किआ कैरेंस क्लाविस के नए ऑटोमैटिक वेरिएंट हुए लॉन्च

Published On सितंबर 17, 2026 19:40 ist

Sep 17, 2026 19:40 IST

last updated on Sep 17, 2026 19:40 IST

Sep 17, 2026 19:40 IST

published on Sep 17, 2026 19:40 IST

किआ ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी कार कैरेंस क्लाविस के लाइनअप में नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स शामिल करके इसे और भी किफायती बना दिया है। कंपनी ने अब अपने टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल एटी गियरबॉक्स के ऑप्शन को एंट्री-लेवल एचटीई वेरिएंट तक पहुंचा दिया है, जिससे ऑटोमैटिक कार खरीदने की चाहत रखने वाले बजट-कॉन्शियस ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प खुल गया है। पहले ये ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सिर्फ मिड वेरिएंट एचटीके प्लस से ही उपलब्ध थे।

नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स और कीमत

वेरिएंट पावरट्रेन गियरबॉक्स कीमत (एक्स-शोरूम) एचटीई (ओ) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी 14.67 लाख रुपये एचटीई (ईएक्स) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी 15.22 लाख रुपये एचटीई (ओ) 1.5-लीटर डीजल एटी 15.82 lakh

यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि एचटीई ऑप्शनल डीसीटी वेरिएंट, इसके मैनुअल गियरबॉक्स वाले एचटीई वेरिएंट से लगभग 2.33 लाख रुपये महंगा है। कीमत में यह बड़ा अंतर सिर्फ गियरबॉक्स का नहीं है। असल में, ऑटोमैटिक वर्जन में किआ का पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि एचटीई मैनुअल में स्टैंडर्ड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। टर्बो इंजन न केवल ज्यादा पावर और टॉर्क देता है, बल्कि उसकी लागत भी ज्यादा है, जो इस प्राइस गैप को सही ठहराता है। इन नए वेरिएंट्स में सिर्फ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, जैसे कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइव मोड्स।

किआ कैरेंस क्लाविस के बारे में

स्टाइल मॉडर्न और फंकी है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब या अलग-थलग नहीं है। ट्रिपल एलईडी हेडलैंप के साथ एल-शेप के एलईडी डीआरएल कैरेंस क्लाविस को खास लुक देते हैं।

साइड से कैरेंस क्लाविस एक टिपिकल एमपीवी जैसी दिखती है। स्ट्रेच्ड लुक, पीछे लंबे दरवाजे और बड़ी खिड़कियां इसे लोगों को ले जाने वाली गाड़ी जैसा शेप देती हैं।

पीछे की तरफ, बड़े कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप तुरंत बता देते हैं कि आप कैरेंस क्लाविस चला रहे हैं। अच्छे से डिजाइन किए गए पिछले हिस्से में एक स्पोर्टी स्पॉइलर भी है, बीच में किआ बैज है और निचले हिस्से में एक मोटा काला बंपर है।

अंदर कदम रखते ही, एमपीवी कार काफी जगह और रोशनी की वजह से हवादार महसूस कराती है। नीचा डैशबोर्ड अच्छी विजिबिलिटी में मदद करता है और इसमें अच्छी तरह से लगा हुआ फ्लोटिंग डुअल-स्क्रीन सेटअप है।

कैरेंस क्लाविस का मुख्य हाइलाइट पीछे की सीटें हैं। 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग ऑप्शन मिलते हैं, जो आपको आरामदायक महसूस करने में मदद करते हैं और तीसरी लाइन में बैठने वालों के लिए भी जगह खाली करते हैं, जो छोटी यात्राओं के लिए काफी आरामदायक होंगे।

कैरेंस क्लाविस के टॉप वेरिएंट में कई सारे फ़ीचर्स हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है। इसके साथ 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी मिलता है। वहीं, ड्राइवर को कस्टमाइजेबल मोड्स वाला 12.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है।

अन्य हाइलाइट्स में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस चार्जर शामिल हैं।

सेफ्टी पैकेज में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इंटीग्रेटेड डैशकैम, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं।

इंजन

किआ कैरेंस क्लाविस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

भविष्य में किआ इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी लाने वाली है, जिससे रनिंग कॉस्ट और भी कम हो जाएगी।

कीमत और मुकाबला

किआ कैरेंस क्लाविस की कीमत 11.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एमपीवी सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा रुमियन से है।

कीमत के मामले में इसकी टक्कर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर जैसी एसयूवी कार से भी है।