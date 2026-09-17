क्या 2026 मारुति बलेनो कार की रियर सीट पहले से बेहतर हुई है? जानिए यहां

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, जिसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि नए कॉम्पिटिशन के बीच इसे कुछ फ्रेशनेस मिल सके। 2015 में लॉन्च हुई इस हैचबैक कार ने खुद को एक असली ऑल-राउंडर कार साबित किया है और पहली बार खरीदने वालों की पसंदीदा गाड़ी बन गई है, जो लगातार सेल्स चार्ट में टॉप पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अपडेट ने रियर सीट एक्सपीरियंस को वाकई बेहतर बनाया है?

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट: रियर सीट एक्सपीरियंस

2026 बलेनो फेसलिफ्ट में बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, बल्कि छोटे-छोटे सुधारों पर फोकस किया गया है। यह बात केबिन के अंदर सबसे ज्यादा महसूस होती है, जहां ब्लैक और ब्लू केबिन थीम और ओवरऑल डिजाइन को बरकरार रखा गया है। हालांकि, कार की ऊंची विंडोलाइन और नीची सीटिंग पोजीशन को देखते हुए, एक हल्के रंग की कलर स्कीम इंटीरियर को ज्यादा हवादार और ब्राइट महसूस करा सकती थी।

बलेनो के रीबैज वर्जन टोयोटा ग्लैंजा में भी जल्द ही ऐसा ही फेसलिफ्ट आने की उम्मीद है, और उसमें संभावित रूप से एक हल्का बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला इंटीरियर मिल सकता है। जहां तक सुविधाओं की बात है, तो रियर सीट पर केवल एक ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब बीच वाले पैसेंजर के लिए भी एक फुल-साइज एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, जो एक अच्छा एडिशन है। इसके अलावा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है: पैसेंजर के कंफर्ट के लिए रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग के लिए दो यूएसबी पोर्ट्स (एक टाइप-ए और एक टाइप-सी), और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए फ्रंट सीटबैक पॉकेट्स मिलते हैं।

बैठने के अनुभव की बात करें तो, तीन लोगों के लिए रियर सीट थोड़ी टाइट महसूस होती है, खासकर जब इसकी तुलना प्रतिद्वंद्वी हुंडई आई20 से की जाए, जो इस मामले में ज्यादा स्पेशियस महसूस होती है। हालांकि, अगर पीछे सिर्फ दो लोग बैठते हैं, तो उनके लिए चारों तरफ काफी जगह है। सीटों की अच्छी बोल्स्टरिंग बेहतरीन सपोर्ट देती है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक रहती हैं। लंबे कद के पैसेंजर के लिए भी हेडरूम या नी-रूम की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि दो छह फुट लंबे पैसेंजर भी आराम से एक-दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट की कार के लिए काफी प्रभावशाली है। हालांकि, यहां एक बड़ी कमी खलती है, और वह है सेंट्रल आर्मरेस्ट का न होना। कपहोल्डर्स के साथ एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट इस प्राइस पॉइंट पर एक स्टैंडर्ड फीचर होना चाहिए था, और इसकी कमी रियर सीट के प्रीमियम एक्सपीरियंस को थोड़ा कम कर देती है।

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में

बाहर से देखने पर, 2026 बलेनो में कुछ मामूली लेकिन प्रभावी डिजाइन बदलाव किए गए हैं। इसमें आगे नया फ्रंट लुक है जिसमें एक बड़ी ग्रिल, रीवर्क्ड बंपर, और एक मॉडर्न शार्कफिन एंटीना शामिल है। साइड प्रोफाइल में क्रोम फेंडर इंसर्ट्स एक प्रीमियम टच जोड़ते हैं। ये ही इसके एक्सटीरियर में किए गए मुख्य बदलाव हैं। अंदर की तरफ, केबिन का लेआउट पहले जैसा ही है। इसमें वही फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और डैशबोर्ड पर सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं जो केबिन को एक स्टाइलिश लुक देते हैं।

मारुति बलेनो न्यू मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अब इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती है, जो गर्मियों में बेहद आरामदायक साबित होंगी। ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया क्लैरियन-ब्रांडेड साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इन नए फीचर्स के अलावा, पहले से मौजूद कई प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा गया है। इनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक हेड-अप डिस्प्ले, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं।

सेफ्टी की बात करें तो मारुति बलेनो 2026 मॉडल में अब लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। इसके साथ ही, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा गया है। अन्य सेफ्टी टेक्नोलॉजी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि पुरानी बलेनो गाड़ी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पहले 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी थी, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है।

इंजन और गियरबॉक्स

मारुति ने अब तक इस्तेमाल हो रहे के-सीरीज इंजन की जगह नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया है। यह नया इंजन बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का वादा करता है। पहले की तरह, खरीदारों के पास फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी उपलब्ध है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी) 33.61 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति

कीमत और मुकाबला

2026 मारुति बलेनो की कीमत 6.10 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई आई20, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है। कीमत के मोर्चे पर इसकी टक्कर टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति बलेनो 2026 मॉडल में पसंद करने लायक बहुत कुछ है और सच में कोई बड़ी खामी ढूंढना मुश्किल है। इसका रियर सीट एक्सपीरियंस संतोषजनक से कहीं ज्यादा अच्छा है। यह अपडेटेड वर्जन पहले जितना ही प्रैक्टिकल है, लेकिन साथ ही अब यह ज्यादा फीचर-लोडेड, सेफ और एफिशिएंट भी है, जिससे इसकी लोकप्रियता भविष्य में भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि इस सेगमेंट में बलेनो कार का बैकसीट सबसे अच्छा है? कमेंट में अपनी राय दें

यह भी देखें: मारुति बलेनो ऑन रोड प्राइस