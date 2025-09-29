टेस्ला मॉडल वाई की भारत में डिलीवरी हुई शुरू

प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 03:55 pm । स्तुति

टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 622 किलोमीटर तक की रेंज देती है

भारत में टेस्ला मॉडल वाई कार फिलहाल रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन में उपलब्ध है।

इसकी कीमत ऑप्शनल एक्स्ट्रा के बिना 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

ग्राहक मॉडल वाई एसयूवी कार को मुंबई और दिल्ली में टेस्ला एक्सपीरिएंस सेंटर पर जाकर देख सकते हैं।

टेस्ला ने मॉडल वाई को भारत में जुलाई में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने 2025 मॉडल वाई की डिलीवरी अपने पहले बैच के ग्राहकों को देनी शुरू कर दी है। टेस्ला मॉडल वाई भारतीय वर्जन में क्या कुछ मिलता है खास जानिए यहां :-

कीमत

टेस्ला मॉडल वाई भारतीय वर्जन दो वेरिएंट में उपलब्ध है जिसकी कीमत इस प्रकार है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) मॉडल वाई आरडब्लूडी 59.89 लाख रुपये मॉडल वाई लॉन्ग रेंज आरडब्लूडी 67.89 लाख रुपये

नोट : ऑप्शनल एक्स्ट्रा के बिना कीमत

एक्सटीरियर

मॉडल वाई को अंतरराष्ट्रीय बाजार में फेसलिफ्ट अपडेट पिछले साल मिला था। इसमें टेस्ला मॉडल 3 और साइबरट्रक की तरह टेस्ला की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है। आगे की तरफ कनेक्टेड एलईडी बार दिया गया है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैला हुआ है। इसमें एलईडी बार के नीचे की तरफ हेडलैंप को हॉरिजोंटल लेआउट में पोजिशन किया गया है और इसमें ब्लेंक-ऑफ फेस दिया गया है जिससे इसे क्लीन और मिनिमल लुक मिलता है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें स्लोपिंग रूफलाइन दी गई है जिससे इसे एसयूवी-कूपे लुक मिलता है। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं। राइडिंग के लिए इसमें एरो इंसर्ट के साथ 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप के साथ यूनीक लाइटिंग इफेक्ट और बूट लिड पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जो इसे काफी यूनीक लुक देता है।

टेस्ला मॉडल वाई कार में एक्सटीरियर पर स्टेल्थ ग्रे कलर शेड स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि इसमें 1.85 लाख रुपये अतिरिक्त प्राइस पर पर्ल व्हाइट मल्टी-कोट, डायमंड ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू, क्विक सिल्वर और अल्ट्रा रेड कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि टेस्ला मॉडल वाई के साथ मिल रहे ऑप्शनल एक्सटीरियर कलर ऑप्शन की कीमत कितनी है तो यहां पढ़ सकते हैं।

इंटीरियर

टेस्ला मॉडल वाई के इंटीरियर में भी एक्सटीरियर की तरह मिनिमल थीम अपनाई गई है। केबिन के अंदर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइव मोड और इंफोटेनमेंट को सेंटर पर दी गई 15.4-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इंटीरियर पर इसमें ऑल-ब्लैक कलर थीम स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन इसमें 95,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर चुना जा सकता है। एम्बिएंट लाइटिंग और बड़े पैनोरमिक ग्लास रूफ के साथ मॉडल वाई का केबिन काफी मॉडर्न लगता है।

फीचर

टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार में 15.4 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, 9 स्पीकर साउंड सिस्टम, पावर्ड फ्रंट ट्रंक, एम्बिएंट लाइटिंग और दो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में पावर्ड, वेन्टीलेटेड, और हीटेड फ्रंट सीटें और रियर पैसेंजर के बैकरेस्ट के लिए पावर रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है। इसमें रियर सीट पैसेंजर के लिए 8-इंच टचस्क्रीन दी गई है, साथ ही इसमें फिक्सड ग्लास रूफ दिया गया है जो इसके केबिन को हवादार दिखाता है।

सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, इन-बिल्ट डैशकैम और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। ग्राहक इसमें 6 लाख रुपये अतिरिक्त प्राइस पर एडीएएस सूट के साथ फुल सेल्फ-ड्राइविंग केपेबिलिटी (बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एनेबल किया जाएगा) भी चुन सकते हैं।

पावरट्रेन

मॉडल वाई गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, टेस्ला ने फिलहाल बैटरी केपेसिटी या ई-मोटर से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन कंपनी का कहना है कि आरडब्लूडी वेरिएंट सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा, जबकि लॉन्ग रेंज आरडब्लूडी वेरिएंट की रेंज 622 किलोमीटर होगी। यहां देखें दोनों वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल वाई आरडब्लूडी मॉडल वाई लॉन्ग रेंज आरडब्लूडी ड्राइवट्रेन रियर -व्हील-ड्राइव रियर -व्हील-ड्राइव रेंज (डब्ल्यूएलटीपी-साइकिल) 500 किमी 622 किलोमीटर एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 5.9 सेकंड 5.6 सेकंड

मॉडल वाई आरडब्लूडी वेरिएंट 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग पर 238 किलोमीटर तक की रेंज तय कर सकता है, जबकि मॉडल वाई लॉन्ग रेंज आरडब्लूडी वेरिएंट 15 मिनट की चार्जिंग पर 267 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। मॉडल वाई को फास्ट पब्लिक चार्जिंग स्पीड के लिए टेस्ला के पॉपुलर सुपरचार्जर नेटवर्क का भी फायदा मिलता है।

मुकाबला

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार होने के नाते मॉडल वाई का मुकाबला किआ ईवी6, बीवाईडी सीलायन 7, वॉल्वो ईसी40 और हुंडई आयोनिक 5 से रहेगा।