2026 टाटा एरिस : इस कॉम्पेक्ट सेडान कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

Published On सितंबर 26, 2026 11:31 ist

last updated on Sep 26, 2026 11:31 IST

published on Sep 26, 2026 11:31 IST

टाटा मोटर्स ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर को भारतीय बाजार में बंद कर दिया है और इसकी जगह पर एक बिल्कुल नई सेडान एरिस लॉन्च की है। नई टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये से शुरू होकर 9.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह कार दमदार स्टाइलिंग, फंकी कलर ऑप्शन, एडवांस्ड फीचर्स और सेफ्टी पैकेज के साथ आती है, जो इसे अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले में एक मजबूत दावेदार बनाती है। नई टाटा एरिस में क्या कुछ मिलता है खास, इन तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर :-

डिजाइन

आगे की डिजाइन

कार की फ्रंट प्रोफाइल एकदम नई है। आगे की तरफ इसमें स्लिम एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिन पर एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल्स) इंटीग्रेटेड हैं। यह सेटअप कार को एक एग्रेसिव और फोकस्ड लुक देता है।

फ्रंट बंपर को भी नया स्कल्प्टेड डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ा एयर डैम और एलईडी फॉग लैंप्स लगे हैं।

पियानो-ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाती है। एक खास बात यह है कि ग्रिल के ठीक नीचे फ्रंट कैमरा लगाया गया है, जो इसके 360-डिग्री कैमरा सिस्टम का ही हिस्सा है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो टाटा एरिस में पुरानी टिगोर की तरह नॉचबैक रूफलाइन सिल्हाउट दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे एक यूनिक पहचान देता है।

राइडिंग के लिए नए डिजाइन के 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश और आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं।

इसमें व्हील आर्क पर हल्की क्लैडिंग दी गई है, जो इसे थोड़ा रग्ड लुक देती है।

आगे वाले दरवाजों पर इसमें एरिस बैजिंग भी दी गई है, जिस पर क्रोम फिनिश मिलती है।

पीछे की डिजाइन

एरिस कार के पीछे का डिजाइन सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसके बीच में 'एरिस' बैजिंग मिलती है।

बूट लिड के ऊपर एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर है जिसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप लगा है।

रियर बंपर पर भी फ्रंट की तरह स्कल्प्टेड डिज़ाइन दी गई है, जो कार के ओवरऑल लुक को पूरा करती है। इसमें किनारों पर वर्टिकल रिफ्लेक्टर लगे हैं और यहीं पर रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगाई गई है।

बंपर के निचले हिस्से पर रिवर्स लैंप दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन : टाटा एरिस छह कलर ऑप्शन : डांडेली ड्रिजल, नाइट्रो क्रिमसन, ड्यून ग्लो, प्रिस्टाइन व्हाइट, डेटोना ग्रे और प्योर ग्रे में आती है। सभी कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम मिलती है जिसमें से कई चुनिंदा वेरिएंट के साथ ब्लैक रूफ दी गई है।

इंटीरियर

कार का केबिन पूरी तरह से नया है और इसमें एक डुअल-टोन बेज क्रीम कलर थीम दी गई है, जो केबिन को काफी हवादार और प्रीमियम महसूस कराती है।

डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न है, जिसमें एक फ्री-फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है।

सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो कंफर्ट को बढ़ाती है।

टाटा की नई कारों की तरह इसमें भी टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर मैट-फिनिश मिलती है।

एएमटी वेरिएंट्स में मैनुअल कंट्रोल के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स और एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो लंबे सफर में अच्छा कंफर्ट देता है।

सेंटर कंसोल पर गियर सिलेक्टर के लिए रोटरी डायल्स (केवल एएमटी), कपहोल्डर और सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है जो कंफर्ट और प्रेक्टिकेलिटी को बढ़ाता है।

फीचर और सेफ्टी

नई टाटा एरिस कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है।

ड्राइवर के लिए इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसे स्टीयरिंग व्हील के पीछे पोजिशन किया गया है।

अन्य फीचर्स में वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में टाटा ने एरिस में कोई समझौता नहीं किया है। इसमें 6 एयरबैग्स और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड तौर पर सभी वेरिएंट्स में दिए गए हैं। जबकि, टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स और रोलओवर मिटिगेशन जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

टाटा एरिस कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। इन दोनों इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 75 पीएस टॉर्क 113 एनएम 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / एएमटी 5-स्पीड एमटी / एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2026 टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट।

इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टाटा एरिस एक बेहद आकर्षक पैकेज के रूप में सामने आती है। यह कार ना केवल टिगोर की कमियों को दूर करती है, बल्कि डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में नए बेंचमार्क स्थापित करती है। यह उन खरीदारों के लिए एक शानदार विकल्प है जो एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और सुरक्षित फैमिली सेडान की तलाश में हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.25-इंच की स्क्रीन और 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) जैसे फीचर्स इसे भीड़ से अलग करते हैं। सीएनजी के साथ एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन शहर में कम खर्च में आरामदायक ड्राइविंग चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। कुल मिलाकर, टाटा एरिस के पास सेगमेंट में अपनी एक मजबूत जगह बनाने की पूरी क्षमता है।

आप नई टाटा एरिस को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।