पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: मारुति ई विटारा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, नई किआ सेल्टोस का टीजर जारी, नई हुंडई वेन्यू को 32,000 से ज्यादा बुकिंग मिली, और बहुत कुछ

साल का आखिरी महीना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहा

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही, जिसमें एक खास टीजर से लेकर क्रैश टेस्ट के परिणाम और नई हुंडई कार के लिए कुछ शानदार बुकिंग आंकड़े शामिल थे। वैसे तो हमने सभी खबरों को डिटेल में कवर किया है, लेकिन अगर आपसे कुछ छूट गया है तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

2026 किआ सेल्टोस का टीजर जारी

बीते सप्ताह की शुरुआत नई जनरेशन किआ सेल्टोस के टीजर से हुई, जिससे इस सप्ताह पर्दा उठेगा। टीजर में हमें कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के नए डिजाइन और कुछ फीचर अपग्रेड की जानकारी मिली। भारत में इसे 2026 की शुरुआत में पेश किया जाएगा। आप नई सेल्टोस की सभी जानकारी यहां देख सकते हैं।

2025 मारुति ई विटारा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इससे पहले इनविक्टो, डिजायर और विक्टोरिस को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इस डेवलपमेंट के साथ मारुति अपनी पुरानी छवि सुधार रही है, जिसमें लोग मानते थे कि कंपनी खराब स्ट्रक्चर वाली असुरक्षित कार बनाती है। मारुति ई विटारा के टेस्ट स्कोर के बारे में विस्तार से यहां देखिए।

मारुति ई विटारा: रेंज, डिलीवरी टाइमलाइन, चार्जिंग और आफ्टरसेल्स सपोर्ट

मंगलवार को मारुति ने मेड-इन-इंडिया ई विटारा से पर्दा उठाया और अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी की कुछ अहम जानकारी साझा की। ई विटारा की फुल चार्ज में रेंज 543 किलोमीटर तक बताई गई है और ये एसयूवी तीन वेरिएंट में मिलेगी। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने 1100 से अधिक शहरों में 2000 से अधिक ईवी चार्जर का बड़ा चार्जिंग नेटवर्क बनाया है। यहां देखिए मारुति की ईवी ईकोसिस्टम के लिए क्या योजना है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन इंडिया लॉन्च कंफर्म!

बुधवार को भारत में नई कार कंपनी विनफास्ट की कुछ दिलचस्प खबर आई, जिसने भारत में फरवरी 2026 में इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार को लॉन्च करने की योजना बनाई है। विनफास्ट लिमो ग्रीन को किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 के बीच पोजिशन किया जा सकता है। हालांकि हमें अभी भारतीय मॉडल के स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वियतनाम में इसमें 60.13 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी फुल चार्ज में रेंज 450 किलोमीटर है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 201 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। यहां देखिए विनफास्ट लिमो ग्रीन से हमें क्या उम्मीदें हैं।

नई हुंडई वेन्यू ने 32,000 यूनिट बुकिंग का आंकड़ा पार किया

हुंडई के लिए नवंबर महीना अच्छा था, जिसमें कंपनी की 50,000 कार घरेलु बाजार में बिकी और सालाना ग्रोथ 4.3 प्रतिशत रही। इस कामयाबी में हाल ही में लॉन्च हुई वेन्यू का भी हाथ रहा, जिसने एक महीने से भी कम समय में 32,000 से ज्यादा बुकिंग हासिल कर ली! वेन्यू की बुकिंग सक्सेस के बारे में अधिक जानने के लिए यह स्टोरी देखें।