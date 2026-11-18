कुछ लोग घड़ियां जमा करते हैं, कुछ महंगे स्नीकर्स, तो कुछ विंटेज वाइन। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें प्यार से 'कैप्टन कूल' और 'थाला' कहा जाता है, उनका शौक ऑटोमोबाइल के लिए है। रांची में उनके गैराज पर एक नजर डालें तो आपको एक भारी-भरकम अमेरिकी एसयूवी, एक विंटेज मसल कार, एक दुर्लभ इटैलियन सुपरकार और एक पुरानी सैन्य गाड़ी एक साथ खड़ी मिल जाएगी।

धोनी का कारों के प्रति जुनून सिर्फ शोरूम से सबसे महंगी गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं है। उनकी पसंद में विविधता है, 'कैरेक्टर' वाली मशीनों के लिए एक खास लगाव है, और कभी-कभी कुछ बिल्कुल अनोखी और हटकर गाड़ियों की कद्र भी दिखती है।

अब जब धोनी अपने शानदार आईपीएल करियर को अलविदा कह कर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मेंटर की भूमिका में आ रहे हैं, तो यह उनके शानदार कार कलेक्शन पर एक नजर डालने का बिल्कुल सही समय है।

हमर एच2: क्योंकि सादगी कभी मकसद थी ही नहीं

अगर आपको सड़क पर एक दमदार एंट्री करनी हो, तो हमर एच2 से बेहतर शायद ही कोई गाड़ी हो। यह विशाल अमेरिकी एसयूवी उन लोगों के लिए नहीं है जो पार्किंग की जगह को लेकर परेशान होते हैं। लगभग पांच मीटर की लंबाई और पूरी तरह बॉक्सी डिजाइन वाली यह गाड़ी सड़क पर ऐसे जगह घेरती है मानो इसने 'समझौता' शब्द कभी सुना ही न हो।

धोनी की हमर एच2 और भी खास है क्योंकि इस पर पर्सनलाइज़्ड 'MSD' बैजिंग लगी है, जो इसे भीड़ में अलग पहचान देती है। भले ही एच2 का प्रोडक्शन 2009 में बंद हो गया था, लेकिन आज भी यह उन गाड़ियों में से है जिसे सड़क पर नजरअंदाज करना नामुमकिन है। यह धोनी के उस अंदाज को दर्शाती है जो बिना कुछ कहे भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है।

फेरारी 599 जीटीओ: एक असली वी12!

धोनी के कलेक्शन में अगर कोई गाड़ी दिल की धड़कनें तेज करने की जिम्मेदारी लेती है, तो वह फेरारी 599 जीटीओ है। यह उन दुर्लभ परफॉर्मेंस कारों में से एक है जिनकी पहचान उनके इंजन के कैरेक्टर से बनती है। इसमें एक नैचुरली एस्पिरेटेड वी12 इंजन लगा है, जो फेरारी के खास साउंडट्रैक और ट्रैक-फोकस्ड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

यह कोई आम फेरारी नहीं है; दुनिया भर में इसकी सिर्फ 599 यूनिट्स ही बनाई गई थीं, जो इसे एक बेहद कीमती कलेक्टर आइटम बनाती है। यह उस दौर की निशानी है जब फेरारी की सबसे रोमांचक रोड कारें पूरी तरह मैकेनिकल हुआ करती थीं, और ड्राइविंग का अनुभव किसी ब्रोशर के स्पेसिफिकेशन से कहीं ज्यादा मायने रखता था।

पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम: लोकप्रिय, दमदार और शानदार

ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट का जश्न मनाने के लिए छुट्टी पर जाते हैं या शायद कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसके लिए वे लंबे समय से पैसे बचा रहे थे। बताया जाता है कि धोनी ने अपने लिए कुछ अलग ही तोहफ़ा चुना: एक विंटेज पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम। यह एक क्लासिक अमेरिकी मसल कार है, और माना जाता है कि धोनी के पास इसका 1974 मॉडल है। इसकी लंबी बोनट, मस्कुलर स्टाइलिंग और एक पुराने दौर का वी8 इंजन अमेरिका के मसल-कार युग की सुनहरी यादें ताजा करता है।

एक अध्याय के अंत को क्लासिक अमेरिकी मसल कार के साथ चिह्नित करना धोनी के स्टाइल को पूरी तरह से बयां करता है। यह गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो आजादी, पावर और बेबाक अंदाज को दर्शाती है।

फोर्ड मस्टैंग: एक और अमेरिकी मसल, इस बार 'पोनी'

किसी भी अमेरिकी मसल-कार लवर के कलेक्शन में एक फोर्ड मस्टैंग का होना लगभग तय है, और धोनी भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन उनकी मस्टैंग में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। माना जाता है कि यह एक 1970 मॉडल है जिसे 1969 वर्जन जैसा दिखने के लिए खासतौर पर मॉडिफाई किया गया है।

इसमें भी एक दमदार वी8 इंजन है। यह मॉडिफिकेशन दिखाता है कि मालिक ने गाड़ी की ओरिजिनल हालत को बनाए रखने से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत पसंद को तरजीह दी है। कभी-कभी मजा सिर्फ एक क्लासिक को रखने में नहीं, बल्कि उसे अपनी पसंद के मुताबिक ढालने में होता है, ठीक वैसे ही जैसे खाने में 'स्वादानुसार नमक' डाला जाता है।

निसान जोंगा 4डब्ल्यू73: सीधे भारत के सैन्य इतिहास से

धोनी के गैराज में यह गाड़ी सबसे अप्रत्याशित और दिलचस्प है। यहां आलीशान लेदर सीटों या पैनोरमिक सनरूफ की बात नहीं हो रही है। जोंगा का नाम 'जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरिज असेंबली' पर रखा गया था। इसने सालों तक भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा दी और इसे उन इलाकों के लिए बनाया गया था जहां कई आधुनिक एसयूवी जाने से हिचक जाती हैं।

धोनी ने 2019 में इसे खरीदा और इसे पूरी तरह से रीस्टोर और कस्टमाइज करवाया। एक पूर्व सैन्य वर्कहॉर्स को 'कैप्टन कूल' के गैराज में एक नई जिंदगी मिलना इसे उनके कलेक्शन की सबसे अपरंपरागत और खास गाड़ी बनाता है। यह उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को दिखाती है जो ताकत और इतिहास की कद्र करता है।

हिंदुस्तान मोटर्स अंबेस्डर: अपनी एंबी!

यह गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि दशकों की सेवा और भारतीय सड़कों पर अपनी अमिट छाप के लिए क्लासिक बनी। सरकारी दफ्तरों से लेकर आम परिवारों के घरों और टैक्सी स्टैंड तक, अंबेस्डर हर जगह मौजूद थी।

मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर बेस्ड इस कार का आकर्षण इसकी रफ्तार में नहीं, बल्कि इसके बड़े केबिन, कंफर्टेबल राइड और उस पहचानने योग्य आकार में था जो भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का प्रतीक बन गया। इसका प्रोडक्शन 2014 में बंद हो गया, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व आज भी बना हुआ है। धोनी के कलेक्शन में इसका होना भारत के मोटरिंग अतीत को एक सुंदर श्रद्धांजलि है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो: देसी फेवरेट!

फेरारी, पोंटियाक और हमर जैसी विदेशी गाड़ियों के बीच, महिंद्रा स्कॉर्पियो शायद सबसे अप्रत्याशित नाम है, लेकिन यह एक ऐसा नाम है जिससे हर भारतीय आसानी से जुड़ पाता है। धोनी की स्कॉर्पियो कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है; यह भारी मॉडिफाई की गई है और इसका रेड-ब्लैक लुक इसे स्टैंडर्ड एसयूवी से कहीं ज्यादा रौबदार बनाता है।

स्कॉर्पियो के पास अपनी मजबूत बनावट और दमदार रोड प्रेजेंस के कारण एक वफादार प्रशंसक वर्ग है। यह देखना काफी ताजगी भरा लगता है कि विदेशी एक्जॉटिक गाड़ियों के बीच एक स्वदेशी एसयूवी शान से अपनी जगह बनाए हुए है। यह दिखाता है कि धोनी की जड़ें आज भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं।

कारदेखो ओपिनियन

इस लिस्ट को जानबूझकर 7 गाड़ियों तक सीमित रखा गया है, जो महेंद्र सिंह धोनी के प्रतिष्ठित जर्सी नंबर को सम्मान देता है। जैसा कि फैंस कहते हैं, "Thala For A Reason!" भारत को वर्ल्ड कप जिताने से लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक विरासत बनाने तक, उनका सफर शानदार रहा है। अब आईपीएल में एक खिलाड़ी के तौर पर उनका करियर खत्म हो रहा है और वे सीएसके के मेंटर की भूमिका में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उनका गैराज उनके क्रिकेट करियर की तरह ही है - अप्रत्याशित और किसी पहले से तय स्क्रिप्ट पर न चलने वाला। दुर्लभ इटैलियन 599 जीटीओ से लेकर रफ-एंड-टफ जोंगा और कस्टमाइज्ड स्कॉर्पियो तक, उनकी पसंद दिखाती है कि धोनी हमेशा भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं। इन सभी में, पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम अपने ओजी अमेरिकी मसल" कैरेक्टर के लिए सबसे अलग खड़ी दिखती है। धोनी का कलेक्शन हर तरह के ऑटोमोबाइल लवर के लिए कुछ न कुछ पेश करता है, और यह सवाल जरूर उठता है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा खास है। हमें कमेंट्स में बताएं।