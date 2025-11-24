टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए नई एसयूवी कार से जुड़ी पांच खास बातें

प्रकाशित: नवंबर 24, 2025 04:49 pm । स��ोनू

सिएरा कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये रखी जा सकती है, जो कई वेरिएंट और पावरट्रेन में मिलेगी

टाटा सिएरा भारत में अपनी वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे कल यानी 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। 2025 टाटा सिएरा मॉडर्न स्टाइल और ढेर सारी टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री लेगी, और इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा से रहेगी।

अगर आप नई सिएरा कार को बुक कराने की सोच रहे हैं तो कल कीमतें सामने आने से पहले आपको ये पांच बातें जान लेनी चाहिए।

हर तरह से स्टाइलिश

बाहर से सिएरा कार यूनिक और स्टाइलिश है। इसका डिजाइन पुराने वर्जन से प्रेरित है, लेकिन इसे ज्यादा मॉडर्न और शानदार बनाया गया है।

आगे आपको इसमें पतले कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स (ऑल एलईडी), एक ग्लोसी ब्लैक ग्रिल, और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ बड़ा बंपर मिलता है। आपको आगे सिएरा नाम की ब्रांडिंग (पीछे भी) मिलती है।

सिएरा कार 6 कलर में मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि हर तरह के ग्राहक के लिए एक रंग मिलता है।

साइड प्रोफाइल सबसे अलग है, जिसमें ओरिजनल सिएरा वाली एल्पाइन स्टाइल विंडो फिर से मिलती है। मॉडर्न टच के लिए फ्लश डोर हैंडल और स्पोर्टी 19-इंच अलॉय व्हील भी मिलते हैं। पीछे का डिजाइन फ्लैट है, यहां कनेक्टेड एलईडी टेललाइट के साथ ऊंचा टेलगेट मिलता है। आपको स्किड प्लेट के साथ एक रग्ड बंपर मिलता है। चारों ओर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है।

इसका केबिन शायद टाटा कार में देखे गए सबसे अच्छे केबिन में से एक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत नया ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है। आपको इसमें हैरियर और सफारी की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। दिलचस्प बात ये है कि बड़ी खिड़कियां और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार फील कराता है। डैशबोर्ड पर आपको एक साउंडबार मिलता है, जो वास्तव में बहुत कूल दिखता है और आपको इसका साउंड पसंद आएगा।

पीछे की सीट तीन लोगों के बैठने के हिसाब से पर्याप्त चौड़ी है और आपको काफी लेग रूम भी मिलता है। हमारे डिटेल रिव्यू का इंतजार करें, जिसमें हम केबिन की फिट और फिनिश के बारे में अधिक जानकारी देंगे। यहां देखिए टाटा सिएरा के पीछे वाली सीट का स्पेस।

टेक्नोलॉजी से भरपूर

यह कहना सही होगा कि टाटा ने इसमें सभी फीचर देने की कोशिश की है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपको इसमें ट्रिपल स्क्रीन और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। तीन डिस्प्ले में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है।

अन्य टॉप फीचर में एक 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक मैनुअल बोस मोड, एक वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स शामिल है। किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी इसकी प्रतिद्विंदी कारों में सिएरा की तुलना में केवल एक हेड्स-अप डिस्प्ले का एडवांटेज है।

दिलचस्प बात ये है कि सिएरा के साथ टाटा कार में कई नए फीचर शामिल हो रहे हैं और ये फीचर इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं।

टाटा = सेफ्टी

शानदार सुविधाओं के अलावा टाटा ने सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। सिएरा में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर मिलेंगे।

सिएरा कार में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलेगा, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिलेंगे।

इंजन

सिएरा को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प में पेश किया जाएगा, इसके साथ टाटा कार में पहली बार नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलने जा रहा है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक अवतार भी पेश करेगी, जिसे सिएरा आईसीई वर्जन के लॉन्च के कुछ समय बाद उतारा जा सकता है। यहां देखिए टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास मिलेगा।

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा की कीमत करीब 12 लाख रुपये से शुरू हो सकती है और टॉप मॉडल की प्राइस 25 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) तक जा सकती है। सिएरा गाड़ी का मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक से रहेगा।