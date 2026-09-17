सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    किआ कैरेंस क्लाविस के नए ऑटोमैटिक वेरिएंट हुए लॉन्च

    नए ऑटोमैटिक वेरिएंट उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो ज्यादा महंगे वेरिएंट के लिए बजट नहीं बढ़ाना चाहते।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 17, 2026 19:40 ist
    info icon
    published onSep 17, 2026 19:40 IST
    last updated onSep 17, 2026 19:40 IST
    37 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Kia Carens Automatic

    किआ ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी कार कैरेंस क्लाविस के लाइनअप में नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स शामिल करके इसे और भी किफायती बना दिया है। कंपनी ने अब अपने टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल एटी गियरबॉक्स के ऑप्शन को एंट्री-लेवल एचटीई वेरिएंट तक पहुंचा दिया है, जिससे ऑटोमैटिक कार खरीदने की चाहत रखने वाले बजट-कॉन्शियस ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प खुल गया है। पहले ये ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सिर्फ मिड वेरिएंट एचटीके प्लस से ही उपलब्ध थे।

    नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स और कीमत

    वेरिएंट

    पावरट्रेन

    गियरबॉक्स

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    एचटीई (ओ)

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    डीसीटी

    14.67 लाख रुपये

    एचटीई (ईएक्स)

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    डीसीटी

    15.22 लाख रुपये

    एचटीई (ओ)

    1.5-लीटर डीजल

    एटी

    15.82 lakh

    यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि एचटीई ऑप्शनल डीसीटी वेरिएंट, इसके मैनुअल गियरबॉक्स वाले एचटीई वेरिएंट से लगभग 2.33 लाख रुपये महंगा है। कीमत में यह बड़ा अंतर सिर्फ गियरबॉक्स का नहीं है। असल में, ऑटोमैटिक वर्जन में किआ का पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि एचटीई मैनुअल में स्टैंडर्ड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। टर्बो इंजन न केवल ज्यादा पावर और टॉर्क देता है, बल्कि उसकी लागत भी ज्यादा है, जो इस प्राइस गैप को सही ठहराता है। इन नए वेरिएंट्स में सिर्फ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, जैसे कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइव मोड्स।

    किआ कैरेंस क्लाविस के बारे में

    स्टाइल मॉडर्न और फंकी है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब या अलग-थलग नहीं है। ट्रिपल एलईडी हेडलैंप के साथ एल-शेप के एलईडी डीआरएल कैरेंस क्लाविस को खास लुक देते हैं।

    2026 Kia Carens Automatic

    साइड से कैरेंस क्लाविस एक टिपिकल एमपीवी जैसी दिखती है। स्ट्रेच्ड लुक, पीछे लंबे दरवाजे और बड़ी खिड़कियां इसे लोगों को ले जाने वाली गाड़ी जैसा शेप देती हैं।

    2026 Kia Carens Automatic

    पीछे की तरफ, बड़े कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप तुरंत बता देते हैं कि आप कैरेंस क्लाविस चला रहे हैं। अच्छे से डिजाइन किए गए पिछले हिस्से में एक स्पोर्टी स्पॉइलर भी है, बीच में किआ बैज है और निचले हिस्से में एक मोटा काला बंपर है।

    2026 Kia Carens Automatic

    अंदर कदम रखते ही, एमपीवी कार काफी जगह और रोशनी की वजह से हवादार महसूस कराती है। नीचा डैशबोर्ड अच्छी विजिबिलिटी में मदद करता है और इसमें अच्छी तरह से लगा हुआ फ्लोटिंग डुअल-स्क्रीन सेटअप है।

    2026 Kia Carens Automatic

    कैरेंस क्लाविस का मुख्य हाइलाइट पीछे की सीटें हैं। 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग ऑप्शन मिलते हैं, जो आपको आरामदायक महसूस करने में मदद करते हैं और तीसरी लाइन में बैठने वालों के लिए भी जगह खाली करते हैं, जो छोटी यात्राओं के लिए काफी आरामदायक होंगे।

    2026 Kia Carens Automatic

    कैरेंस क्लाविस के टॉप वेरिएंट में कई सारे फ़ीचर्स हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है। इसके साथ 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी मिलता है। वहीं, ड्राइवर को कस्टमाइजेबल मोड्स वाला 12.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है।

    2026 Kia Carens Automatic

    अन्य हाइलाइट्स में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस चार्जर शामिल हैं।

    2026 Kia Carens Automatic

    सेफ्टी पैकेज में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इंटीग्रेटेड डैशकैम, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं।

    इंजन

    किआ कैरेंस क्लाविस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    2026 Kia Carens Automatic
    2026 Kia Carens Automatic

    भविष्य में किआ इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी लाने वाली है, जिससे रनिंग कॉस्ट और भी कम हो जाएगी।

    कीमत और मुकाबला

    किआ कैरेंस क्लाविस की कीमत 11.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एमपीवी सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा रुमियन से है।

    2026 Kia Carens Automatic

    कीमत के मामले में इसकी टक्कर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर जैसी एसयूवी कार से भी है।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    किया कैरेंस क्लाविस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    किआ कैरेंस क्लाविस के नए ऑटोमैटिक वेरिएंट हुए लॉन्च
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है