर वीएक्सआई सीएनजी एएमटी से 61,000 रुपये सस्ता है। टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो, डिजायर जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी (9.53 लाख रुपये) सबसे महंगी है। यह बलेनो के टॉप मॉडल से 21,000 रुपये और स्विफ्ट के टॉप मॉडल से 67,000 रुपये महंगी है।

कारदेखो का क्या है कहना

तीनों कारें एक ही भरोसेमंद पावरट्रेन पर आधारित हैं, लेकिन ये अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

मारुति स्विफ्ट सीएनजी एएमटी : यह उन खरीदारों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी पहली प्राथमिकता सस्ती कार लेना है। यह तीनों में सबसे सस्ती है और तीन वेरिएंट्स के साथ सबसे ज्यादा विकल्प भी प्रदान करती है। इसका फन-टू-ड्राइव नेचर और कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर के लिए एक बेहतरीन कार बनाता है।

मारुति डिजायर सीएनजी एएमटी : अगर आपकी प्राथमिकता अधिकतम माइलेज और सबसे कम रनिंग कॉस्ट है, तो डिजायर एक मजबूत दावेदार है। यह सबसे ज्यादा सर्टिफाइड माइलेज और सबसे लंबी अनुमानित रेंज देती है। एक कॉम्पैक्ट सेडान होने के कारण, हैचबैक की तुलना में इसका बूट स्पेस भी बेहतर है, जो इसे परिवारों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है।

मारुति बलेनो सीएनजी एएमटी: बलेनो उन लोगों के लिए है जो एक प्रीमियम हैचबैक अनुभव चाहते हैं। यह स्विफ्ट से महंगी है, लेकिन इसका डिजाइन ज्यादा एलिगेंट है और केबिन में ज्यादा प्रीमियम फील मिलता है। एंट्री-लेवल पर यह डिजायर से सस्ती है, जो इसे एक संतुलित विकल्प बनाती है। इसकी फीचर लिस्ट भी आमतौर पर स्विफ्ट से लंबी होती है।

अंत में, चुनाव आपकी व्यक्तिगत जरूरतों, बजट और बॉडी स्टाइल की पसंद पर निर्भर करेगा। यदि आप सस्ती सीएनजी कार चाहते हैं, तो स्विफ्ट सही विकल्प है। यदि आप हर किलोमीटर पर ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं और आपको एक सेडान चाहिए, तो डिजायर बेहतर है। और यदि आप एक स्टाइलिश और प्रीमियम हैचबैक के लिए थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हैं, तो बलेनो एक बेहतरीन ओवरऑल पैकेज प्रदान करती है।

इन तीनों में से आपकी पसंदीदा ऑटोमैटिक सीएनजी कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।