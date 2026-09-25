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    2026 टाटा एरिस की बुकिंग हुई शुरू : इस कॉम्पेक्ट सेडान की बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    टाटा एरिस को आप 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है

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    Published On सितंबर 25, 2026 16:16 ist
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    published onSep 25, 2026 16:16 IST
    last updated onSep 25, 2026 16:16 IST
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    2026 Tata Aeris Booking Details

    टाटा एरिस कॉम्पेक्ट सेडान भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। यह नई सेडान कार टाटा टिगोर की जगह लेगी। कंपनी ने टाटा एरिस फेसलिफ्ट की बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है। यदि आप भी इसे घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी पूरी बुकिंग प्रक्रिया देख सकते हैं :- 

    टाटा एरिस को कैसे बुक करें? 

    2026 टाटा एरिस को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकता है या फिर आप इसे टाटा की नजदीकी डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया :-

    ऑनलाइन बुकिंग 

    अगर आप घर बैठे अपनी नई एरिस बुक करना चाहते हैं, तो टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां टाटा एरिस को चुनें और 'बुक नाउ' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना पसंदीदा इंजन-ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन और वेरिएंट (स्मार्ट,प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और अकंपलिश्ड) चुनना होगा। फिर, अपना पसंदीदा कलर चुनें और अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें। अगले स्टेप में आपको अपने शहर का सबसे नजदीकी डीलरशिप चुनना होगा। आखिर में, 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।

    डीलरशिप के जरिए बुकिंग 

    जो लोग कार को देखकर बुक करना पसंद करते हैं, वह अपने नजदीकी ऑथराइज्ड टाटा डीलरशिप पर जा सकते हैं। शोरूम में मौजूद सेल्सपर्सन आपको नई एरिस फेसलिफ्ट के सभी फीचर्स और अपडेट्स के बारे में विस्तार से बताएगा। आप कार को अच्छी तरह से देख सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। एक बार जब आप वेरिएंट और कलर फाइनल कर लेंगे, तो आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी और 11,000 रुपये की बुकिंग फीस जमा करनी होगी, जिसके बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।

    महत्वपूर्ण जानकारी:

    हमारा सुझाव है कि आप अपनी कार बुक करने से पहले अपने परिवार के साथ गाड़ी की अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें। साथ ही, कैंसलेशन प्रोसेस के नियम और शर्तें भी पूछ लें और डिलीवरी टाइमलाइन का भी पता कर लें क्योंकि यह चुने गए वेरिएंट और अन्य फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। 

    डिलीवरी टाइमलाइन 

    नई टाटा एरिस कार की डिलीवरी 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। आपको इस कॉम्पेक्ट सेडान कार की डिलीवरी चुने गए वेरिएंट और कलर ऑप्शन के आधार पर जल्द से जल्द मिल सकती है। 

    2026 टाटा एरिस से जुड़ी जानकारी 

    नई टाटा एरिस फेसलिफ्ट कार को एक फ्रेश और मॉडर्न लुक दिया गया है। आगे की तरफ इसमें डीआरएल्स के साथ पतले हेडलैंप्स और उभरे हुए बंपर के साथ एक पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें राइडिंग के लिए 15-इंच के नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें व्हील आर्क क्लैडिंग भी मिलती है। पीछे की तरफ एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के कलर पेलेट को भी अपडेट किया गया है। 

    2026 Tata Aeris Booking Details

    केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन बेज और व्हाइट कलर थीम के साथ 10.25-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑडियो कंट्रोल्स के साथ नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल वायरलेस चार्जर मिलता है। अन्य फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ और रियर एसी वेंट्स शामिल हैं।

    2026 Tata Aeris Booking Details

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर डिफॉगर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन

    टाटा एरिस में टियागो वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल है, जिसे मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट भी दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    76 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    113 एनएम

    97 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    2026 Tata Aeris Booking Details

    कीमत और मुकाबला

    2026 टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यह लॉन्च स्टोरी देखें। 

    2026 Tata Aeris Booking Details

    इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी कॉम्पेक्ट सेडान कार से रहेगा।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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