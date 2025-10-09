राहुल शर्मा ने खरीदी टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार, देखिए उनकी गाड़ी का खास नंबर

प्रकाशित: अक्टूबर 09, 2025 07:49 pm । सोनू

भारत के स्टार बल्लेबाज राहुल शर्मा ने टेस्ला मॉडल वाई को स्टील्थ ग्रे एक्सटीरियर और ड्यूल-टोन व्हाइट व ब्लैक केबिन में खरीदा है

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने नई टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। उन्होंने मॉडल वाई स्टील्थ ग्रे एक्सटीरियर कलर और ड्यूल-टोन व्हाइट व ब्लैक केबिन में खरीदी है जिसकी कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से 95,000 रुपये अतिरिक्त है। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए यूनिक ‘3015’ नंबर लिया है, जो कथित तौर पर उनके प्रत्येक बच्चे की जन्म तिथि है और इसका योग ‘45’ है जो उनका जर्सी नंबर है।

भारत में टेस्ला मॉडल वाई को जुलाई में लॉन्च किया गया था। भारत में यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत करीब 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में क्या खास मिलता है, जानेंगे आगे:

टेस्ला मॉडल वाई के बारे में अधिक जानकारी

डिजाइन

टेस्ला मॉडल वाई को सिंपल रखने के साथ आकर्षक और आधुनिक लुक दिया गया है। इसमें ब्लैंक ऑफ फेस, एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, स्लोपिंग रूफलाइन के साथ क्रॉसओवर जैसा बॉडी शेप, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, और 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं। अगर आप डिजाइन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो टेस्ला मॉडल वाई की फोटो गैलरी देखें।

टेस्ला मॉडल स्टैंडर्ड स्टील्थ ग्रे कलर में उपलब्ध है, वहीं डायमंड ब्लैक, पर्ल व्हाइट मल्टी-कोट, अल्ट्रा रेड, ग्लेशियर ब्लू, और क्विक सिल्वर जैसे अन्य पांच कलर का विकल्प भी मिलता है, इनकी कीमत 1.85 लाख रुपये तक अतिरिक्त है, जो आपके चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है। हमने इस रिपोर्ट में वेरिएंट अनुसार प्राइस के बारे में विस्तार से बताया है।

केबिन और फीचर

टेस्ला मॉडल वाय का केबिन सिंपल और साफ-सुथरा है। इसमें ब्लैक केबिन और ड्यूल-टोन ब्लैक व व्हाइट इंटीरियर थीम (95,000 रुपये अतिरिक्त) का विकल्प रखा गया है। केबिन में बिना फिजिकल बटन के साथ एक बड़ा 15.4-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन, स्टोरेज के साथ साफ-सुथरा सेंटर कंसोल, और एक वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए रिक्लाइन सीटें, एसी वेंट्स, और 8-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई है।

ऊपर बताए फीचर के अलावा टेस्ला मॉडल वाई में आगे वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, दूसरी पंक्ति में पावर रिक्लाइनिंग सीटें, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, और फ्रंक के लिए हैंड्स-फ्री एक्सेस के लिए पावर्ड बोनट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड डैशकैम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ग्राहक 6 लाख रुपये अतिरिक्त देकर टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह फीचर भारत में उपलब्ध टेस्ला कार में नहीं है।

पावरट्रेन

टेस्ला बैटरी साइज और इलेक्ट्रिक मोटर आउटपुट की जानकारी साझा नहीं करती है, टेस्ला मॉडल वाई को इन दो वेरिएंट में खरीदा जा सकता है:

वेरिएंट रियर-व्हील-ड्राइव लॉन्ग रेंज रियर-व्हील-ड्राइव फुल चार्ज में रेंज 622 किलोमीटर 500 किलोमीटर एसेलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा) 5.6 सेकंड 5.9 सेकंड

प्राइस और कंपेरिजन

टेस्ला मॉडल वाई के रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग-रेंज वर्जन की प्राइस 67.89 लाख रुपये है।

टेस्ला मॉडल वाई की कीमत हुंडई आयनिक 5, किआ ईवी6, बीवाईडी सीलायन 7, वोल्वो ईएक्स40, और वोल्वो ईसी40 से है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।