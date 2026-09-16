2026 मारुति बलेनो डेल्टा vs जेटा: प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा?

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिसमें नई स्टाइल और कई एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं। 2026 बलेनो की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह कार पांच वेरिएंट्स: सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, और अल्फा (ओ) में उपलब्ध है। इसमें मैनुअल, एएमटी, और सीएनजी पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं। यहां हमने बेस से ऊपर वाले डेल्टा और मिड वेरिएंट जेटा का कंपेरिजन किया है। डेल्टा वेरिएंट की रेंज 7 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि जेटा की प्राइस 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

अब सवाल यह है कि क्या डेल्टा वेरिएंट एक अच्छा पैकेज है, या फिर 1 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करके जेटा वेरिएंट में अपग्रेड करना एक समझदारी भरा फैसला है? आइए इन दोनों वेरिएंट्स की विस्तार से तुलना करते हैं।

कीमत

वेरिएंट कीमत एमटी एएमटी सीएनजी मारुति बलेनो डेल्टा 7 लाख रुपये 7.50 लाख रुपये 7.92 लाख रुपये मारुति बलेनो जेटा 8 लाख रुपये 8.50 लाख रुपये 8.92 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार हैं

कीमत का अंतर ही इन दोनों वेरिएंट्स के बीच चुनाव का सबसे बड़ा आधार है। डेल्टा और जेटा वेरिएंट्स की कीमतों में 1 लाख रुपये का अंतर है, फिर चाहे आप मैनुअल, एएमटी या सीएनजी कोई भी मॉडल चुनें।

दोनों वेरिएंट्स में एक नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। मैनुअल वर्जन की तुलना में एएमटी वेरिएंट के लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देने होते हैं, जबकि सीएनजी मॉडल के लिए पेट्रोल मैनुअल से 92,000 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है, इसमें एएमटी का विकल्प नहीं मिलता, जबकि कुछ प्रतिद्वंद्वी सीएनजी कार के साथ ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है।

एक्सटीरियर

पहली नजर में, मारुति बलेनो के डेल्टा और जेटा दोनों वेरिएंट्स का ओवरऑल डिजाइन और सिल्हूट एक जैसा लगता है। हालांकि, जब आप करीब से देखते हैं, तो जेटा वेरिएंट में कई ऐसे स्टाइल एलिमेंट्स मिलते हैं जो इसे डेल्टा के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक बनाते हैं। ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर कार के लुक पर बड़ा असर डालते हैं।

आगे का डिजाइन

सामने से देखने पर, दोनों वेरिएंट्स में मारुति की नई डिजाइन लैंग्वेज दिखती है। दोनों में क्रोम डिटेलिंग के साथ नई थ्री-स्लैट ग्रिल, नया बंपर और बोनट पर मारुति सुजुकी का लोगो मिलता है। एक कमी जो दोनों ही वेरिएंट्स में खलती है, वह है फ्रंट फॉग लाइट्स का न होना। हालांकि, इन्हें एक्सेसरी के तौर पर बाद में लगवाया जा सकता है।

डेल्टा वेरिएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। वहीं, जेटा वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है।

साइड डिजाइन

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, दोनों वेरिएंट्स में कुछ समानताएं हैं जैसे कि ब्लैक बी-पिलर, एक शार्क फिन एंटीना और फ्रंट फेंडर पर क्रोम इंसर्ट।

डेल्टा वेरिएंट में 15-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं जिन पर व्हील कवर लगे हैं, और इसके डोर हैंडल्स बॉडी-कलर में हैं। वहीं, जेटा वेरिएंट में बड़े 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स हैं। जेटा में क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो साइड प्रोफाइल में एक प्रीमियम टच जोड़ते हैं। इन बदलावों के कारण, जेटा वेरिएंट साइड से देखने पर डेल्टा के मुकाबले काफी महंगा और आकर्षक लगता है।

पीछे का डिजाइन

पीछे से दोनों वेरिएंट्स काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। दोनों में स्प्लिट एलईडी टेललाइट्स, एक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और बूट के बीच में मारुति सुजुकी का लोगो दिया गया है। ये सभी एलिमेंट्स बलेनो को पीछे से एक मॉडर्न अपील देते हैं। हालांकि, यहां भी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जेटा वेरिएंट में बूट लिड पर एक टेलगेट क्रोम गार्निश दी गई है।

कलर ऑप्शंस

2026 मारुति बलेनो कुल सात कलर में उपलब्ध है। डेल्टा वेरिएंट छह रंगों में उपलब्ध है। हालांकि, नया एनिजमैटिक टील ग्रीन कलर सिर्फ टॉप लाइन वेरिएंट्स जेटा, अल्फा और अल्फा (ओ) में ही मिलता है।

केबिन

डेल्टा और जेटा दोनों वेरिएंट्स में एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन जेटा अपने अतिरिक्त फीचर्स के कारण ज्यादा प्रीमियम अनुभव देता है। दोनों ही वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लू इंटीरियर थीम है। सीट पर भी कंट्रास्टिंग ब्लैक और ब्लू फैब्रिक फिनिश है, जबकि डैशबोर्ड पर एल्युमिनियम इंसर्ट्स और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल केबिन को अच्छा फील देता है।

दोनों वेरिएंट्स में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिस पर ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके नीचे एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन के साथ एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। प्रैक्टिकैलिटी के मामले में, दोनों वेरिएंट्स में आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स, सीट बैक पॉकेट्स, पीछे 60:40 स्प्लिट सीट और पीछे एक पार्सल शेल्फ जैसे फीचर्स हैं। हालांकि, एक अहम अंतर यह है कि जेटा वेरिएंट में ड्राइवर सीट के लिए 6 तरह से मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है, जबकि डेल्टा में यह सुविधा नहीं है। एक कमी जो दोनों ही वेरिएंट्स में खलती है, वह है पिछली सीट्स के लिए सेंट्रल आर्मरेस्ट का न होना। कुल मिलाकर, केबिन का लेआउट काफी प्रैक्टिकल है और इसमें पांच लोगों के लिए पर्याप्त नी रूम, हेडरूम और शोल्डर रूम मिलता है।

फीचर्स

बलेनो का डेल्टा वेरिएंट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी फीचर्स से लैस है, लेकिन जेटा वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जो इसे एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी पसंद खरीदार के लिए ज्यादा आकर्षक बनाते हैं।

बलेनो डेल्टा वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, मैनुअल एसी, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, और एक मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

जेटा वेरिएंट में बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर वाला आर्कमी साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉयस असिस्टेंट, वायरलेस फोन चार्जर और टीएफटी कलर एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, जेटा में स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों मिलते हैं, जबकि डेल्टा में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है। ये सभी फीचर्स मिलकर जेटा के केबिन को कहीं ज्यादा मॉडर्न और कम्प्लीट बनाते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में, डेल्टा और जेटा दोनों ही वेरिएंट्स लगभग एक जैसे सेफ्टी फीचर के साथ आते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं।

इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पीछे डीफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, और एक सिक्योरिटी अलार्म जैसे फीचर्स भी दोनों में कॉमन हैं। जेटा वेरिएंट में सिर्फ दो अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जिनमें रिवर्स पार्किंग कैमरा और वॉशर के साथ पीछे वाइपर शामिल है।

इंजन

मारुति बलेनो न्यू मॉडल में नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, और यही इंजन सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी) 33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

मुकाबला

इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज, हुंडई आई20 और टोयोटा ग्लैंजा से है। कीमत के मोर्चे पर इसकी टक्कर मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर और टाटा पंच जैसी गाड़ियों से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति बलेनो के डेल्टा वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर्स हैं, जो इसे उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं जो बिना बजट बढ़ाए प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हैं। इसमें मैनुअल, एएमटी और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है, जिससे ग्राहकों को जरूरतों के हिसाब से काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हालांकि, इसमें कुछ प्रीमियम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स नहीं हैं जो जेटा वेरिएंट में मिलते हैं।

1 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर, जेटा वेरिएंट में कई काम के अपग्रेड मिलते हैं, जिसमें बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसमें 6 तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और बाहर की तरफ कुछ और प्रीमियम टच भी हैं, जैसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, 16-इंच अलॉय व्हील और बूट पर क्रोम स्ट्रिप। एक्स्ट्रा फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम एक्सटीरियर को देखते हुए, कीमत का अंतर सही लगता है।

अगर आप बजट में रहते हुए एक फीचर से भरपूर बलेनो कार ढूंढ रहे हैं, तो डेल्टा वेरिएंट फीचर्स और पावरट्रेन ऑप्शन का अच्छा बैलेंस देता है। हालांकि, अगर आप अपना बजट 1 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं, तो जेटा वेरिएंट ज्यादा कम्प्लीट पैकेज लगता है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो मॉडर्न फीचर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम एक्सटीरियर ढूंढ रहे हैं। इसलिए, दोनों में से जेटा हमारी पसंद होगी। जेटा वेरिएंट पर इसकी कीमत की तुलना में दिए गए फीचर्स भी इसे बलेनो लाइन-अप में पैसा वसूल वेरिएंट में से एक बनाते हैं।