2026 किआ सेल्टोस के बूट स्पेस में रखे जा सकते हैं कितने बैग, जानिए यहां

सेल्टोस का साइज पहले से बढ़ गया है, लेकिन क्या इसकी 447 लीटर बूट स्पेस आपके लगेज को रखने के लिए पर्याप्त है? जानते हैं इस टेस्ट के जरिए :-

2026 किआ सेल्टोस को भारत में 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। नई किआ सेल्टोस कार की डिजाइन एकदम नई है। यह गाड़ी लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में काफी बढ़ गई है। क्या इसकी 447 लीटर बूट स्पेस प्रेक्टिकल साबित होती है? हमनें इसका कारदेखो की इंस्टाग्राम रील में टेस्ट किया है :-

टेस्ट

इस टेस्ट के लिए हमनें नई सेल्टोस के बूट में दो केबिन साइज सूटकेस और तीन सॉफ्ट बैग्स को रख कर देखा, जो कि वीकेंड ट्रिप पर जाने के लिए पर्याप्त सामान है। इन सभी सूटकेस और बैग्स को फिट करने के बाद हमें ये पता चला।

बूट में दो मीडियम केबिन-साइज ट्रॉली और तीन बैकपैक आराम से आ गए। हालांकि, इसके बाद केवल पार्सल शेल्फ के ऊपर की तरफ कुछ सॉफ्ट बैग रखने की जगह के अलावा ज्यादा सामान रखने के लिए जगह नहीं बची। इसका मतलब है कि सेल्टोस के साइज के हिसाब से बूट स्पेस थोड़ा कम गहरा है, लेकिन यह पहले जितना ही प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास ज्यादा सामान है, तो आप 60:40 रियर सीट स्प्लिट का इस्तेमाल करके सीटों को फोल्ड करके ज्यादा जगह बना सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : फीचर और सेफ्टी

2026 किआ सेल्टोस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, 5-इंच एसी कंट्रोल स्क्रीन, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी सेटिंग के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर डैशकैम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट से जुड़ी जानकारी।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा सेटअप और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस : इंजन ऑप्शन

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

* सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

2026 किआ सेल्टोस : लॉन्च और मुकाबला

2026 किआ सेल्टोस भारत में शोकेस हो चुकी है। इस गाड़ी को 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। आप सेल्टोस को इस तरह प्री-बुक कर सकते हैं।

किआ सेल्टोस न्यू जनरेशन मॉडल का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा।