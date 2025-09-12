2025 मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में क्या कुछ मिलेगा खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

बेस वेरिएंट होने के बावजूद इसमें आकर्षक स्टाइलिश और कई शानदार फीचर जैसे 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है

मारुति विक्टोरिस एसयूवी भारत में शोकेस हो चुकी है। यह नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे मारुति के एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी के एसयूवी लाइनअप में इसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। यह गाड़ी चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आएगी। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में क्या कुछ मिलेगा खास इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर :-

आगे की डिजाइन

विक्टोरिस गाड़ी के एलएक्सआई वेरिएंट में कई बेसिक फीचर दिए गए हैं जैसे हैलोजन हेडलाइट और हैलोजन पोजिशनिंग लैंप्स। इस वेरिएंट में ऑल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं। एलएक्सआई वेरिएंट में क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो एक हेडलाइट क्लस्टर से होती हुई दूसरे क्लस्टर पर जाती है और इसमें सेंटर पर सुजुकी लोगो पोजिशन किया गया है। नीचे की तरफ इसमें चौड़े ब्लैक कलर बंपर पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

इस एसयूवी कार के एलएक्सआई वेरिएंट में ब्लैक आउट आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) दिए गए हैं जिन पर टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। राइडिंग के लिए इसमें कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ब्लैक डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इस एंगल से इसमें चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग और मस्कुलर व्हील आर्क भी नजर आते हैं। विक्टोरिस के एलएक्सआई वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड टेललाइट सेटअप दिया गया है, लेकिन इसका बीच वाला हिस्सा टॉप वेरिएंट की तरह इल्युमिनेट नहीं होता है। इस वेरिएंट में पीछे की साइड पर 'विक्टोरिस' मॉनिकर, सुजुकी लोगो, माइल्ड-हाइब्रिड बैजिंग और सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। चूंकि एलएक्सआई इसका बेस वेरिएंट है, ऐसे में इसमें रियर वाइपर और वॉशर नहीं दिया गया है।

इंटीरियर

अगर आपने पिछले कुछ सालों में मारुति की कारें देखी हैं, तो आपको पता होगा कि बेस वेरिएंट अंदर और बाहर दोनों जगह से कितने सिंपल होते हैं। लेकिन, मारुति ने विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई के केबिन में बेसिक फीचर्स से काफी कुछ ज्यादा दिया है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर हनीकॉम्ब पैटर्न ट्रिम्स दिए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें कई सारे सिल्वर एक्सेंट के साथ डुअल-टोन ब्लैक और आइवरी कलर थीम दी गई है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इंसर्ट, ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज और इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहा है।

पीछे की तरफ इसमें तीनों पैसेंजर के लिए ना केवल एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, बल्कि कंपनी ने इसमें सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा भी दी है। इसमें 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स और कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, डुअल-स्पीकर सेटअप, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल-होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर डिफॉगर जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ कई सारे ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में दो इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (103 पीएस/137 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन (एफडब्लूडी) और दूसरा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल सीएनजी किट दी गई है जिसमें यह इंजन 88 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड एमटी और एफडब्लूडी सेटअप दिया गया है।

संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस को भारत में दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।