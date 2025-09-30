सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    सिट्रोएन एयरक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

    प्रकाशित: सितंबर 30, 2025 11:43 am । सोनू

    54 Views
    • Write a कमेंट

    एयरक्रॉस को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए इसका स्कोर 4-स्टार रेटिंग था

    Citroen Aircross Crash Test Bharat NCAP

    सिट्रोएन एयरक्रॉस का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है और इसमें इसे वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसी के साथ यह भारत एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली पहली सिट्रोएन कार बन गई है। वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। 

    सिट्रोएन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, जानेंगे आगे:

    सिट्रोएन एयरक्रॉस: वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा

    पैरामीटर 

    स्कोर 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट

    11.05 / 16

    साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट

    16 / 16

    साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट

    ठीक 

    Citroen Aircross Bharat NCAP Crash Test

    सिट्रोएन एयरक्रॉस के फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट के नतीजे मिले-जुले रहे। टेस्ट में आगे बैठे दोनों व्यक्ति के सिर और गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। वहीं को-ड्राइवर की छाती की सुरक्षा ‘पर्याप्त’ और ड्राइवर की छाती की सुरक्षा ‘मार्जिनल’ थी। आगे बैठे दोनों व्यक्तियों के पेल्विस को भी ‘मार्जिनल’ रेटिंग मिली। ड्राइवर की टिबिया को ‘पर्याप्त’ रेटिंग मिली, जबकि को-ड्राइवर की टिबिया को ‘अच्छी’ रेटिंग मिली। ड्राइवर के पैरों को भी ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

    एयरक्रॉस ने साइड बैरियर और साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और इन दोनों टेस्ट में डमी के सभी अहम बॉडी पार्ट्स को अच्छी सुरक्षा मिली।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस: बच्चों की सुरक्षा

    पैरामीटर 

    स्कोर 

    डायनामिक स्कोर 

    24 / 24 

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर

    12 / 12 

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर 

    4 / 13

    18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया था, और आगे व साइड से हुए क्रैश टेस्ट में दोनों को क्रमश: 8/8 और 4/4 रेटिंग मिली। हालांकि व्हीकल असेसमेंट स्कोर के मामले में एयरक्रॉस ने निराश किया, ऐसे में इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस: सेफ्टी फीचर

    सिट्रोएन एयरक्रॉस में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस: प्राइस और कंपेरिजन

    Citroen Aircross Crash Test

    सिट्रोएन एयरक्रॉस की कीमत 8.32 लाख रुपये से 14.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिट्रोएन इसके एक नए टॉप वेरिएंट ‘एयरक्रॉस एक्स’ पर काम कर रही है, जिसमें नया डैशबोर्ड और कुछ नए फीचर मिलेंगे। इसे निकट भविष्य में लॉन्च किया जा सकता है।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस और स्कोडा कुशाक से है।

    was this article helpful ?

    सिट्रोएन एयरक्रॉस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    सिट्रोएन एयरक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है