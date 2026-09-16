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    2026 Maruti Baleno vs Tata Altroz: कौनसी कार खरीदें?

    बलेनो की वेंटिलेटेड सीटें और ज्यादा फ़्यूल इकॉनमी या अल्ट्रोज का डीजल पंच?

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 16, 2026 10:41 ist
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    published onSep 16, 2026 10:41 IST
    last updated onSep 16, 2026 10:41 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट के लॉन्च ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हलचल मचा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी पहली कार या शहर के लिए एक कॉम्पैक्ट गाड़ी ढूंढ रहे हैं। Baleno अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, लेकिन Tata Altroz जैसे प्रतिद्वंद्वी बेहतरीन लुक्स, फीचर्स और सेफ्टी के साथ इसे कड़ी टक्कर देते हैं। तो क्या नई मारुति बलेनो कार पर पैसे खर्च करना सही है, या Altroz एक बेहतर विकल्प हो सकती है? आइए इस तुलना में गहराई से जानते हैं।

    कीमत

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    कीमत

    5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये

    6 लाख रुपये से 10.90 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं।

    ज्यादा कीमत में Altroz में CNG और AMT का ऑप्शन मिलता है, जो Baleno में नहीं है।

    साइज

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    अंतर

    लंबाई

    3,990 मिलीमीटर

    3,990 मिलीमीटर

    0 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,745 मिलीमीटर

    1,755 मिलीमीटर

    - 10 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,530 मिलीमीटर

    1,523 मिलीमीटर

    7 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,520 मिलीमीटर

    2,501 मिलीमीटर

    19 मिलीमीटर

    • दोनों सब-4 मीटर प्रीमियम हैचबैक कार हैं, टैक्स-कैप को देखते हुए इनकी लंबाई लगभग बराबर है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz
    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • अगर आप 5 लोगों को ले जा रहे हैं, तो अल्ट्रोज की थोड़ी ज्यादा चौड़ाई पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा जगह बना सकती है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz
    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • अगर आप रेगुलर अपने परिवार को ले जा रहे हैं, तो बलेनो के व्हीलबेस में 19 मिलीमीटर का फ़ायदा पीछे बैठने वालों के लिए लेगरूम में बदल सकता है।

    कलर ऑप्शन

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    Enigmatic Teal Green (new)

    Pristine White

    Nexa Blue

    Pure Grey

    Opulent Red

    Royal Blue

    Arctic White

    Ember Glow

    Splendid Silver

    Dune Glow

    Grandeur Grey

    Bluish Black

    • बलेनो फेसलिफ्ट में कुल 7 कलर ऑप्शन हैं, जबकि अल्ट्रोज में 5 कलर हैं।

    • सिर्फ़ अल्ट्रोज में ही डुअल-टोन ऑप्शन और ब्लैक रूफ है।

    • हालांकि बलेनो में ज्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन टाटा कार में ज्यादा रोमांचक और चमकीले कलर ऑप्शन हैं, जो इसे एक यूथफुल अपील देते हैं।

    एक्सटीरियर फीचर्स

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    एलईडी डीआरएल

    एलईडी फॉग लैंप्स

    ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

    एलईडी टेल लैंप्स

    ✅ 

    ✅ (कनेक्टेड)

    ऑटो हेडलाइट्स / फॉलो-मी-होम

    अलॉय व्हील्स

    ✅ (16-इंच डुअल-टोन)

    ✅ (16-इंच डुअल-टोन)

    फ्लश डोर हैंडल्स

    क्रोम-प्लेटेड डोर हैंडल्स

    क्रोम ग्रिल डिटेलिंग

    ❌ (एयरो वेंट्स के साथ 3D ग्रिल)

    टर्न इंडिकेटर्स के साथ बॉडी-कलर ओआरवीएम

    इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    पीछे स्पॉइलर

    पीछे वाइपर और वॉशर

    पीछे डिफॉगर

    शार्क फिन एंटीना

    यूवी-कट ग्लास

    सनरूफ

    ✅ 

    • दोनों कारों में एक्सटीरियर फीचर्स की अच्छी लिस्ट है, बस थोड़े-बहुत कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • बलेनो के खास फीचर्स में UV कट ग्लास, रियर स्पॉइलर और क्रोम एक्सेंट हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • इस बीच, अल्ट्रोज में सिंगल-पेन सनरूफ और फ्लश-फिट डोर हैंडल जैसे फैंसी फीचर्स मिलते हैं।

    कंफर्ट फीचर

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    ✅ (9-इंच)

    ✅ (10.25-इंच)

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो / एप्पल कारप्ले

    डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    ✅ टीएफटी कलर एमआईडी (साइज़ का उल्लेख नहीं)

    ✅ (10.25-इंच)

    ड्राइवर डिस्प्ले में नेविगेशन/मैप व्यू

    हेड-अप डिस्प्ले

    साउंड सिस्टम

    ✅ (6-स्पीकर Clarion)

    ✅ (8-स्पीकर)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पीछे एसी वेंट्स

    आगे वेंटीलेटेड सीट

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    ❌ 

    लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    लेदर-रैप्ड गियर नॉब

    पुश-बटन स्टार्ट / कीलेस एंट्री

    ✅ 

    क्रूज़ कंट्रोल

    ✅ (अडेप्टिव)

    वायरलेस चार्जर

    ✅ (एक्टिव कूलिंग के साथ)

    ✅ 

    फास्ट यूएसबी चार्जिंग

    ✅ (पीछे, A और C टाइप)

    ✅ (आगे और पीछे 65W)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    एयर प्यूरीफायर

    कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    पीछे हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स

    ✅ 

    फ्रंट सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

    कप होल्डर के साथ पीछे सीट आर्मरेस्ट

    पीछे 60:40 स्प्लिट सीट

    ❌ 

    पीछे पार्सल शेल्फ

    वन-टच ड्राइवर विंडो (अप और डाउन)

    ✅ 

    पैडल शिफ्टर्स

    को-ड्राइवर वैनिटी लैंप

    फ्रंट फुटवेल लैंप

    • दोनों प्रीमियम हैचबैक कार में बहुत सारे फीचर्स हैं। हालांकि, यह आपकी पसंद है कि आप कौनसे फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz
    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • इस तुलना में बलेनो के खास फीचर्स वेंटिलेटेड सीटें, फुटवेल लाइटिंग और हेड-अप डिस्प्ले हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • हालांकि, अल्ट्रोज में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग और केबिन एयर प्यूरीफायर जैसे फैंसी फीचर्स मिलते हैं।

    सेफ्टी

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    6 एयरबैग

    ✅ 

    ✅ 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    ✅ (हिल होल्ड असिस्ट के साथ)

    ईबीडी के साथ एबीएस

    रिवर्स पार्किंग सेंसर्स

    360-डिग्री कैमरा

    ✅ 

    ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर

    ✅ 

    टीपीएमएस

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

    सीट बेल्ट रिमाइंडर, आगे और पीछे

    एसओएस इमरजेंसी कॉलिंग

    ✅ 

    ✅ 

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    लेवल-2 एडीएएस

    • दोनों कारों में अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं और सेफ्टी के मामले में दोनों एक जैसी हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • हालांकि, फर्क यह है कि बलेनो में लेवल-2 ADAS और हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है।

    • वहीं दूसरी ओर, अल्ट्रोज में रेन-सेंसिंग वाइपर और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • बलेनो की क्रैश टेस्ट रेटिंग 4 स्टार है, जबकि अल्ट्रोज को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले हैं।

    इंजन

    मॉडल

    मारुति बलेनो

    टाटा अल्ट्रोज

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    82.93 पीएस

    69.75 पीएस

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    90 पीएस

    टॉर्क

    112.4 एनएम

    101.8 एनएम

    115 एनएम

    103  

    200 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी, 6-स्पीड डीसीए

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीए - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक

    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz
    2026 Maruti Baleno Facelift Vs Tata Altroz

    • बलेनो फेसलिफ्ट के मुकाबले टाटा कार में ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन हैं। और खास बात यह है कि अल्ट्रोज इस सेगमेंट में डीजल इंजन ऑप्शन वाली अकेली कार है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    आजकल लोगों का रूझान एसयूवी कारों की तरफ ज्यादा है, लेकिन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 कार में बलेनो का शामिल होना यह दिखाता है कि बहुत से लोग अभी भी प्रीमियम हैचबैक चुन रहे हैं।

    यहां दोनों कारों के बीच का अंतर पूरी तरह से कस्टमर की पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप ठीक-ठाक पावर और अच्छी फ्यूल इकॉनमी वाली नो-नॉनसेंस कार ढूंढ रहे हैं, तो बलेनो आपके लिए सही रहेगी। अल्ट्रोज उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा शानदार फीचर्स, शानदार लुक्स और डीजल इंजन भी पसंद है।

    अन्य विकल्प

    • टोयोटा ग्लैंजा: ग्लैंजा अभी भी बलेनो के पिछले वर्जन पर बेस्ड है। इसलिए, अगर आप पिछली बलेनो का पुराना 4-सिलेंडर इंजन और टोयोटा ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ग्लैंजा आपके लिए है।

    • टाटा पंच: भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कई लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। परिवार के लिए आरामदायक एर्गोनॉमिक्स, फ़ीचर-लोडेड और मिनी SUV जैसी अपील।

    • हुंडई आई20: i20 इस सेगमेंट की सबसे प्रीमियम हैचबैक है। प्रीमियम इंटीरियर, लंबी फ़ीचर लिस्ट, स्मूद इंजन और स्पोर्टी लुक इसे एक अच्छा ऑल-राउंडर बनाते हैं।

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    सोनू
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