last updated on Nov 20, 2026 14:49 IST

टाटा नेक्सन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है। अक्टूबर 2026 में लगभग 22,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, जो अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी मारुति ब्रेजा से कुछ सौ यूनिट्स पीछे थी। तकनीकी रूप से नेक्सन अभी भी अपनी पहली जनरेशन में है, इसलिए इसका एक बड़ा अपग्रेड काफी समय से पेंडिंग है।

अब इसके न्यू जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और हाल ही में नई टाटा नेक्सन कार को कवर से ढ़के हुए देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन में होने वाले कुछ बड़े बदलावों का अंदाजा लग रहा है।

2027 टाटा नेक्सन टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या नजर आया?

न्यू जनरेशन टाटा नेक्सन की लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें मौजूदा मॉडल की तरह स्प्लिट हेडलैंप सेटअप बरकरार रहेगा।

एलईडी डीआरएल ऊपर की तरफ और मेन एलईडी हेडलैम्प्स बंपर में नीचे की ओर दिए जाएंगे। हालांकि कार पूरी तरह से कवर से ढकी हुई है, लेकिन इसका फ्रंट डिजाइन टाटा की बड़ी एसयूवी कार हैरियर से प्रेरित लगता है। ऐसा लगता है कि टाटा का मकसद नई नेक्सन को पहले से ज्यादा मस्कुलर और दमदार लुक देना है, ताकि इसकी रोड प्रजेंस और भी बेहतर हो सके।

साइड प्रोफाइल में एक खास अंतर है। इसके ए-पिलर के डिजाइन में बदलाव हुआ है। मौजूदा नेक्सन में ढलान वाली विंडस्क्रीन है और ए-पिलर गोल है। वहीं, तस्वीरों में दिखे मॉडल का लुक थोड़ा ज्यादा अपराइट है, और जहां कार की छत मिलती है वहां एक किंक दिखाई देता है। इसके अलावा, विंडो लाइन का ऊपरी सिरा भी अब एंगुलर है, जबकि मौजूदा मॉडल में यह गोल है। हालांकि, बाकी प्रपोर्शन लगभग मौजूदा मॉडल जैसे ही रखे गए हैं ताकि कार की पहचान बनी रहे।

हालांकि, पीछे का डिजाइन पूरी तरह से कवर से छिपाया गया है और तस्वीरों में अभी तक कोई खास डिटेल्स नहीं दिख रही है।

टाटा नेक्सन के बारे में

टाटा नेक्सन इस सेगमेंट की सबसे अच्छी कार में से एक है। इसमें लंबी फीचर लिस्ट, 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग और कई पावरट्रेन ऑप्शन हैं, जो इसकी सफलता का एक सीक्रेट है। नेक्सन एक बोल्ड दिखने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है जिसे मस्कुलर बोनट और व्हील आर्च और एलईडी लाइटिंग के साथ काफी दमदार और प्रीमियम लुक देने के लिए डिजाइन किया गया है।

साइड प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसमें कार की लंबाई में एक साफ-सुथरी कैरेक्टर लाइन है और डुअल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील इसे प्रीमियम टच देते हैं। इसके अलावा, चंकी रूफ रेल और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग भी इसे रफ एंड टफ अपील देते हैं।

पीछे की तरफ चौड़े एक्स-शेप के कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और टेलगेट के निचले आधे हिस्से पर 'नेक्सन' बैजिंग दी गई है।

टाटा नेक्सन कार में काफी सारे फीचर्स हैं। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है। इसमें 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम भी है। इसके अलावा इसमें 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, इंजन पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए नेक्सन गाड़ी में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, डैशकैम सपोर्ट के साथ 360-डिग्री कैमरा, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट और लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में टाटा नेक्सन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जिससे यह एक सुरक्षित कार साबित होती है।

नेक्सन तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल-सीएनजी, और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल + सीएनजी 1.5 लीटर डीजल पावर 120 पीएस 100 पीएस 115 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एएमटी / 7-स्पीड डीसीए 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एएमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन / डीसीए - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक

नई जनरेशन नेक्सन में टाटा कर्व वाला ज्यादा पावरफुल टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है, जिससे परफॉर्मेंस में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, डीजल इंजन के साथ भी 7-स्पीड डीसीए गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी स्मूथ हो जाएगा।

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

नई जनरेशन टाटा नेक्सन के 2027 के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।

नेक्सन का मुकाबला हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स, किआ सोनेट और सिरोस, टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

नई जनरेशन नेक्सन सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा अपग्रेड हो सकती है। मौजूदा नेक्सन पहली जनरेशन मॉडल पर बेस्ड है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब है कि यह लगभग एक दशक पुरानी हो चुकी है। हालाकि, यह टाटा की कमाई का सबसे बड़ा जरिया भी है, और इसलिए लगभग 10 साल बाद आ रही नई जनरेशन को हर मामले में मौजूदा मॉडल से काफी बेहतर होना होगा।

इंजन विकल्प मामूली सुधारों के साथ काफी हद तक वही रहने की उम्मीद है, लेकिन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए नए टी-जीडीआई इंजन का विकल्प इसे एक मजबूत दावेदार बनाएगा। टाटा अपनी गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने के लिए जानी जाती है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि नई नेक्सन अपने सेगमेंट में फीचर्स और प्रीमियम फील का एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगी। नई जनरेशन से ज्यादा स्पेशियस केबिन और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी की उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल इस मामले में नेक्सन अपने कुछ प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है।

आपको नई जनरेशन टाटा नेक्सन से क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।