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    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का टीजर जारी, 22 सितंबर को होगी लॉन्च

    इस आइकॉनिक ऑफ-रोडर का इस महीने के आखिर में एक प्रॉपर ग्लैम-अप होगा!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 17, 2026 17:28 ist
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    published onSep 17, 2026 17:28 IST
    last updated onSep 17, 2026 17:28 IST
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    2026 Mahindra Thar Facelift

    भारत की सबसे पसंदीदा लाइफस्टाइल एसयूवी कार में से एक महिंद्रा थार को जल्द ही फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। इसका पहला टीजर सामने आ गया है, और यह इस बात का संकेत है कि नई थार में स्टाइल और फीचर्स दोनों के मामले में महत्वपूर्ण अपग्रेड देखने को मिलेंगे। यह अपडेट थार को न केवल ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए, बल्कि शहरी ग्राहकों के लिए भी और ज्यादा आकर्षक बनाने पर केंद्रित होगा।

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट टीजर जारी: क्या नजर आया?

    महिंद्रा द्वारा जारी किए गए टीजर में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं हैं, लेकिन यह एक बड़े विजुअल अपग्रेड की ओर इशारा करता है। वीडियो में कार के नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स को प्रमुखता से दिखाया गया है। यह डिजाइन मौजूदा मॉडल के अलॉय व्हील्स से बिल्कुल अलग है और थार को एक ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। इसके अलावा, टीजर में एसयूवी कार को कीचड़ से सने हुए दिखाया गया है, जो इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को बनाए रखता है। यह एक्सटीरियर कलर मौजूदा मॉडल में उपलब्ध स्टेल्थ ब्लैक शेड जैसा लगता है, जो ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है। अलॉय व्हील में बदलाव यह संकेत देता है कि महिंद्रा थार न्यू मॉडल के साइड प्रोफाइल को फ्रेश और आकर्षक बनाना चाहती है।

    2026 Mahindra Thar Facelift

    अन्य संभावित बदलाव

    नए अलॉय व्हील्स के अलावा, इस फेसलिफ्ट में कई और कॉस्मेटिक बदलावों की उम्मीद है, हालांकि ये बदलाव मामूली होंगे। पहले देखी गई टेस्टिंग तस्वीरों से यह लगभग कन्फर्म हो गया है कि नई थार में नए एलईडी हेडलैंप्स मिलेंगे, जो न केवल बेहतर रोशनी देंगे बल्कि कार को मॉडर्न भी बनाएंगे। फ्रंट बंपर को भी थोड़ा अपडेट किया गया है और ग्रिल में भी हल्के बदलाव किए गए हैं, ताकि ये एसयूवी कार आगे से ज्यादा आकर्षक दिखे। पीछे की तरफ, थार रॉक्स से प्रेरित नए एलईडी टेललैंप्स और नया बंपर देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर यह है कि इस अपडेट के साथ सॉफ्ट-टॉप वेरिएंट की वापसी हो सकती है, जो थार के क्लासिक, ओपन-एयर एक्सपीरियंस को पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगा।

    Mahindra Thar Roxx

    *संदर्भ के लिए महिंद्रा थार रॉक्स की फोटो का इस्तेमाल

    2026 महिन्द्रा थार फेसलिफ्ट में सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं, बल्कि केबिन के अंदर भी महत्वपूर्ण अपग्रेड्स की उम्मीद है। सबसे बड़े बदलावों में से एक 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता है, जो ड्राइवर को ज्यादा जानकारी और एक मॉडर्न फील देगा। इसके साथ ही, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी जोड़ा जा सकता है, जो केबिन के तापमान को अपने आप मैनेज करके कम्फर्ट को बढ़ाएगा। इन नए फीचर्स के अलावा, मौजूदा मॉडल के कई प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा। इनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) शामिल हैं।

    Mahindra Thar Roxx

    *संदर्भ के लिए महिंद्रा थार रॉक्स की फोटो का इस्तेमाल

    महिंद्रा थार न्यू मॉडल में कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए इसके इंजन और परफॉर्मेंस में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। महिंद्रा मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शंस को ही जारी रखेगी, जो अपनी परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। इसमें तीन इंजन विकल्प शामिल होंगे: एक 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, एक 1.5-लीटर डीजल (केवल रियर-व्हील ड्राइव के साथ), और एक 2.2-लीटर डीजल इंजन। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आते हैं।

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल एमहॉक

    पावर

    152 पीएस

    118 पीएस

    132 पीएस

    टॉर्क

    300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    300 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ फोर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    फोर-व्हील ड्राइव

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

    महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि नई थार को 22 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इन नए अपडेट्स के साथ इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होकर 18 लाख रुपये तक जाएगी। भारतीय बाजार में, 3 डोर महिंद्रा थार का मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर से है। हालांकि, अपने लाइफस्टाइल और ऑफ-रोड कैरेक्टर के कारण, इसकी टक्कर महिंद्रा थार रॉक्स, फोर्स गुरखा 5 डोर, और मारुति जिम्नी जैसी गाड़ियों से भी रहेगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा थार की सफलता का राज इसके रफ एंड टफ लुक और दमदार ऑफ-रोड क्षमता में छिपा है। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसे लोग दिल से खरीदते हैं, न कि सिर्फ दिमाग से। हालांकि, बढ़ते कॉम्पिटिशन और ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के साथ, इसे समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है। यह देखकर अच्छा लगता है कि महिंद्रा अपने सभी प्रोडक्ट्स को नियमित रूप से अपडेट कर रही है, जिसमें थार जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। नए फीचर्स और स्टाइल अपडेट्स इसे न केवल अपने मौजूदा फैंस के लिए आकर्षक बनाए रखेंगे, बल्कि उन नए ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचेंगे जो एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल एसयूवी कार चाहते हैं। यह अपडेट थार को अपने सेगमेंट में पॉपुलर बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। क्या आप नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं

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    सोनू
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