महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी शुरू हुई, मुंबई में एक कार्यक्रम में 16 ग्राहकों को सौंपी गई इलेक्ट्रिक कार की चाबी

प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 06:46 pm । सोनू

कार की डिलीवरी को और खास बनाने के लिए ग्राहकों को वार्नर ब्रदर्श की ओर से विशेष ‘बैटमैन’ हैम्पर भी मिले

डिलीवरी कार्यक्रम में मेहमानों में अभिनेता सनी सिंह और आकांशा सिंह भी शामिल थे।

कार्यक्रम स्थल पर बच्चों के लिए थीम आधारित गतिविधियों के साथ बैटमन से प्रेरित सेटअप तैयार किया गया था।

बीई 6 बैटमैन एडिशन में साटिन मैट ब्लैक एक्सटीरियर शेड दिया गया है।

फेंडर और टेलगेट पर ‘बैटमैन’ लोगो और आगे वाले दरवाजों पर बैटमैन स्टीकर दिए गए हैं।

सस्पेंशन कॉइल और ब्रेक कैलीपर्स पर अल्केमी गोल्ड इनसर्ट दिया गया है।

इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी के टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है।

इसकी केवल 999 यूनिट मिलेगी और कीमत 27.79 लाख रुपये है।

अगस्त 2025 में महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का स्पेशल ‘बैटमैन एडिशन’ वेरिएंट लॉन्च किया गया था, जो मूल रूप से इलेक्ट्रिक एसयूवी का मैट ब्लैक वर्जन है जिसका एक्सटीरियर और केबिन स्टाइल ‘बैटमैन’ थीम से प्रेरित है। बीई 6 के इस लिमिटेड एडिशन मॉडल की कीमत 27.79 लाख रुपये है और इसे ग्राहकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। दरअसल, महिंद्रा ने शुरुआत में बीई 6 बैटमैन एडिशन की केवल 299 यूनिट बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने इसे बढ़ाकर 999 यूनिट कर दिया था।

ग्राहकों के लिए डिलीवरी को खास बनाने के लिए महिंद्रा ने मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया।

बीई 6 बैटमैन एडिशन डिलीवरी इवेंट

महिंद्रा द्वारा मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में बीई 6 बैटमैन एडिशन के पहले बैच की डिलीवरी दी गई। इस स्पेशल एडिशन एसयूवी की पहली 16 यूनिट ग्राहकों को डिलीवर की गई, और इस दौरान अभिनेता सनी सिंह और आकांशा सिंह समेत 100 से अधिक अतिथि उपस्थित थे। ग्राहकों के लिए इस कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए बैटमैन से प्रेरित विशेष सेटअप तैयार किया गया था। बच्चों के लिए थीम आधारित गतिविधियां आयोजित की गई, और प्रत्येक ग्राहक वार्नर ब्रदर्स की ओर से एक विशेष बैटमैन हैम्पर लेकर घर गया।

बीई 6 बैटमैन एडिशन के बारे में अधिक जानकारी

बीई 6 बैटमैन एडिशन में साटिन मैट ब्लैक एक्सटीरियर के साथ फेंडर, आगे वाले दरवाजे और टेलगेट पर ‘बैटमैन’ लोगो दिया गया है। महिन्द्रा ने इसमें सस्पेंशन कॉइल और ब्रेक कैलिपर्स के लिए कॉन्ट्रास्टिंग गोल्ड फिनिश भी दी है, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग दिखाती है। इसमें 20-इंच एयरोडायनामिक स्टाइल अलॉय व्हील (रेगुलर बीई 6 में वैकल्पिक) के साथ बैटमैन लोगो भी दिया गया है।

बीई 6 बैटमैन एडिशन के केबिन में ब्लैक थीम के साथ डैशबोर्ड पर कुछ अल्केमी गोल्ड इनसर्ट दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील पर बूस्ट मोड बटन की जगह ‘बैटमैन’ लोगो लगा है, वहीं सीट, डैशबोर्ड और पैनोरमिक ग्लास रूफ पर भी बैटमैन बैजिंग दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

चूंकि बीई 6 बैटमैन एडिशन को टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें टॉप वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं। इसकी फीचर लिस्ट में डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए), और 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल है। इसमें पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अन्य फीचर में एक ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) और एक सेल्फी कैमरा शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो पार्क असिस्ट, आईएसआफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

बीई 6 बैटमैन एडिशन केवल बड़े 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 682 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव पावर 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम

एमआईडीसी - मॉडिफाईड इंडियन ड्राइव साइकल

कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।