    विनफास्ट लिमो ग्रीन का भारत में लॉन्च होना हुआ कंफर्म:कब तक पेश होगी ये इलेक्ट्रिक कार? जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 03, 2025 03:35 pm । भानु

    23 Views
    Vinfast Limo Green

    भारतीय ईवी स्पेस में एक नई और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की एंट्री होने वाली ​है, क्योंकि वियतनामी कारमेकर  विनफास्ट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि कंपनी लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी फरवरी 2026 में भारत में लॉन्च करेगी। वर्तमान में, कंपनी के इंडियन लाइनअप में वीएफ6 और वीएफ7 एसयूवी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

    विनफास्ट ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे डीलरशिप की पहुंच और कस्टमर सर्विस में वृद्धि होगी।

    नीचे, हमने विनफास्ट लिमो ग्रीन की बाहरी स्टाइलिंग, इसके इंटीरियर लेआउट और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी है , साथ ही इसमें संभावित रूप से दिए जाने वाले पावरट्रेन के बारे में भी बताया गया है। 

    डिजाइन 

    विनफास्ट लिमो ग्रीन का फ्रंट-बेहद अलग सा है जो ब्रांड के नए ज़माने के डिज़ाइन फिलोसॉफी के अनुरूप है। यहां एक पतली, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार दी गई है, जो इस एमपीवी को एक फ्यूचरस्टिक और प्रीमियम लुक देती है। विनफास्ट के सिग्नेचर टच वी-शेप लाइटिंग इसके स्लीक डीआरएल स्ट्रिप में बड़ी सफाई से इंटीग्रेट की गई है। बंपर का डिज़ाइन साफ़-सुथरा और एयरोडायनामिक है। आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह एक क्लोज आॅफ ग्रिल नजर आएगी और निचले हिस्से के आसपास बारीक नक्काशी की गई है।

    VinFast Limo Green

    साइड के डिजाइन की बात करें तो लिमो ग्रीन का प्रैक्टिकल साइज इसमें मिलने वाले स्पेस की झलक दिखाते हैं। लंबा व्हीलबेस और ऊंची प्रोफ़ाइल इस एमपीवी की खासियत को उजागर करते हैं, जिससे पैसेंजर के लिए पर्याप्त केबिन स्पेस सुनिश्चित होता है। अपने बड़े साइज के बावजूद, विनफास्ट ने इसे एक साफ़-सुथरा और आकर्षक स्टाइल दिया है। इसकी लंबाई लगभग 4.7 मीटर है और इसका व्हीलबेस लगभग 2800 मिलीमीटर है। यह लगभग महिंद्रा एक्सयूवी700 के साइज की कार है, और कैरेंस क्लाविस से बड़ी है।

    VinFast Limo Green

    फ्लश डोर हैंडल इसकी प्रोफ़ाइल को एक स्मूद और शानदार लुक देते हैं। लिमो ग्रीन के इंडियन वर्जन में वेरिएंट के आधार पर 17-इंच या 18-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है।

    VinFast Limo Green

    इसके पीछे का डिज़ाइन आगे की आधुनिकता को बरकरार रखता है। यहां एक कनेक्टेड एलईडी टेल-लैंप सेटअप एमपीवी की पूरी चौड़ाई में फैला है, जो आगे की लाइटिंग थीम को दर्शाता है। लाइट बार में विनफास्ट का वी-आकार का सिग्नेचर शामिल है, और टेलगेट सामान रखने की सुविधा के लिए चौड़ा और सपाट है। बंपर का डिज़ाइन साधारण लेकिन मज़बूत है, नीचे की तरफ ब्लैक-आउट क्लैडिंग इसे और दमदार बनाती है।

    कुल मिलाकर, विनफास्ट लिमो ग्रीन की डिज़ाइन फिलोसॉफी फ्यूचरिस्टक, प्रीमियम और काफी ज्यादा फंक्शनल है। यह एक अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सौंदर्य आकर्षण के साथ-साथ एक फुल-साइज की एमपीवी से अपेक्षित स्पेस का भी मिश्रण है।

    इंटीरियर और फीचर्स

    लिमो ग्रीन के अंदर कंफर्ट और फीचर्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे अलग दिखती है, वह है इसका साफ़-सुथरा और बिना किसी अव्यवस्था वाला डैशबोर्ड लेआउट। इसका केबिन विनफास्ट की खास मिनिमलिस्टिक थीम पर बेस्ड है, जिसमें एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंटरफ़ेस दिया गया है मगर, ड्राइवर के लिए कोई खास डिस्प्ले नहीं दी गई है लेकिन, आपको एक हेड-अप डिस्प्ले जरूर ​मिलेगी।

    VinFast Limo Green
    इसमें ढेर सारे सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स और पर्याप्त स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को और बढ़ा देता है। इसमें 2+3+2 सीटर लेआउट दिया गया है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

    हालांकि हम इसके इंडियन वर्जन में मिलने वाले फीचर्स की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केबिन में सभी मॉर्डन टेक्नोलॉजी होगी जो आप एक प्रीमियम ईवी से उम्मीद करते हैं।

    VinFast Limo Green

    इंटरनेशनल मॉडल के जरिए हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, लिमो ग्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

    सेफ्टी फीचर्स में टीपीएमएस, कई एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हो सकते हैं। संभावना है कि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में एडीएएस फीचर्स का एक सेट भी शामिल हो सकता है।

    पावरट्रेन

    विनफास्ट लिमो ग्रीन के वियतनामी-वर्जन में 60.13केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक लगा है जो एनईडीसी साइकिल के तहत 450 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है। इसमें 201 पीएस और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए आगे के पहियों तक पावर पहुंचती है। यह एमपीवी 11 केडब्ल्यू एसी चार्जिंग और 80 केडब्ल्यू डीसी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसमें से 80 केडब्ल्यू डीसी फ़ास्ट चार्जिंग सिर्फ़ 30 मिनट में बैटरी को 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है।

    बैटरी पैक

    60.13 केडब्ल्यूएच

    दवाकृत रेंज (एनईडीसी)

    450 किलोमीटर

    पावर (पीएस)

    201 पीएस

    टॉर्क (एनएम)

    280 एनएम

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट व्हील ड्राइव

    VinFast

    कयास लगाए जा रहे हैं कि लिमो ग्रीन का प्लेटफॉर्म विनफास्ट वीएफ7 वाला ही होगा, जिससे इसे भारत में स्थानीय स्तर पर बनाना आसान हो जाएगा।

    अगर आप 3-रो वाली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको तस्वीरों में महिंद्रा एक्सईवी 9एस भी देखनी चाहिए।

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार की कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवायडी ईमैक्स 7 जैसी कारों से होगा

