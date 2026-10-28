टाटा कार डिस्काउंट ऑफर: अक्टूबर में टाटा टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, नेक्सन, और कर्व समेत इन गाड़ी पर पाएं 1.25 लाख रुपये तक की छूट

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published on अक्टूबर 28, 2026 11:56 ist

Oct 28, 2026 11:56 IST

last updated on Oct 28, 2026 11:56 IST

Oct 28, 2026 11:56 IST

published on Oct 28, 2026 11:56 IST

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अगर आप दिवाली पर नई टाटा कार लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी इस महीने अपनी गाड़ी पर डिस्काउंट ऑफर की पेश कर रही है, जिसके चलते ग्राहक इन पर 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यहां देखिए कौनसी टाटा कार पर कितनी छूट मिल रही है:

टाटा अल्ट्रोज

अल्ट्रोज पेट्रोल और अल्ट्रोज सीएनजी पर ये ऑफर मिल रहे हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 25,000 रुपये एक्सचेंज* 15,000 रुपये स्क्रैपेज* 20,000 रुपये कुल बचत 45,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

अल्ट्रोज डीजल पर डिस्काउंट ऑफर इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 20,000 रुपये एक्सचेंज* 15,000 रुपये स्क्रैपेज* 20,000 रुपये कुल बचत 40,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक कार है, जिसमें शार्प लुक, मॉडर्न फीचर और अच्छे सेफ्टी फीचर हैं।

अल्ट्रोल पेट्रोल और सीएनजी पर 45,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि अल्ट्रोज डीजल पर 40,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

टाटा अल्ट्रोज की कीमत 6 लाख रुपये से 10.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

टाटा नेक्सन

यहां नेक्सन पेट्रोल के ऑफर हैं:



ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 25,000 रुपये एक्सचेंज* 15,000 रुपये स्क्रैपेज* 20,000 रुपये कुल बचत 45,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

इस महीने नेक्सन सीएनजी पर ऑफर इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 30,000 रुपये एक्सचेंज* 20,000 रुपये स्क्रैपेज* 25,000 रुपये कुल बचत 55,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

नेक्सन डीजल पर ऑफर इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि एक्सचेंज* 15,000 रुपये स्क्रैपेज* 20,000 रुपये कुल बचत 20,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार में से एक है, जिसमें कई इंजन और वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं।

नेक्सन पेट्रोल पर 45,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सीएनजी मॉडल पर 55,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जिनमें नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और स्क्रैपेज बोनस शामिल हैं।

नेक्सन डीजल पर 20,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जिसमें एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

टाटा नेक्सन कार की कीमत 7.40 लाख रुपये से 14.52 लाख रुपये के बीच है।

टाटा टियागो (पुरानी)

पुरानी टियागो पेट्रोल पर ये फायदे मिल रहे हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 20,000 रुपये एक्सचेंज* 10,000 रुपये स्क्रैपेज* 15,000 रुपये कुल बचत 35,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

पुरानी टियागो सीएनजी पर ये फायदे मिल रहे हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 15,000 रुपये एक्सचेंज* 10,000 रुपये स्क्रैपेज* 15,000 रुपये कुल बचत 30,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

पुरानी टियागो के बचे हुए स्टॉक पर 30,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जिनमें नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल हैं।

फेसलिफ्ट टियागो को लॉन्च हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी कई डीलरशिप के पास प्री-फेसलिफ्ट टियागो की कुछ यूनिट बची हुई है, जिन पर ये ऑफर मिल रहे हैं।

ये यूनिट मई 2026 से पहले बनी प्री-फेसलिफ्ट टियागो की होंगी।

टाटा टिगोर

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 15,000 रुपये एक्सचेंज* 10,000 रुपये स्क्रैपेज* 15,000 रुपये कुल बचत 30,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

टिगोर पर 30,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

हाल ही में इसकी जगह नई टाटा एरिस कॉम्पैक्ट सेडान कार को उतारा गया है।

इस पर मिल रहे ऑफर में नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, या स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

अगर आप अभी भी टिगोर लेना चाहते हैं तो कुछ डीलरशिप के पास टिगोर कार की यूनिट बची हुईं हैं। इस महीने आप इसे डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

टाटा कर्व

कर्व (नॉन-एक्स मॉडल) पर ऑफर इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 30,000 रुपये एक्सचेंज* 40,000 रुपये स्क्रैपेज* 45,000 रुपये लॉयल्टी बोनस 50,000 रुपये कुल बचत 1,25,000 लाख रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

अगर आप इस महीने एक यूनिक दिखने वाली कूपे-स्टाइल एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि टाटा कर्व (नॉन एक्स) पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।

कर्व एक्स पर बेनेफिट इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि लॉयल्टी बोनस 20,000 रुपये कुल बचत 20,000 रुपये

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

नई कर्व एक्स सीरीज के साथ टाटा 20,000 रुप्ये का लॉयल्टी बोनस दे रही है।

कर्व एक्स सीरीज को सितंबर 2026 में लॉन्च किया गया था, जिसके मिड वेरिएंट में अब ज्यादा फीचर हैं, और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 18.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

टाटा हैरियर डीजल

हैरियर डीजल पर बेनेफिट इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये एक्सचेंज* 25,000 रुपये स्क्रैपेज* 35,000 रुपये कुल बचत 45,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

10,000 रुपये के अतिरिक्त नकद डिस्काउंट के साथ, हैरियर डीजल पर 45,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

टाटा हैरियर की कीमत 13 लाख रुपये से 26.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

टाटा सफारी डीजल

सफारी डीजल पर फायदे इस प्रकार हैं:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये एक्सचेंज* 25,000 रुपये स्क्रैपेज* 35,000 रुपये कुल बचत 45,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

इसके अलावा, इस पर 10,000 रुपये का नकद डिस्काउंट भी मिल रहा है।

टाटा सफारी की कीमत 13.40 लाख रुपये से 26.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

टाटा सिएरा

सिएरा डीजल पर ये ऑफर मिल रहे हैं:

ऑफर राशि एक्सचेंज* 30,000 रुपये स्क्रैपेज* 30,000 रुपये लेवल अप* 30,000 रुपये लॉयल्टी बोनस 30,000 रुपये कुल बचत 60,000 रुपये तक

*इनमें से सिर्फ एक ही ऑफर का फायदा उठा सकते हैं

इस महीने टाटा सिएरा पर 30,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें एक्सचेंज या स्क्रैपेज या लेवल अप, और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं।

ये फायदे सिएरा पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल पर मिल रहे हैं।

इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

लगभग सभी टाटा कार पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं, ऐसे में इस महीने नई टाटा कार खरीदने का यह सबसे सही समय है। सभी बेनेफिट आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करते हैं, और डीलरशिप पर भी ऑफर के बारे में पता कर लेना चाहिए।