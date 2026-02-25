2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट vs टाटा नेक्सन ईवी : कौनसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदना होगा बेहतर ऑप्शन?

113 Views

प्रकाशित: फरवरी 25, 2026 11:44 am । स्तुति

Write a कमेंट

2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग, पहले से बेहतर इंटीरियर और बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी अब ज्यादा रेंज देती है। कंपनी ने इस एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार की कीमत में भी कटौती की है, जिससे बड़ी नेक्सन ईवी और इसकी कीमत के बीच गैप काफी बढ़ गया है। टाटा के लाइनअप में नेक्सन ईवी को पंच ईवी के ऊपर पोजिशन किया गया है।

यहां हमनें नेक्सन ईवी और पंच ईवी का कंपेरिजन किया है। यदि आप इसे लेकर कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौनसी टाटा कार को खरीदा जाए तो यह कंपेरिजन जरूर देखे जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

कीमत

मॉडल टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट टाटा नेक्सन ईवी कीमत (एक्स-शोरूम) 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये

इन दोनों गाड़ियों के एंट्री लेवल वेरिएंट के बीच अंतर 3 लाख रुपये के आसपास का है।

साइज

पैरामीटर टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट टाटा नेक्सन ईवी अंतर लंबाई 3880 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर (-15 मिलीमीटर) चौड़ाई 1742 मिलीमीटर 1802 मिलीमीटर (-60 मिलीमीटर) ऊंचाई 1622 मिलीमीटर 1625 मिलीमीटर (-3 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2445 मिलीमीटर 2498 मिलीमीटर (-53 मिलीमीटर) ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर 190 मिलीमीटर (एलआर)/ 205 मिलीमीटर (एमआर) (-0/15मिलीमीटर)

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, नेक्सन ईवी पंच ईवी से ज्यादा लंबी और ऊंची कार है।

नेक्सन ईवी ज्यादा चौड़ी कार है, जिससे इसमें सेकंड रो के पैसेंजर के ज्यादा शोल्डर रूम मिलता है।

नेक्सन ईवी के व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है जिससे इसमें केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलती है।

पंच ईवी फेसलिफ्ट के मुकाबले नेक्सन ईवी के एमआर वेरिएंट का ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर है, जबकि नेक्सन ईवी एलआर वेरिएंट का ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है।

यदि आप पंच ईवी फेसलिफ्ट को खरीदने के इच्छुक हैं तो यहां इसकी पूरी बुकिंग प्रक्रिया देख सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

पंच ईवी के मुकाबले नेक्सन ईवी में ज्यादा बेहतर बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, फेसलिफ्ट वर्जन के साथ अब यह गैप कम हो गया है क्योंकि पंच ईवी में अब बड़े बैटरी पैक ऑप्शन मिलने लगे हैं। यहां देखें दोनों कारों के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

पंच ईवी फेसलिफ्ट नेक्सन ईवी बैटरी पैक 30 केडब्लूएच 40 केडब्लूएच 30 केडब्लूएच 45 केडब्लूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किलोमीटर -375 किलोमीटर * 468 किलोमीटर 275 किलोमीटर 489 किलोमीटर पावर 88 पीएस 129 पीएस 129 पीएस 144 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम 215 एनएम 215 एनएम एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 13.5 सेकंड 9 सेकंड 9.2 सेकंड 8.9 सेकंड

नेक्सन ईवी कार में सबसे बड़ा 45 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है।

इन दोनों गाड़ियों में 30 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, हालांकि इनकी ट्यूनिंग अलग-अलग है।

नेक्सन ईवी गाड़ी ज्यादा बेहतर पावर आउटपुट देती है। हालांकि, एसेलेरेशन के मामले में इन दोनों कारों के बीच इतना ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नेक्सन ईवी के भारी बॉडी फ़्रेम की वजह से हो सकता है।

यहां नेक्सन इलेक्ट्रिक कार की रेंज सबसे ज्यादा है, लेकिन पंच ईवी के साथ इसका कंपेरिजन करें तो अंतर इतना ज्यादा नजर नहीं आता है।

कुल मिलकार, पंच ईवी का 40केडब्ल्यूएच बैटरी पैक नेक्सन ईवी के बड़े बैटरी पैक ऑप्शन से काफी मिलता-जुलता है। इन दोनों बैटरी पैक के स्पेसिफिकेशन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन नेक्सन ईवी के साथ थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है।

फीचर

फीचर टाटा पंच ईवी टाटा नेक्सन ईवी ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) एलईडी टेललैंप ✅ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर I 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 4-स्पीकर 9-speaker (JBL) ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडेप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ सिंगल-पेन पैनोरमिक फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 पार्किंग सेंसर रियर फ्रंट और रियर 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ✅ (लेवल-2)

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, नेक्सन ईवी और पंच ईवी दोनों फीचर लोडेड कारें हैं। इन दोनों कार में कई प्रीमियम और जरूरी फीचर दिए गए हैं।

पंच ईवी के मुकाबले नेक्सन ईवी में बड़ा डिस्प्ले, बेहतर साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

नेक्सन ईवी में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर एडीएएस दिया गया है।

सुरक्षा के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जबकि नेक्सन ईवी में फ्रंट सेंसर भी दिए गए हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

यदि आप कोई सस्ती और शहर में चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं जिसकी रेंज काफी अच्छी हो और जिसमें कई शानदार फीचर दिए गए हों तो टाटा पंच ईवी को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा। यह मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से ज्यादा सस्ती है और इसमें बड़ा 40 केडब्लूएच बैटरी पैक ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें कम प्राइस पर कई प्रीमियम और जरूरी फीचर दिए गए हैं।

यदि आप ज्यादा स्पेस, दमदार परफॉरमेंस, बड़ा बैटरी पैक और कई प्रीमियम फीचर जैसे पैनोरमिक सनरूफ और एडीएएस के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना चाहते हैं तो नेक्सन ईवी आपके लिए अच्छी रहेगी। यह गाड़ी बड़े परिवारों के लिए अच्छी है और यह अच्छी रोड प्रजेंस भी देती है। हालांकि, पंच ईवी के मुकाबले इसकी 5 लाख रुपये ज्यादा कीमत हमें वाजिब नहीं लगती हैं। जबकि, पंच ईवी एक ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

आसान शब्दों में कहें तो, पंच ईवी खरीदने के लिए ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है, जबकि नेक्सन ईवी ज्यादा फैमिली-फ्रेंडली पैकेज है।