डेंजा जेड9 जीटी डीलरशिप पर पहुंची: 13 नवंबर को लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

published on नवंबर 05, 2026 19:06 ist

last updated on Nov 05, 2026 19:06 IST

published on Nov 05, 2026 19:06 IST

बीवाईडी के लग्जरी ब्रांड डेंजा की फ्लैगशिप कार जेड9 जीटी भारत में ब्रांड के आधिकारिक लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। 13 नवंबर को होने वाले लॉन्च से ठीक पहले, इस कार की पहली झलक सामने आई है, जिससे इसके डिजाइन, फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर का अंदाजा लग गया है। करीब एक हफ्ते पहले जारी हुए टीजर ने पहले ही इस मॉडल के भारत में आने की पुष्टि कर दी थी।

एक्सटीरियर डिजाइन

पहली नजर में, डेंजा जेड9 जीटी का डिजाइन काफी हद तक बीवाईडी की डिजाइन लैंग्वेज से प्रेरित लगता है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम और स्पोर्टी एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं। इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखें तो यह अपेक्षाकृत सादा लेकिन आकर्षक है। इसमें स्लीक, स्वेप्ट-बैक एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। चंकी एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स के ठीक नीचे पतले एलईडी डीआरएल लगे हैं, जो इसकी मौजूदगी को और दमदार बनाते हैं। आगे की ओर ढलान वाला बोनट और बम्पर पर दिए गए शार्प कट्स और क्रीज इसे एक आक्रामक स्टांस देते हैं।

साइड से देखने पर इसका एस्टेट जैसा सिल्हूट सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, जो इसे भारतीय सड़कों पर मौजूद दूसरी लग्जरी कार से अलग पहचान देगा। स्मूद कैरेक्टर लाइन्स, शार्प कट्स और पहियों के ऊपर दिए गए मस्क्युलर हंचेस इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और निखारते हैं। कार में 20-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके लो-स्लंग स्टांस के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं और इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं।

कार का पिछला हिस्सा भी उतना ही प्रभावशाली है। इसका चौड़ा स्टांस सड़क पर एक मजबूत पकड़ का एहसास कराता है। सबसे खास फीचर इसका स्प्लिट रूफ-माउंटेड स्पॉइलर है, जिसके बीच में एक वर्टिकल ब्रेक लैंप लगा है। यह डिजाइन फॉर्मूला 1 कारों से प्रेरित लगता है। इसमें एक लंबी हॉरिजॉन्टल एलईडी टेललाइट भी है, जबकि रियर बम्पर में लगा ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूजर इसके परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिजाइन को पूरा करता है।

इंटीरियर और कंफर्ट

डेंजा जेड9 जीटी का केबिन एक मॉडर्न और लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड पर थ्री-स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जो लगभग पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है। यह मिनिमलिस्ट अप्रोच कार को एक फ्यूचरिस्टिक फील देती है। हालांकि, टेक्नोलॉजी पर इतना जोर देने के बावजूद, जरूरी फंक्शन के लिए कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल में आसानी सुनिश्चित करते हैं। डैशबोर्ड के कुछ पैनलों पर वुड फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक प्रीमियम और क्लासी टच देता है।

ग्लोबल मार्केट में, जेड9 जीटी तीन इंटीरियर कलर स्कीम के साथ आती है: डुअल-टोन डार्क चॉकलेट और पर्ग बेज, डार्क चॉकलेट और रेड वेलवेट, और सिंगल-टोन फुल ब्लैक। उम्मीद है कि भारत में भी इनमें से कुछ विकल्प पेश किए जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन सादा लेकिन स्लीक है, जो ड्राइवर को एक अच्छी पकड़ देता है। केबिन में लेदरेट और स्यूड मैटेरियल्स का मिक्स इस्तेमाल किया गया है, जो सीटों और दूसरे पैनलों पर एक शानदार एहसास देता है। दरवाजे के हैंडल पर म्यूजिक रिदम के साथ सिंक होने वाली मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग केबिन के माहौल को और भी खास बना देती है।

फीचर्स और सेफ्टी

डेंजा जेड9 जीटी फीचर्स के मामले में किसी भी लग्जरी कार को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसमें टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।

डिस्प्ले: कार में 13.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 17.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन और सामने वाले पैसेंजर के लिए 13.2-इंच की एक टचस्क्रीन दी गई है।

कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट: वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 20-स्पीकर Devialet साउंड सिस्टम एक शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

कंफर्ट: फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे और पीछे वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें, और पावर्ड सीटें हर यात्री के लिए बेहतरीन आराम सुनिश्चित करती हैं।

अन्य फीचर्स: एक बड़ा पैनोरमिक ग्लास सनरूफ, वेंटिलेशन के साथ दो वायरलेस चार्जर, एनएफसी की, और दोनों फ्रंट सीटों के बीच एक डुअल-टेम्परेचर मिनी-फ्रिज जैसे फीचर्स इसे सही मायने में एक लग्जरी कार बनाते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी डेंजा जेड9 जीटी कोई समझौता नहीं करती है। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) प्लस टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा, कार में 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसीएस), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), ड्राइवर फटीग मॉनिटर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें आगे और पीछे 6 पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, डेंजा जेड9 जीटी को प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और फुली-इलेक्ट्रिक (ईवी), दोनों पावरट्रेन विकल्पों में पेश किया गया है। भारत में इसके फ्लैगशिप ईवी वेरिएंट को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दोनों ही वेरिएंट्स में बीवाईडी की दूसरी पीढ़ी की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यह ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है।

स्पेसिफिकेशन जेड9 जीटी हाइब्रिड जेड9 जीटी (ईवी) बैटरी दूसरी पीढ़ी की बीवाईडी ब्लेड बैटरी दूसरी पीढ़ी की बीवाईडी ब्लेड बैटरी बैटरी क्षमता 63.82 केडब्ल्यूएच 122.49 केडब्ल्यूएच इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल लागू नहीं कुल पावर 776 पीएस 1,156 पीएस कुल टॉर्क 1,035 एनएम 1,210 एनएम ट्रांसमिशन ई—सीवीटी सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक रेंज 805 किलोमीटर (कंबाइंड) 701 किलोमीटर (एनईडीसी सर्टिफाइड) फ्लैश चार्जिंग (10% से 97%) 9 मिनट 9 मिनट 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे 3.6 सेकंड 2.7 सेकंड ड्राइवट्रेन ऑल—व्हील ड्राइव ऑल—व्हील ड्राइव

ईवी वेरिएंट 1,156 पीएस की पावर और 1,210 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे केवल 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा, ईवी वर्जन में कुछ खास टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जैसे 'क्रैब-वॉक' मोड, जो तंग जगहों पर गाड़ी चलाने में मदद करता है, और '360-डिग्री कंपास टर्न' मोड, जिसमें पीछे की इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को अपनी जगह पर घुमा सकती है। रियर-व्हील स्टीयरिंग इसकी हैंडलिंग और मैन्यूवरेबिलिटी को और बेहतर बनाता है।

यहां देखिए डेंजा जेड9 जीटी के साइज:

लंबाई: 5,195 मिलीमीटर

चौड़ाई: 1,990 मिलीमीटर

ऊँचाई: 1,490 मिलीमीटर

व्हीलबेस: 3,125 मिलीमीटर

कीमत और मुकाबला

डेंजा ने जेड9 जीटी की कीमत के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और लग्जरी को देखते हुए अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। अगर यह कार इस कीमत पर लॉन्च होती है, तो यह भारतीय बाजार में पहले से मौजूद प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को सीधी टक्कर देगी।

इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में पोर्शे टायकन, बीएमडब्ल्यू आई7, और मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस जैसी कारें शामिल होंगी।

कारदेखो का क्या है कहना

डेंजा जेड9 जीटी का डिजाइन प्रीमियम लगता है, इंटीरियर शानदार फीचर्स और मैटेरियल्स से भरा हुआ है, और कंफर्ट के लिए दिए गए फीचर्स इसे एक बेहतरीन लॉन्ग-डिस्टेंस कार बनाते हैं। जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं, उनके लिए इसके परफॉर्मेंस के आंकड़े किसी भी सुपरकार से कम नहीं हैं। यह एक ऐसी कार है जो स्टाइल, लग्जरी और परफॉर्मेंस का एक पावरफुल पैकेज पेश करती है। अब बस इसकी कीमत का खुलासा होना बाकी है, जिसका ऐलान 13 नवंबर को होने वाले लॉन्च इवेंट में होने की उम्मीद है। सही कीमत के साथ, जेड9 जीटी भारतीय लग्जरी ईवी सेगमेंट में एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

Image Credit: Kicstarv (Reddit)