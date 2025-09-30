सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    मारुति विक्टोरिस एसयूवी की भारत में डिलीवरी हुई शुरू

    प्रकाशित: सितंबर 30, 2025 03:39 pm । स्तुति

    67 Views
    • Write a कमेंट

    Maruti Victoris

    • विक्टोरिस मारुति के एरीना शोरूम के जरिए बेची जानी फ्लैगशिप कार है। 

    • इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड टेलगेट और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • मारुति विक्टोरिस कार में 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • इस एसयूवी कार को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    मारुति विक्टोरिस भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। मारुति के एरीना शोरूम के जरिए बेची जानी वाली इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की अब डिलीवरी भी शुरू हो गई है। विक्टोरिस गाड़ी में कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहे हैं। इस एसयूवी कार को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। मारुति विक्टोरिस कार में क्या कुछ मिलता है खास आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस गाड़ी के एक्सटीरियर पर क्लीन डिजाइन थीम अपनाई गई है। आगे की तरफ इसमें डीआरएल्स के साथ दोनों हेडलैंप्स को कनेक्ट करती स्लीक क्रोम स्ट्रिप दी गई है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर चौड़ी क्लैडिंग और वर्टिकल कट्स दिए गए हैं जिस पर फॉग लैंप्स पोजिशन किए गए हैं जो इसे काफी सिंपल और आकर्षक लुक देते हैं।  

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें चौड़ी क्लैडिंग और 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे क्रॉसओवर जैसा स्टेंस देते हैं। इसकी रियर प्रोफाइल एकदम फ्लैट है और इसमें रेकेड विंडशील्ड दी गई है। पीछे की तरफ इसमें चौड़ी एलईडी लाइट स्ट्रिप दी गई है, लेकिन डिजाइन को फंकी रखने के लिए इसमें स्ट्रिप को डीआरएल्स की तरह स्मॉल सेगमेंट में बांटा हुआ है। 

    इंटीरियर

    Maruti Victoris interior

    मारुति ने विक्टोरिस गाड़ी के इंटीरियर को युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक कलर थीम (नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल) या शेम्पेन गोल्ड इंसर्ट के साथ ऑल-ब्लैक थीम (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) दी गई है, साथ ही इसमें फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच लेदरेट इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल नॉब्स भी दिए गए हैं। 

    फीचर

    Maruti Victoris infotinment systen

    मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर के लिए 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले और 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल 2 एडीएएस भी दिया गया है जिसके तहत ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। मारुति विक्टोरिस एसयूवी को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    इंजन ऑप्शन

    Maruti Victoris powertrain

    मारुति विक्टोरिस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन : माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी दिए गए हैं। इस गाड़ी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप दिया गया है और इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट में ज्यादा बूट स्पेस के लिए यूनीक अंडरबॉडी सेटअप दिया गया है। इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी दिया गया है जो अच्छी-खासी माइलेज देता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी  

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)  

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)

    पावर

    103 पीएस 

    116 पीएस (संयुक्त) 

    88 पीएस 

    टॉर्क

    139 एनएम 

    141 एनएम (हाइब्रिड) 

    122 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    ई-सीवीटी^

    5-स्पीड एमटी 

    माइलेज

    21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)

    28.65 किमी/लीटर 

    27.02 किमी/किलोग्राम 

    *संयुक्त आउटपुट 

    कीमत और मुकाबला 

    मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 10.5 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज प्राइस से जुडी जानकारी। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से होगा।  

    was this article helpful ?

    मारुति विक्टोरिस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    मारुति विक्टोरिस एसयूवी की भारत में डिलीवरी हुई शुरू
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है