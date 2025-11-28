2025 होंडा अमेज को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: नवंबर 28, 2025 05:37 pm । सोनू

डिजायर के बाद यह सेगमेंट में दूसरी सेडान कार है जिसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है

भारत एनकैप ने होंडा अमेज की क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है और इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह एक अच्छी सब-कॉम्पैक्ट सेडान कार है जो अच्छा स्पेस, आराम, फीचर, और अब अच्छी सुरक्षा भी देती है!

अमेज कार पर कौनसे टेस्ट हुए, स्कोर कैसा रहा और कौनसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, इन सबके बारे में जानने के लिए क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ें।

2025 होंडा अमेज: वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन - 28.33/32

पैरामीटर स्कोर फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट 14.33 / 16 साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट 14 / 16 साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट ठीक

अमेज ने फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें ड्राइवर और आगे वाले पैसेंजर के सिर और गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, और दोनों की छाती की सुरक्षा ‘पर्याप्त’ बताई गई।

दोनों पैसेंजर के पेल्विस को ‘अच्छा’ प्रोटेक्शन मिला, और टिबिया का प्रोटेक्शन ‘पर्याप्त’ बताया गया। ड्राइवर के पैर को भी ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में टाटा हैरियर और टाटा सफारी ने भी ऐसा ही परफॉर्म किया।

साइड पोल और साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर की छाती के ऊपरी हिस्से को छोड़कर शरीर के सभी जरूरी हिस्सों को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, वहीं छाती के लिए ‘मार्जिनल’ रेटिंग मिली। इन सभी टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए अमेज को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

2025 होंडा अमेज: बच्चों की सुरक्षा - 40.81/49

पैरामीटर स्कोर डायनामिक स्कोर 23.81 / 24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12 / 12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 5 / 13

बच्चों की सुरक्षा के लिए टेस्ट करते समय 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डीमी को पीछे की तरफ मुंह करके रखा गया। टेस्ट के दौरान दोनों डमी के सिर को अच्छी सुरक्षा मिली। अच्छे सीआरएस इंस्टॉलेशन और डायनामिक स्कोर से मदद मिली, लेकिन खराब व्हीकल असेसमेंट स्कोर के कारण इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

2025 होंडा अमेज सेफ्टी फीचर

होंडा अमेज में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, इसके अलावा इसमें ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर भी मिलते हैं।

अमेज टॉप मॉडल में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं। अब डीलर फिटमेंट एसेसरीज के तौर पर 360 डिग्री कैमरा भी उपलब्ध है।

2025 होंडा अमेज प्राइस और कंपेरिजन

होंडा अमेज की कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू होती है और अमेज टॉप मॉडल की प्राइस 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सब-4 सेडान कार सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई ऑरा, मारुति डिजायर और टाटा टिगोर से है।

5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ अब होंडा अमेज इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। क्या आप होंडा अमेज खरीदेंगे या फिर अभी भी मारुति डिजायर लेंगे (जिसे भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है)? हमें नीचे कमेंट बताएं।

