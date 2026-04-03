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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में 15 अप्रैल को होगी लॉन्च, प्री-बुकिंग भी हुई शुरू

    वीएफ एमपीवी 7 को 'लिमो ग्रीन' नाम से कमर्शियल मार्केट में उतारा जाएगा

    प्रकाशित: अप्रैल 03, 2026 11:33 am । स्तुति

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    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। अब कंपनी ने अपनी तीसरी कार वीएफ एमपीवी 7 की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है, भारत में इसे 15 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इस एमपीवी कार की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है, जबकि इसकी ऑफिशियल बुकिंग और डिलीवरी की घोषणा लॉन्चिंग वाले दिन की जा सकती है।  

    वीएफ एमपीवी 7 को पहले लिमो ग्रीन नाम से जाना जाता था, यह नाम कमर्शियल सेक्टर में अब भी रहेगा। यहां देखें इस नई एमपीवी कार से जुड़ी जानकारी :- 

    डिजाइन

    • विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार में पतली और यूनीक फ्रंट डिजाइन दी गई है जो एक पतले और चौड़े एलईडी लाइटबार पर केंद्रित है।

    VinFast VF MPV 7

    • इसमें वी-शेप्ड लाइटिंग एलिमेंट डीआरएल स्ट्रिप में इंटीग्रेटेड हैं, जो इसे एक खास लुक देते हैं। 

    • इस गाड़ी के आगे वाले बंपर एरोडायनामिक आकार का है। इसमें दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है और इसके निचले हिस्से में हल्की-फुल्की डिजाइन मिलती है। 

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इस एमपीवी कार के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है और इसका स्टेंस काफी ऊंचा है। इसमें पुल-स्टाइप डोर हैंडल्स, विंडो पेनल्स पर क्रोम लाइनिंग और 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    VinFast VF MPV 7

    कितनी बड़ी है?

    लंबाई : 4740 मिलीमीटर| चौड़ाई : 1872 मिलीमीटर | ऊंचाई : 1734 मिलीमीटर | व्हीलबेस : 2840 मिलीमीटर 

    • पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप दिया गया है। 

    VinFast VF MPV 7

    • इसका टेलगेट काफी चौड़ा है और इसके बंपर का निचले हिस्सा ब्लैक कलर का है। 

    कलर ऑप्शन 

    वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी में छह मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं :- 

    • इन्फिनिटी ब्लैंक (व्हाइट)

    • जेट ब्लैक

    • जेनिथ ग्रे

    • सोलर रूबी (रेड)

    • मूनलिट ओशियन

    • इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन

    इंटीरियर 

    • केबिन के अंदर इसमें दो अलग-अलग थीम : ऑल-ब्लैक केबिन (सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड) और डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन (रेड और ब्राउन कलर को छोड़कर सभी एक्सटीरियर कलर के साथ उपलब्ध) दी गई है। 

    VinFast VF MPV 7

    VinFast VF MPV 7

    • इसके केबिन में अपमार्केट लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ मिनिमल और साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। डैशबोर्ड के बीच में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें कोई कंट्रोल बटन नहीं दिए गए हैं।  

    • इस गाड़ी में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यह थ्री-स्पोक यूनिट है जिसमें ऑडियो, कॉलिंग और टचस्क्रीन नेविगेशन कंट्रोल बटन दिए गए हैं।

    VinFast VF MPV 7

    • इसमें ड्राइवर के लिए कोई डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है। ड्राइविंग से जुड़ी सभी जानकारी इसमें इंफोटेनमेंट यूनिट पर डिस्प्ले होती है।

    VinFast VF MPV 7

    • विनफास्ट वीएफ7 गाड़ी में फ्लोटिंग सेंटर कंसोल पर कई सारी स्टोरेज स्पेस मिलती है, जिसमें दो कपहोल्डर और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट शामिल है। इसमें कंसोल के नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट के साथ अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। 

    VinFast VF MPV 7

    VinFast VF MPV 7

    • यह गाड़ी दूसरी एमपीवी कार की तरह 7-सीटर लेआउट (2+3+2) में आएगी। 

    VinFast VF MPV 7

    VinFast VF MPV 7

    संभावित फीचर और सेफ्टी 

    • विनफास्ट वीएफ7 एमपीवी भारतीय वर्जन में मल्टी-ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट) और एंटी-पिंच फीचर के साथ ऑल विंडो ऑटो अप/डाउन का मिलना कंफर्म हो गया है। 

    VinFast VF MPV 7

    • अंतरराष्ट्रीय वर्जन पर बेस्ड वीएफ एमपीवी 7 कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एमजी की गाड़ियों की तरह प्रेस ब्रेक पैडल के साथ कीलेस एंट्री फीचर भी मिल सकता है। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर का मिलना कंफर्म हो गया है। इस अपकमिंग कार में कई सारे एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए जा सकते हैं।  

    पावरट्रेन

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    बैटरी पैक 

    60.13 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी)

    450 किलोमीटर

    पावर

    201 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किमी/घंटे) 

    10 सेकंड से कम

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    आपको बता दें कि विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार को वीएफ7 एसयूवी वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार नहीं किया जाएगा। यह अपने खुद के एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, और इसकी स्टीयरिंग और सस्पेंशन को भारतीय ड्राइविंग की जरूरतों के हिसाब से ट्यून किया गया है।

    VinFast VF MPV 7

    चार्जिंग ऑप्शन 

    वीएफ एमपीवी 7 कार 11किलोवाट एसी चार्जिंग और 80किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डीसी फास्ट चार्जर के साथ इसकी बैटरी को 10 से 70 प्रतिशत 30 मिनट में बूस्ट किया जा सकता है।  

    संभावित कीमत और मुकाबला

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार की कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से रहेगा। यह गाड़ी महिंद्रा एक्सईवी 9एस के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन साबित होगी। 

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