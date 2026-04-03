फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट का नया टीजर हुआ जारी, 9 अप्रैल को होगी शोकेस

प्रकाशित: अप्रैल 03, 2026 04:03 pm । स्तुति

फोक्सवैगन इंडिया ने टाइगन फेसलिफ्ट का नया टीजर जारी किया है। नए टीजर में गाड़ी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हमें इसकी डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल गई है। टाइगन फेसलिफ्ट से भारत में 9 अप्रैल को पर्दा उठेगा। नई टाइगन फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

टीजर में क्या आया है नजर?

हम टाइगन फेसलिफ्ट की टेस्टिंग से जुड़ी कई तस्वीरें पहले देख चुके हैं। जारी हुई नई तस्वीरों में हमें टाइगन फेसलिफ्ट की डिजाइन की जानकारी मिली है। इसके एक्सटीरियर लेआउट को देखकर एक बार फिर यह साफ हो जाता है कि पहले सीधी-साधी दिखने वाली टाइगन अब आगे से ज्यादा स्लीक हो गई है। इसमें कनेक्टेड लाइट बार के साथ नए लाइटिंग एलिमेंट दिए जा सकते हैं।

साइड प्रोफाइल को देख कर लगता है कि इसकी डिजाइन स्पोर्टी होगी। इसमें टेरॉन इंस्पायर्ड बंपर और हेडलैंप्स के साथ नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो वर्टस सेडान के स्टाइलिश रिम पैटर्न से मिलते-जुलते हैं। इसमें ऊंचे रूफ रेल्स और पुश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

टीजर में आगे के हिस्से के जैसा पीछे की साइड को नहीं दिखाया गया है। अनुमान है कि इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स के अंदर अपडेटेड डिटेलिंग दी जा सकती है और इसके बंपर की डिजाइन में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें कई नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए जा सकते हैं।

टाइगन फेसलिफ्ट का इंटीरियर टीजर में नहीं दिखाया गया है। इस गाड़ी के अब तक जारी हुए किसी भी टीजर में इंटीरियर की जानकारी नहीं दी गई है। अनुमान है कि इसके केबिन में मौजूदा मॉडल की तरह क्लीन और मिनिमल डिजाइन मिल सकती है, साथ ही इसमें ज्यादा प्रीमियम डुअल-टोन कलर थीम भी दी जा सकती है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

टाइगनफ फेसलिफ्ट कार में कुशाक फेसलिफ्ट की तरह कई फीचर अपडेट दिए जा सकते हैं। इस गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एआई असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और रियर सीट फंक्शन जैसे नए फीचर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर भी मिल सकते हैं, जिसमें वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और क्रूज कंट्रोल शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें नई कुशाक की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में-रियर व्यू कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिल सकते हैं। यदि फोक्सवैगन इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी शामिल कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा।

संभावित इंजन ऑप्शन

नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें कुशाक की तरह 6-स्पीड यूनिट की बजाए नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है।

यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (संभावित) 7-स्पीड डीसीटी

*डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, AT - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट की शुरूआती कीमत नई कुशाक के बराबर रखी जा सकती है, जो कि 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, नई रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर और होंडा एलिवेट से रहेगा।