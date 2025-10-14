नई टाटा सिएरा 2025 के आखिर तक हो सकती है लॉन्च

प्रकाशित: अक्टूबर 14, 2025 06:16 pm । सोनू

सिएरा को आखिरी बार ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था और तब से इसे कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है

भारत में इस समय अगर कोई एक ऐसी कार है जिसे सड़कों पर लगातार टेस्ट करते देखा जा रहा है और इससे पर्दा उठने का इंतजार किया जा रहा है, तो यह टाटा सिएरा है। टाटा मोटर्स की यह आईकॉनिक कार नए अवतार में फिर से वापसी करेगी और पिछले कुछ समय से इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसे आखिरी बार ऑटो एक्सपो 2025 में लगभग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था और अब इसके दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की संभावना है।

यहां देखिए अपकमिंग टाटा सिएरा एसयूवी कार से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए:

डिजाइन

उम्मीद है कि अपकमिंग टाटा सिएरा में पुराने मॉडल के आइकॉनिक डिजाइन की झलक दिखाई देगी, हालांकि इसमें नया और आधुनिक टच भी होगा। हमने पहले इसके प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट डिजाइन का पुरानी सिएरा से कंपेरिजन किया था, जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं। आगे इसमें रेक्टांगुलर स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स के साथ बोल्ड ग्रिल दी जा सकती है। एक आकर्षक स्टाइल वाला बंपर और मोटी स्किड प्लेट इसे दमदार लुक देगी।

साइड में बॉक्सी शेप होगा जो आइकॉनिक मॉडल जैसा होगा, और इसमें ‘अल्पाइन विंडो डिजाइन’ का एक आधुनिक ट्विस्ट भी होगा। मॉडर्न लुक के लिए इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल और मल्टी-स्पोक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं।

पीछे की तरफ, फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और एक सुव्यस्थित स्पॉइलर देखने को मिल सकता है। टाटा कार के ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि सिएरा के आईसीई और ईवी वर्जन के डिजाइन में हल्के-फुल्के बदलाव होंगे जो इन्हें एक-दूसरे से अलग दिखाएंगे।

केबिन और फीचर

अपकमिंग सिएरा को कई बार कनेक्टेड ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ टेस्ट करते देखा जा चुका है, जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट और तीसरी को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। नई फोटो से पता चलता है कि आखिरी दो डिस्प्ले साइज में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले से बड़ी होगी।

इसके अलावा, इसमें टाटा के इल्लुमिनेटेड लोगो के साथ फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर भी दिए जा सकते हैं। सिएरा ईवी में ईवी स्पेसिफिक फीचर जैसे वी2एल और वी2वी टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन

टाटा सिएरा ईवी में कई बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जबकि आईसीई वर्जन में दो इंजन विकल्प मिल सकते हैं।

आईसीई पावर सिएरा के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

जीएसटी 2.0 लागू होने के साथ, टाटा सिएरा की कीमत भी आकर्षक हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि सिएरा आईसीई की प्राइस 10.50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

वहीं सिएरा ईवी की प्राइस करीब 25 लाख रुपये (दोनों कीमत एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

सिएरा महज एक एसयूवी नहीं है। यह टाटा के लिए उस समय एक प्रतिष्ठित कार थी जब एसयूवी कार आज के समय जितनी लोकप्रिय नहीं हुआ करती थी। और अब, अपनी वापसी के साथ, सिएरा हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन, और होंडा एलिवेट के खिलाफ टाटा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन सकती है।

इसके अलावा, सिएरा ईवी का मुकाबला एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से रहेगा।