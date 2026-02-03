नई टाटा सिएरा को इन एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

36 Views

प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 12:09 pm । स्तुति

Write a कमेंट

2025 के आखिर में टाटा सिएरा नेमप्लेट की 30 साल से ज्यादा समय के लंबे ब्रेक के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी हुई। यह एसयूवी कार लॉन्च होने और पूरे भारत में डीलरशिप पर आने के बाद से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा की डिलीवरी फिलहाल जारी है। इस गाड़ी के साथ कई सारी आकर्षक एसेसरीज भी मिल रही है जिससे आप इसे और भी ज्यादा खास बना सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

नई टाटा सिएरा : एक्सटीरियर एसेसरीज

टाटा सिएरा न्यू मॉडल के साथ यह सभी एक्सटीरियर एसेसरीज मिल रही हैं :-

एसेसरीज कीमत रूफ रैक 26,999 रुपये लैडर 17,499 रुपये फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन 8,999 रुपये फ्रंट स्किड प्लेट 7,999 रुपये टेलगेट क्लैडिंग 6,499 रुपये रियर स्किड प्लेट 6,499 रुपये व्हील आर्क क्लैडिंग 5,499 रुपये विंडो क्लैडिंग 4,999 रुपये विंडो बेल्टलाइन गार्निश (क्रोम) 4,999 रुपये बग डिफ्लेक्टर (फ्रंट) 3,999 रुपये डोर वाइजर इंसर्ट (क्रोम) 3,999 रुपये टेल लाइट गार्निश (क्रोम) 2,999 रुपये पडल लैंप्स 2,999 रुपये से 3,999 रुपये ग्रिल गार्निश (क्रोम) 2,999 रुपये बॉडी साइड मोल्डिंग (क्रोम) 2,499 रुपये हुड गार्निश 2,099 रुपये बॉडी डेकल (फ्रंट) 1,999 रुपये फ्रंट फेंडर गार्निश 1,499 रुपये बॉडी डेकल (बी-पिलर) 1,499 रुपये फॉग लैंप गार्निश (क्रोम) 1,099 रुपये साइड स्टेप 13,999 रुपये साइड स्टेप ब्रैकेट 3,999 रुपये रूफ रेल 6,199 रुपये टायर टेबल (फोल्डेबल) 5,069 रुपये बॉडी कवर 2,699 रुपये मड फ्लैप 899 रुपये नंबर प्लेट 419 रुपये

नई टाटा सिएरा कार के साथ यह सभी एक्सटीरियर एसेसरीज दी जा रही है। अब इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के साथ मिल रही इंटीरियर एसेसरीज पर डालते हैं एक नजर :-

नई टाटा सिएरा : इंटीरियर एसेसरीज

एसेसरी कीमत फ्लोर मैट 1,382 रुपये से 12,499 रुपये सीट कवर 8,999 रुपये से 9,999 रुपये मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट 6,452 रुपये हीटेड ब्लैंकेट 6,320 रुपये एम्बिएंट लाइटिंग 5,530 रुपये स्कफ प्लेट 1,699 रुपये इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट 4,599 रुपये इन्फ्लेटेबल बेड 3,999 रुपये पार्सल ट्रे के साथ हिडन स्टोरेज 3,799 रुपये पेट शीट 3,779 रुपये वायरलेस चार्जर 3,549 रुपये कार ह्युमिडिफायर 2,599 रुपये सनशेड (फ्रंट और क्वॉर्टर ग्लास पैनल) 1,999 रुपये मोबाइल होल्डर 799 रुपये स्पीकर 1,999 रुपये से 4,299 रुपये नैक रेस्ट 552 रुपये एयर फ्रेशनर 99 रुपये से 419 रुपये प्लास्टिक बिन 269 रुपये टिश्यू बॉक्स 43 रुपये

टाटा अपनी सिएरा कार के साथ कई काम की इंटीरियर एसेसरीज दे रही है जिसमें मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट, इन्फ्लेटेबल बेड और पेट शीट शामिल हैं। इसके अलावा इस एसयूवी कार के साथ यह जरूरी इंटीरियर एसेसरीज भी मिल रही है :-

एसेसरी कीमत पावर स्टेशन (90के एमएएच) 33,999 रुपये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर 27,999 रुपये वायरलेस किट 19,999 रुपये इन्फ्लेटेबल सोफा (सिंगल सीटर) 16,329 रुपये डैशकैम (फ्रंट और रियर) 14,399 रुपये कैम्पिंग टेंट 8,999 रुपये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 8,099 रुपये व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस 6,599 रुपये कप होल्डर के साथ टेलगेट कैम्पिंग सीट 5,999 रुपये रिवर्स एलईडी कैमरा 5,999 रुपये कार वॉशर 3,999 रुपये पोर्टेबल कार वॉशर (वायरलेस) 3,899 रुपये स्टोरेज के साथ फोल्डेबल सीट 3,999 रुपये कैम्पिंग फोल्डेबल चेयर 3,499 रुपये पंक्चर रिपेयर किट 2,999 रुपये टायर इन्फ्लेटर 2,599 रुपये कार डस्टर 999 रुपये माइक्रोफाइबर क्लॉथ 249 रुपये से 330 रुपये कार शैंपू 319 रुपये ग्लास क्लीनर 319 रुपये

कंपनी नई टाटा सिएरा गाड़ी के साथ कई सारी नई टाइप की एसेसरीज दे रही है जिसमें कैम्पिंग टेंट, कप होल्डर के साथ टेलगेट कैम्पिंग सीट, और पावर स्टेशन शामिल है। टाटा सिएरा एसयूवी कार में कई सारे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर की तरह नई एसेसरीज दी जा रही है।

नई टाटा सिएरा : इंजन ऑप्शन

सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 160 पीएस 118 पीएस 118 पीएस टॉर्क 255 एनएम 260 एनएम 260 एनएम

*डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

नई टाटा सिएरा : कीमत और मुकाबला

नई टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।