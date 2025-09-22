सभी
नई
पुरानी कार
    2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट vs मारुति डिजायर : इनमें से कौनसी गाड़ी है ज्यादा सुरक्षित?

    प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 10:45 am । स्तुति

    अल्ट्रोज और डिजायर दोनों अलग-अलग सेगमेंट की कारें हैं लेकिन इनकी कीमत एक जैसी है, ऐसे में हमनें इनके भारत एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर का कंपेरिजन किया है। इनमें से कौनसी गाड़ी है ज्यादा सुरक्षित, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    Altroz vs Dzire BNCAP

    टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हम भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर के आधार पर इसका कंपेरिजन मारुति बलेनो से कर चुके हैं। इसी बजट में मारुति डिजायर भी आती है, जो कि एक पॉपुलर सब-कॉम्पेक्ट सेडान कार है जिसे भारत एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

    अब सवाल यह उठता है कि क्या टाटा की हैचबैक कार सेफ्टी के मामले में मारुति डिजायर सेडान को कड़ी टक्कर दे पाती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर 

    पैरामीटर 

    टाटा अल्ट्रोज

    मारुति डिजायर 

    वयस्क सेफ्टी रेटिंग

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन 

    29.65 / 32 पॉइंट्स 

    29.46 / 32 पॉइंट्स 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट 

    15.55 / 16 पॉइंट्स 

    14.17 / 16 पॉइंट्स 

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट 

    14.11 / 16 पॉइंट्स 

    15.29 / 16 पॉइंट्स 

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट

    ओके

    ओके

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग 

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी स्कोर 

    44.90 / 49 पॉइंट्स 

    41.57 / 49 पॉइंट्स 

    चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 

    23.90 / 24 पॉइंट्स 

    23.57 / 24 पॉइंट्स 

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर  

    12 / 12 पॉइंट्स 

    12 / 12 पॉइंट्स 

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर

    9 / 13 पॉइंट्स

    6 / 13 पॉइंट्स

    अब नजर डालते हैं अल्ट्रोज और डिजायर की भारत एनकैप क्रैश टेस्ट परफॉरमेंस पर :-

    टाटा अल्ट्रोज भारत एनकैप टेस्ट 

    Altroz bncap result

    फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में अल्ट्रोज हैचबैक को ड्राइवर के सिर, गर्दन, छाती, पेल्विस, जांघ और पैर के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि टिबिया की सुरक्षा 'पर्याप्त' बताई गई। वहीं, को-ड्राइवर के ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि दाएं टिबिया को 'पर्याप्त' करार दिया गया। 

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में इस हैचबैक कार को सिर और गर्दन के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि पेट की सुरक्षा 'पर्याप्त' बताई गई और छाती के हिस्से को 'मार्जिनल' प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल टेस्ट में सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। 

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस गाड़ी को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी के लिए क्रमशः 8 में से 8 और 4 में से 4 पॉइंट्स मिले।

    मारुति डिजायर भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

    dzire bncap

    फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में डिजायर को ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघ और पैर के हिस्से के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि छाती के हिस्से की सुरक्षा को 'मार्जिनल' करार दिया गया। इस टेस्ट में को-ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, और बाएं टिबिया के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि बाकी हिस्सों को 'पर्याप्त' रेटिंग दी गई।

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में डिजायर सेडान को पैसेंजर के छाती के हिस्से के लिए 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। टाटा अल्ट्रोज की तरह डिजायर को साइड पोल टेस्ट में पैसेंजर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

    चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में डिजायर का स्कोर काफी अच्छा रहा। फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 18 महीने और 3 साल की बच्ची के डमी की सुरक्षा के लिए पूरे अंक मिले।

    निष्कर्ष 

    Altroz BNCAP

    Dzire bncap

    इन दोनों गाड़ियों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन टाटा अल्ट्रोज की परफॉरमेंस फ्रंटल ऑफसेट बैरियर टेस्ट में ज्यादा बेहतर रही (खासकर पेट और पेल्विस के हिस्से में), जिससे इसका वयस्क सेफ्टी स्कोर ज्यादा रहा। जबकि, मारुति डिजायर ने साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में छाती की सुरक्षा को लेकर थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया।

    चाइल्ड सेफ्टी के मामले में फ्रंटल क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज और डिजायर ने क्रमशः 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी की सुरक्षा को लेकर कुछ अंक गंवा दिए। अल्ट्रोज का व्हीकल असेसमेंट स्कोर (13 में से 6) थोड़ा बेहतर रहा, जिससे इसे इस मामले में डिजायर से बेहतर परफॉर्मर माना जा सकता है। 

    मॉडल 

    टाटा अल्ट्रोज 

    मारुति डिजायर

    18-महीने की डमी के लिए फ्रंटल क्रैश टेस्ट  

    7.90 / 8 पॉइंट्स

    8 / 8 पॉइंट्स

    18-महीने की डमी के लिए साइड क्रैश टेस्ट 

    4 / 4 पॉइंट्स

    4 / 4 पॉइंट्स

    3-साल की बच्ची की डमी के लिए फ्रंटल क्रैश टेस्ट  

    8 / 8 पॉइंट्स

    7.57 / 8 पॉइंट्स

    3-साल की बच्ची की डमी के लिए साइड क्रैश टेस्ट  

    4 / 4 पॉइंट्स

    4 / 4 पॉइंट्स

    सेफ्टी फीचर

    टाटा अल्ट्रोज और मारुति डिजायर कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, सभी पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीटबेल्ट और टायर प्रेशर मॉनीटरिंगग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    कीमत और मुकाबला

    यहां देखें दोनों गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमतें :-

    टाटा अल्ट्रोज

    6.89 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये

    मारुति डिजायर 

    6.84 लाख रुपये से 10.19 लाख रुपये 

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    टाटा अल्ट्रोज का मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और हुंडई आई20 से है, जबकि मारुति डिजायर का कंपेरिजन हुंडई ऑरा, टाटा टिगॉर और होंडा अमेज से है। 


     

    टाटा अल्ट्रोज़ पर अपना कमेंट लिखें

