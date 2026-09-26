टाटा एरिस vs टाटा टिगोर: जानिए दोनों सेडान कार में क्या अंतर है

Published On सितंबर 26, 2026 10:53 ist

Sep 26, 2026 10:53 IST

last updated on Sep 26, 2026 10:53 IST

Sep 26, 2026 10:53 IST

published on Sep 26, 2026 10:53 IST

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टाटा मोटर्स ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर को लगभग एक दशक बाद एक नए अवतार एरिस से बदल दिया है। टाटा एरिस को नए डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। यहां हम विस्तार से देखेंगे कि टाटा टिगोर के मुकाबले नई एरिस में क्या-क्या बदल गया है।

कीमत

मॉडल टाटा एरिस टाटा टिगोर कीमत (एक्स-शोरूम) 5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये 5.70 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये

इसका रिप्लेसमेंट होने के बावजूद, एरिस की शुरुआती कीमत टिगोर से 41,000 रुपये कम है।

हालांकि, जब टॉप वेरिएंट की बात करें तो एरिस 64,000 रुपये ज्यादा महंगी है।

एरिस की वेरिएंट वाइज कीमत यहां देखें।

डिजाइन

डिजाइन में सबसे पहला और बड़ा बदलाव कार के फ्रंट में ही नजर आता है। जहां टाटा टिगोर एक बड़ी कर्वी ग्रिल और बड़े हेडलैंप क्लस्टर के साथ आती थी, वहीं एरिस ज्यादा शार्प और अग्रेसिव दिखती है। एरिस में एक पतली ग्लॉस-ब्लैक स्ट्रिप ग्रिल है और इसके दोनों तरफ स्लीक एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं।

बम्पर को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। एरिस का बम्पर ज्यादा स्कल्प्टेड है और इसमें सी-शेप के कंटूर के साथ एलईडी फॉग लैंप्स लगे हैं। इसके मुकाबले, टिगोर का बम्पर ज्यादा पारंपरिक था और उसमें हैलोजन हेडलैंप्स मिलते थे। कुल मिलाकर, टिगोर का लुक जहां आकर्षक और 'चिक' था, वहीं एरिस का फ्रंट प्रोफाइल ज्यादा बोल्ड, मॉडर्न और प्रीमियम महसूस होता है।

साइड प्रोफाइल से एरिस और टिगोर में सबसे ज्यादा समानता दिखती है। टाटा ने टिगोर की सबसे बड़ी पहचान, उसकी 'नॉचबैक' या 'स्टाइलबैक' रूफलाइन को एरिस में भी जारी रखा है। एरिस में नए डिजाइन के 15-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। टिगोर में क्रोम डोर हैंडल गार्निश और फ्रंट डोर पर बैजिंग जैसे एलिमेंट्स थे, जो एरिस में भी मौजूद हैं।

कार के पिछले हिस्से को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। एरिस में आज के दौर का पॉपुलर फीचर, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसके विपरीत, टिगोर में पारंपरिक रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स थे। टिगोर में नंबर प्लेट बूटलिड पर लगी होती थी, जबकि एरिस में इसे बम्पर पर नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। स्लीक बम्पर डिजाइन एरिस के ओवरऑल बोल्ड लुक को पूरा करता है।

कलर ऑप्शन

नई टाटा एरिस को 6 एक्सटीरियर शेड के साथ लॉन्च किया गया है। टिगोर के मुकाबले कलर ऑप्शन की लिस्ट यहां दी गई है।

टाटा एरिस टाटा टिगोर डैंडेली ड्रिजल (पर्पल) सुपरनोवा कॉपर डेटोना ग्रे मेटियोर ब्रॉन्ज नाइट्रो क्रिमसन (रेड) एरिजोना ब्लू ड्यून ग्लो (गोल्ड) डेटोना ग्रे प्योर ग्रे प्रिस्टाइन व्हाइट प्रिस्टाइन व्हाइट -

यहां देखें टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही एरिस और टिगोर के बीच का अंतर साफ़ नजर आता है। एरिस का केबिन डिजाइन काफी हद तक फेसलिफ्ट टियागो से प्रेरित है, लेकिन इसकी बेज और हल्के काले इंसर्ट वाली कलर स्कीम इसे एक अलग और हवादार एहसास देती है। इसकी तुलना में, टिगोर का केबिन ब्राउन और व्हाइट थीम पर आधारित था, जो अब थोड़ा पुराना लगता है। एरिस का डैशबोर्ड पूरी तरह से नया है। यह स्लीक और मिनिमलिस्टिक है, जिसमें फैब्रिक इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक सॉफ्ट और प्रीमियम टच देते हैं। इन्फोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले इसे मॉडर्न लुक देते हैं। स्टीयरिंग व्हील को भी मैट फिनिश के साथ अपडेट किया गया है। एएमटी वेरिएंट में नया सेंटर कंसोल और रोटरी गियर सिलेक्टर डायल दिया गया है, जो केबिन को और भी अपमार्केट बनाता है। हालांकि, टिगोर में पारंपरिक गियर शिफ्टर के साथ छोटे-मोटे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह और एक अलग सेंटर आर्मरेस्ट मिलता था। पीछे की सीटों पर स्पेस लगभग पहले जैसा ही है, और सेंटर आर्मरेस्ट जैसी सुविधाएं भी बरकरार रखी गई हैं।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में एरिस, टिगोर से आगे है। इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

फीचर टाटा एरिस टाटा टिगोर एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ ऑटो हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप ✅ ❌ व्हील 15-इंच अलॉय 15-इंच अलॉय ओआरवीएम डुअल-टोन फिनिश पियानो ब्लैक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप ✅ ❌ केबिन थीम बेज और हल्का भूरा भूरा और गहरा ग्रे सीट अपहोल्स्ट्री सेमी-लेदरेट फ़ैब्रिक डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट टच पैडिंग ✅ ❌ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ पीछे एसी वेंट ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 5-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले रंगीन एमआईडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच 10.25-इंच एंड्रॉइड ऑटो ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) एप्पल कारप्ले ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) साउंड सिस्टम 6-स्पीकर 8-स्पीकर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ❌ फ्रंट सीट वेंटिलेशन ✅ ❌ एयरबैग 6 एयरबैग स्टैंडर्ड डुअल-फ्रंट एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रियरव्यू कैमरा 360-डिग्री कैमरा 360-डिग्री कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ✅ ❌ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅

हालांकि एरिस में टिगोर के मुकाबले कम प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन इसमें सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे कई प्रीमियम फीचर्स हैं।

सेफ्टी को 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देकर बेहतर बनाया गया है, और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर का जुड़ना भी अच्छा है।

इंजन

हालांकि डिजाइन, केबिन और फीचर्स के मामले में बहुत कुछ बदला है, लेकिन पावरट्रेन ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही रहे हैं। एरिस में टिगोर जैसे ही पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन मिलते हैं जिनकी जानकारी यहां दी गई है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी सिलेंडर की संख्या 3 3 पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स* 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

*एमटी = मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

एरिस कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टाटा के लिए एक नई शुरुआत है, जिसमें टिगोर की जगह नया नाम, नया डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम केबिन दिया गया है। हालांकि इसमें पहले वाले 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन ही हैं, लेकिन इसके आस-पास की लगभग हर चीज में बड़ा अपडेट किया गया है।

असली सवाल यह है कि क्या ये बदलाव एरिस को टिगोर से बेहतर बनाते हैं, और कागजां में इसमें निश्चित रूप से बहुत कुछ नया है।

अन्य विकल्प

मारुति डिजायर: इस सेगमेंट में आरामदायक राइड और फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन के साथ बेहतरीन ऑल-राउंडर।

होंडा अमेज: इस सेगमेंट में अकेली ऐसी कार जिसमें सीवीटी ऑटोमैटिक है, जो इसे बेहतर ड्राइव देने में मदद करता है।

हुंडई ऑरा: इसे अपडेट किया जाना है और इसमें कुछ फीचर्स नहीं हैं। लेकिन इसमें बेसिक बातें अभी भी सही हैं।