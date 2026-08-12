2026 Mahindra Scorpio N Z2 : जानिए इस SUV कार के बेस वेरिएंट में क्या मिलता है खास?

last updated on Aug 12, 2026 13:02 IST

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। नए अपडेट के साथ इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस गाड़ी का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला वेरिएंट बेस Z2 है, जिसकी कीमत कई कॉम्पैक्ट SUVs के बराबर है। स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट वर्जन के बेस वेरिएंट Z2 में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

डिजाइन

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो N Z2 वेरिएंट की डिजाइन काफी सिंपल है। आगे की तरफ इसमें ब्लैक-आउट ग्रिल के साथ ट्विन-पीक महिंद्रा लोगो, ब्लेंक-ऑफ फॉग लैंप्स और हैलोजन डुअल बैरल हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे बेहद दमदार लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 17-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जो इसे एक बेसिक लेकिन मजबूत लुक देते हैं। इसमें ब्लैक आउट ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) के साथ LED टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। जबकि, इसके टॉप Z4 और Z6 वेरिएंट में 17-इंच स्टील व्हील्स के साथ कवर दिए गए हैं, और इससे ऊपर वाले Z8 और Z8L वेरिएंट में क्रमशः 17-इंच अलॉय व्हील्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें डोर-टाइप टेलगेट, वर्टिकल LED टेललैंप्स और एक चौड़े बंपर में इंटीग्रेटेड रिवर्स लैंप दिए गए हैं जो इसके दमदार SUV कैरेक्टर को बनाए रखते हैं।

कलर ऑप्शन

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के बेस Z2 वेरिएंट को केवल तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है जो इस प्रकार हैं :-

एवरेस्ट व्हाइट

स्टेल्थ ब्लैक

डीप फॉरेस्ट

यह तीनों कलर स्कॉर्पियो N की मस्कुलर डिजाइन को अच्छा कॉम्प्लिमेंट देते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

स्कॉर्पियो N Z2 वेरिएंट का केबिन फंक्शनल और स्पेशियस है। इसमें ब्राउन-ग्रे डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया गया है जो केबिन को खुला-खुला महसूस कराता है। सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। सेंटर कंसोल में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पीछे बैठे पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए इसमें सेकंड रो पर AC वेंट्स बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिहाज से सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट स्टैंडर्ड दी गई हैं जो इस एसयूवी कार को पहले से सुरक्षित बनाती है। इसकी तीसरी रो पहले जैसी ही है, जो कम दूरी के सफर के लिए अच्छी है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो N का बेस Z2 वेरिएंट सभी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, सेकंड रो एसी वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और चारों पावर विंडो जैसे फीचर्स शामिल हैं। Z2 वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs, एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और रियर वाइपर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। यह सभी फीचर्स इसमें Z4 वेरिएंट से दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट में कोई कटौती नहीं की है। स्कॉर्पियो N Z2 वेरिएंट में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ABS के साथ EBD, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी मिलते हैं। यह सेफ्टी पैकेज इस प्राइस पॉइंट पर काफी मजबूत है।

वहीं, इसके टॉप वेरिएंट में 4 और एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

बेस Z2 वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसके पावरफुल इंजन ऑप्शन हैं, जो टॉप वेरिएंट वाले ही हैं। इसमें 2-लीटर एमस्टालियन टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन (कम पावर ट्यूनिंग के साथ) दिया गया है। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) स्टैंडर्ड दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर एमस्टालियन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 132 पीएस टॉर्क 370 एनएम 300 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन आरडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी

कीमत और मुकाबला

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N Z2 के पेट्रोल मैनुअल की कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि डीजल मैनुअल की कीमत 14.19 लाख रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर यह सीधे तौर पर Hyundai Alcazar, Mahindra XUV 7XO, Tata Safari, MG Hector और Toyota Innova Crysta जैसी 7-सीटर SUVs को कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट का Z2 वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जिनका बजट सीमित है, लेकिन वह एक बड़ी, दमदार और पावरफुल 7-सीटर SUV लेना चाहते हैं। इसमें काफी हद तक बेसिक फीचर्स दिए गए है, और इसमें सनरूफ, LED हेडलैंप्स या कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता मजबूत इंजन परफॉर्मेंस, सॉलिड सेफ्टी फीचर्स और सड़क पर दमदार मौजूदगी है, तो Z2 वेरिएंट अपनी कीमत पर एक बेहद आकर्षक पैकेज पेश करता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो फैंसी फीचर्स की बजाए एसयूवी के मैकेनिकल पहलुओं को ज्यादा महत्व देते हैं।