एक दशक से भी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (जीटीए 6) लॉन्च हो गया है। गेमर्स और कार के शौकीनों की दुनिया में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। रॉकस्टार गेम्स ने एक बार फिर वाइस सिटी की दुनिया को नए अंदाज में पेश किया है, जिसमें शानदार गाड़ियां, रोमांचक मिशन और एक खुली दुनिया का अनुभव मिलता है।

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस गेम में हमारी अपनी भारतीय कारें होतीं, तो वे किस भूमिका में सबसे ज़्यादा फिट बैठतीं? आखिरकार, हर मिशन के लिए अलग-अलग तरह की गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वह पुलिस से बचने के लिए कोई मजबूत एसयूवी हो, स्ट्रीट रेस के लिए कोई तेज और फुर्तीली सेडान हो, तबाही मचाने के लिए कोई आर्मर्ड गाड़ी हो, या फिर लूसिया के साथ डेट पर जाने के लिए कोई शानदार कन्वर्टिबल कार हो। यहां हमारी चुनी हुई कुछ भारतीय कारें हैं, जिन्हें हम जीटीए 6 के मिशन में जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे :-

पुलिस कार: महिंद्रा बोलेरो

भारत में सबसे लंबे समय से मौजूद नामों में से एक महिंद्रा बोलेरो देशभर के पुलिस विभागों की पसंदीदा कार रही है। हमें लगता है कि वाइस सिटी के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प होगी। बोलेरो की मजबूत बनावट और इसका जाना-पहचाना बॉक्सी आकार दोनों ही इस काम के लिए एकदम उपयुक्त हैं।

क्लासिक टैक्सी - मारुति टूर एस

वाइस सिटी की टैक्सियां ​​हमेशा से ही किसी ना किसी तरह की अमेरिकी इकोनॉमी सेडान रही हैं। इसे एक भारतीय रूप देने के लिए डिजायर पर आधारित मारुति टूर एस एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। प्रेक्टिकल और किफायती होने के साथ-साथ इसमें एक दमदार और स्मूथ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी है, जो शहर में तेजी से चलने और पैसेंजर्स को जल्दी से उनकी मंज़िल तक पहुंचाने के लिए एकदम सही रहेगा!

स्ट्रीट रेसिंग - फोक्सवैगन वर्टस

पोलो की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फोक्सवैगन वर्टस कार के शौकीनों की सबसे पसंदीदा गाड़ी बन गई है। वाइस सिटी के आसपास का स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इसके लिए एकदम सही जगह हो सकती है! शार्प और सटीक हैंडलिंग, एक बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप और दमदार 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे इस काम के लिए एक शानदार कार बनाते हैं।

डेट - एमजी साइबरस्टर

गेम के किरदार लूसिया के साथ ओशियन बीच पर एक यादगार लॉन्ग ड्राइव के लिए एमजी साइबरस्टर से ज़्यादा स्टाइलिश और आकर्षक कुछ नहीं हो सकता। साइबरस्टर की दमदार पावरट्रेन, चटकीले रंग और एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की खूबी ही इसकी लोकप्रियता का राज है, और हम इसे जीटीए 6 में जरूर देखना चाहेंगे!

रैमपेज - महिंद्रा मार्क्समैन

जीटीए के रैम्पेज मिशनों में खिलाड़ियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचानी होती है। यहां काम आती है महिंद्रा मार्क्समैन। यह कोई आम एसयूवी नहीं है, बल्कि एक आर्मर्ड पर्सनेल कैरियर (एपीसी) है जिसे खास तौर पर सुरक्षा बलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बुलेटप्रूफ है और हमलों के खिलाफ बी6 स्तर की बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करती है!

हाइस्ट - मारुति ईको

हाइस्ट मिशन जीटीए की जान हैं। इन मिशन में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सबसे जरूरी एक सफल गेटअवे शामिल होता है। बैंक डकैती, लूटपाट और वारदात के बाद भाग निकलने के मिशनों के लिए मारुति ईको एकदम सही गाड़ी है। इसमें काफी जगह है, इसका इंजन काफी दमदार है, और भीड़-भाड़ में आसानी से गायब हो जाने की इसकी खूबी ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं!

कारदेखो का क्या है कहना

जीटीए 6 की लॉन्चिंग सच में एक बहुत बड़ा पल है जिसका इंतजार फैंस और गेमर्स एक दशक से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे। अब जब यह आ ही गया है, तो यह कल्पना करना वाकई मज़ेदार है कि हमारी अपनी भारतीय कारें जीटीए 6 जैसी ग्लोबल गेमिंग की दुनिया में क्या भूमिका निभा सकती हैं। अगर रॉकस्टार गेम्स वाले इसे पढ़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा 'मॉड' आए जिसमें हमारी बचपन की और पुरानी पसंदीदा गाड़ियां हों या फिर एक ऑफिशियल 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो इंडिया एडिशन ही आ जाए?

इस लिस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।