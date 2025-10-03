सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लॉन्च: नए बदलाव और अतिरिक्त फीचर के साथ पेश, कीमत 8.29 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: अक्टूबर 03, 2025 02:56 pm | सोनू

एयरक्रॉस एक्स में अब कुछ जरूरी नए फीचर दिए गए हैं और नया डैशबोर्ड है

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स और सिट्रोएन सी3 एक्स के बाद अब सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स भारत में लॉन्च हो गई है। अन्य दो सिट्रोएन कार की तरह ‘एक्स’ एयरक्रॉस का नया टॉप मॉडल है, जिसमें कुछ नए फीचर और कॉस्मेटिक अपडेट शामिल हैं। आइए जानते हैं एयरक्रॉस एक्स में क्या खास मिलता है, इसकी शुरुआत प्राइस लिस्ट से करते हैं:

कीमत

एयरक्रॉस एक्स तीन वेरिएंट: यू, प्लस और मैक्स में आती है। बेस मॉडल एक 5 सीटर है, जबकि टॉप लाइन वेरिएंट्स 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में है। यहां देखिए इसकी कीमत:

वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल टर्बो-पेट्रोल एमटी टर्बो-पेट्रोल एटी यू 8.29 लाख रुपये ------ ------ प्लस 9.77 लाख रुपये 11.37 लाख रुपये मैक्स ------ 12.35 लाख रुपये 13.49 लाख रुपये

360 डिग्री कैमरा सिस्टम वैकल्पिक है जिसकी कीमत 25,000 रुपये अतिरिक्त है।

ग्राहक अधिकृत डीलरशिप से नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट लगवा सकते हैं।

नया क्या है?

बाहर से इसका ओवरऑल डिजाइन पहले जैसा ही है, लेकिन सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में नया हरा रंग दिया गया है जो पहले उपलब्ध नहीं था। एयरक्रॉस के सभी रंग इस प्रकार हैं:

डीप फॉरस्ट ग्रीन (नया)

पोलर व्हाइट (ड्यूल-टोन कलर विकल्प में भी उपलब्ध)

स्टील ग्रे

प्लेटिनम ग्रे (ड्यूल-टोन कलर विकल्प में भी उपलब्ध)

कॉस्मो ब्लू (ड्यूल-टोन कलर विकल्प में भी उपलब्ध)

पर्ला नेरा ब्लैक

गार्नेट रेड (केवल ड्यूल-टोन कलर में उपलब्ध)

इसके अलावा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, जिसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइटें, वी आकार की एलईडी डीआरएल, और 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील शामिल है। इसमें व्हील आर्क पर ब्लैक बॉडी क्लेडिंग और ब्लैक ओआरवीएम भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें रूफ रेल्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में सिल्वर रूफ रेल्स दी गई है।

इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, क्योंकि एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट की तरह नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। नई ब्लैक/टेन कलर स्कीम और सॉफ्ट टच मैटेरियल के इस्तेमाल की बदौलत यह अब ज्यादा प्रीमियम लगती है। लेकिन सबसे बड़े अपडेट के रूप में कुछ जरूरी फीचर शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे आगे:

नए फीचर

एयरक्रॉस के नए फीचर में आगे वेंटिलेटेड सीटें, क्रूज कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री शामिल है। इसमें वैकल्पिक 360 डिग्री कैमरा सिस्टम भी दिया गया है, जिससे एयरक्रॉस एसयूवी कार को तंग रास्तों में चलाना आसान रहता है। इसके अलावा अब इंफोटेनमेंट सिस्टम सीएआरए वॉइस असिस्टेंस के साथ आता है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी कार में एक 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे प्रमुख फीचर मिलना जारी हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हाल ही में भारत एनकैप ने एयरक्रॉस एक्स का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

इंजन

इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में रेगुलर मॉडल वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 110 पीएस टॉर्क 190 एनएम (एमटी) / 205 एनएम (एटी) गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक

एयरक्रॉस के लोअर वेरिएंट्स में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो 82 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

कंपेरिजन

सिट्रोएन एयरक्रॉस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, टाटा कर्व, सिट्रोएन बसॉल्ट, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है।