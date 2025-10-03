भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिली हवल एच9 एसयूवी कार, जानिए इसकी खूबियां

एशिया कप 2025 में भारत की जीत में अभिषेक शर्मा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको ‘प्लयेर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब मिलने के बाद हवल एच9 एसयूवी कार देकर सम्मानित किया गया

28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं एशिया कप ट्रॉफी जीती। हालांकि यह पूरी टीम का संयुक्त प्रयास था, लेकिन टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे शानदार थी और वह थे अभिषेक शर्मा। सात पारियों में 314 रन बनाने के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, अभिषेक शर्मा को नई हवल एच9 एसयूवी कार और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

एसयूवी कार के बारे में अधिक जानकारी

हवल एच9 एक फुल साइज 7 सीटर एसयूवी कार है, जिसे एक लेडर-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। हवल चीन स्थित ग्रेट वॉल मोटर्स (जीडब्ल्यूएम) की एक सहायक कंपनी है। जीडब्ल्यूएम ने 2020 ऑटो एक्सपो में भारत में अपना डेब्यू किया था। उस समय, हवल ने एच9 एसयूवी के अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध वर्जन को शॉकेस किया था। यहां देखिए यूएई में उपलब्ध इस हवल एच9 में क्या खास है:

साइज

यह 4950 मिलीमीटर लंबी, 1930 मिलीमीटर चौड़ी और 1960 मिलीमीटर ऊंची है। हवल एच9 का ग्राउंड क्लीयरेंस 224 मिलीमीटर है। साइज में यह टोयोटा फॉर्च्यूनर से बड़ी कार और लगभग एमजी ग्लोस्टर जितनी बड़ी है।

एक्सटीरियर

सबसे पहले आपको एसयूवी कार का बॉक्सी लुक नजर आएगा। इसके प्रमुख डिजाइन हाइलाइट में गोल एलईडी डीआरएल (जो टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं) के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, 19-इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक साइड स्टेप, लैंड रोवर डिफेंडर जैसी स्प्लिट एलईडी टेल लाइटें शामिल हैं। इसमें एक टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील शेप जैसा स्टोरेज यूनिट, रूफ रेल्स, बड़े विंडो पेन, और ग्रे फिनिश स्किड प्लेट भी दी गई है।

केबिन

इसके केबिन में कई थीम के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें पूरी ब्लैक थीम और अन्य टेन व ब्लैक विकल्प शामिल हैं, जो चुने गए वेरिएंट पर निर्भर हैं। यह यूएई समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3-रो 7-सीटर वर्जन में उपलब्ध है।

अन्य केबिन हाइलाइट में एक लेदर-रेप्ड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लेदर अपहोल्स्ट्री, स्प्लिट-फोल्डिंग सेकंड और थर्ड रो सीटें, और दो डिजिटल डिस्प्ले शामिल है।

फीचर

फीचर लिस्ट की बात करें तो हवल एच9 में एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 14.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, और मसाज फंक्शन के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। एसयूवी कार में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, और 10-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम भी है।

सेफ्टी

हवल एच9 में 6 एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हवल कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, पेडेस्ट्रियन और साइकिल्स्ट डिटेक्शन, और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

इंजन

हवल ने यूएई में उपलब्ध एच9 में एक 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इनलाइन 4 इंजन दिया है, जो 214 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड जेडएफ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है। एसयूवी कार में एक ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ सात ड्राइव मोड भी दिए गए हैं।

ऑफ-रोड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एच9 की 800 मिलीमीटर पानी में उतरने की क्षमता है, साथ ही इसमें आगे और पीछे डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम भी है।

भारत में लॉन्च और कंपेरिजन

फिलहाल, हवल एच9 के भारत में लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है। अगर जीडब्ल्यूएम हमारे बाजार में हवल ब्रांड को पेश करने की योजना बना रही है, तो यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन, एमजी ग्लोस्टर और स्कोडा कोडिएक जैसी फुल साइज एसयूवी कार का एक बड़ा विकल्प होगा।