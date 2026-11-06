2026 हुंडई बेयोन के माइलेज की जानकारी आई सामने: देखिए कौनसा गियरबॉक्स ज्यादा माइलेज देता है

last updated on Nov 06, 2026 14:44 IST

हुंडई ने अपनी नई एसयूवी बेयोन को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने इसे अपने लाइनअप में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया है। बेयोन का लुक काफी बोल्ड और यूनिक है। इसमें कंपनी का जाना-पहचाना 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो इस एसयूवी के लिए एकमात्र पावरट्रेन विकल्प है। हालांकि, ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक (सीवीटी) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अब कंपनी ने हुंडई बेयोन के माइलेज के आंकड़े जारी किए हैं।

सर्टिफाइड माइलेज

आमतौर पर माना जाता है कि मैनुअल गाड़ियां ऑटोमैटिक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा माइलेज देती हैं, लेकिन हुंडई बेयोन के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। यहां ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला वेरिएंट ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। हुंडई के दावों के अनुसार, सीवीटी गियरबॉक्स वाला वेरिएंट मैनुअल के मुकाबले 1.4 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा माइलेज देता है।

इंजन गियरबॉक्स माइलेज 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर सीवीटी 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर

यह देखना दिलचस्प है कि एक ही इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन बेहतर माइलेज दे रहा है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कंपनी द्वारा क्लेम किए गए आंकड़े हैं। वास्तविक दुनिया में कार का माइलेज आपके ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और यहां तक कि मौसम जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन

हुंडई बेयोन में सिर्फ एक इंजन का विकल्प दिया गया है। यह वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो आपको हुंडई क्रेटा और वरना जैसी पॉपुलर कारों में भी मिलता है। यह इंजन अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। इसे फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ पेश किया गया है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइव फ्रंट—व्हील ड्राइव

यह पावरट्रेन शहर की ड्राइविंग और हाईवे पर आरामदायक सफर के लिए पर्याप्त पावर और टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच चुनाव कर सकते हैं।

यहां हुंडई बेयोन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

हुंडई बेयोन के बारे में

हुंडई बेयोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका यूनिक डिजाइन है। यह एक पारंपरिक एसयूवी की तरह नहीं दिखती, बल्कि इसमें एक क्वर्की क्रॉसओवर-स्टाइल है जो भीड़ से अलग नजर आता है।

एक्सटीरियर की बात करें तो इसके फ्रंट में उल्टे एल-शेप वाले एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो एक पतली ब्लैक स्ट्रिप से जुड़े हैं। मेन एलईडी हेडलैम्प्स को बंपर में नीचे की तरफ लगाया गया है। सिल्वर स्किड प्लेट इसे थोड़ा रग्ड लुक देती है। साइड प्रोफाइल में 17-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, मोटी बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ भी उल्टे एल-शेप वाले एलईडी टेल लैम्प्स और सिल्वर बंपर एप्लिक डिजाइन को पूरा करते हैं।

अंदर से इसका डैशबोर्ड लेआउट ग्लोबल-स्पेक आई20 से प्रेरित लगता है। इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। फीचर्स लिस्ट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल है।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसे कुल सात वेरिएंट्स: एचएक्स2, एचएक्स3, एचएक्स3 प्लस, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स8 और एचएक्स10 में पेश किया गया है।

2026 हुंडई बेयोन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराडर, मारुति विक्टोरिस, रेनो डस्टर, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन के सर्टिफाइड माइलेज के आंकड़े मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच एक दिलचस्प अंतर दिखाते हैं। 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ सीवीटी वेरिएंट, मैनुअल के 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर के मुकाबले 1.4 किलोमीटर प्रति लीटर की बढ़त के साथ ज्यादा किफायती साबित होता है। उन खरीदारों के लिए जो शहर में ज्यादा ड्राइव करते हैं और सुविधा के साथ-साथ माइलेज को भी प्राथमिकता देते हैं, सीवीटी एक आकर्षक विकल्प है।

हालांकि, सिर्फ माइलेज ही सब कुछ नहीं है। बेयोन की असली अपील इस बात पर भी निर्भर करेगी कि यह इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग में कैसा परफॉर्म करता है और क्या सीवीटी गियरबॉक्स अपने प्रीमियम प्राइस को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। चूंकि इंजन का विकल्प सिर्फ एक है, इसलिए खरीदारों के लिए फैसला काफी सीधा है: एक मैनुअल जो ज्यादा इंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है, या एक सीवीटी जो ज्यादा सुविधाजनक और कागजों पर ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अंत में, फैसला आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है।

आप कौनसा गियरबॉक्स चुनना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।