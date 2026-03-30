2025 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

हुंडई ने अपनी अपडेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार वेन्यू को भारत एनकैप टेस्टिंग के लिए भेजा है, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके मुकाबले में मौजूदा टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार हैं। यहां देखिए भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में नई वेन्यू गाड़ी ने वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसा परफॉर्म किया:

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा

स्कोर: 31.15/32

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 2025 हुंडई वेन्यू का स्कोर 32 में से 31.15 पॉइंट रहा। आगे से हुए टेस्ट में इसे 16 में से 15.15 पॉइंट मिले, जिसमें शरीर के अहम बॉडी पार्ट्स की सुरक्षा का स्तर ‘अच्छा’ पाया गया, जबकि निचले पैरों की सुरक्षा और ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ माना गया। साइड से हुए टेस्ट में वेन्यू का स्कोर 16 में से 16 पॉइंट रहा, जो सिर की अच्छी सुरक्षा को दर्शाता है, छाती की सुरक्षा को भी अच्छा बताया गया।

बच्चों की सुरक्षा

स्कोर: 44.46/49

बच्चों की सुरक्षा के लिए 2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी कार को 49 में से 44.46 पॉइंट मिले। डायनामिक क्रैश टेस्ट में इसने 24 में से 23.46 अंक प्राप्त किए, जिससे यह पता चलता है कि टक्कर के दौरान यह सुरक्षित और स्थिर रहती है। चाइल्ड रेस्टरेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन चेक में भी इसने 12 में से 12 स्कोर प्राप्त किए, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह बच्चों की रिकमेंडेड सीट के लिए पूरी तरह से अनुकूल है।

18 महीने और 3 साल, दोनों ही उम्र की टेस्ट डमी को सामने और साइड से हुई टक्कर में अच्छा स्कोर मिला, जिससे कम उम्र के पैसेंजर के लिए प्रभावी सुरक्षा का पता चलता है।

सेफ्टी फीचर

सेफ्टी फीचर की बात करें तो 2025 वेन्यू में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) दिया गया है। अपडेट मॉडल के साथ इसमें ऑटोमैटिक हेडलाइट और रेन सेंसिंग वाइपर भी स्टैंडर्ड मिलते हैं। हालांकि सबसे बड़ा अपग्रेड ये है कि पुराने मॉडल में लेवल 1 एडीएएस था जिसे अब लेवल 2 एडीएएस में अपग्रेड किया गया है।

अन्य सेफ्टी फीचर में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और एक रोलओवर सेंसर शामिल है।

प्राइस और कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू की कीमत की घोषणा 4 नवंबर को हुई। इसकी शुरूआती प्राइस 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी पहले ही बुकिंग शुरू हो चुकी है और आप इसे 25,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक करवा सकते हैं। वेन्यू का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा और किआ सोनेट से रहेगा।

कारदेखो की राय

अगर आप सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देते हैं तो 2025 हुंडई वेन्यू की 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे मजबूत विकल्पों में से एक बनाती है। यह अपडेट मौजूदा सुरक्षा उम्मीदों के अनुरूप है, जिसका श्रेय इसकी क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ लेवल 2 एडीएएस को जाता है।

यह भी देखें: हुंडई वेन्यू ऑन रोड प्राइस