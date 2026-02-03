सभी
नई
पुरानी कार
    नई टाटा सिएरा को इन एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

    नई टाटा सिएरा कार में कई सारी एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज दी गई हैं जिसमें मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट, कैम्पिंग टेंट और पावर स्टेशन शामिल हैं

    प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 12:09 pm । स्तुति

    Tata Sierra

    2025 के आखिर में टाटा सिएरा नेमप्लेट की 30 साल से ज्यादा समय के लंबे ब्रेक के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी हुई। यह एसयूवी कार लॉन्च होने और पूरे भारत में डीलरशिप पर आने के बाद से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा की डिलीवरी फिलहाल जारी है। इस गाड़ी के साथ कई सारी आकर्षक एसेसरीज भी मिल रही है जिससे आप इसे और भी ज्यादा खास बना सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    नई टाटा सिएरा : एक्सटीरियर एसेसरीज

    टाटा सिएरा न्यू मॉडल के साथ यह सभी एक्सटीरियर एसेसरीज मिल रही हैं :-

    एसेसरीज

    कीमत 

    रूफ रैक 

    26,999 रुपये

    लैडर 

    17,499 रुपये

    फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन 

    8,999 रुपये

    फ्रंट स्किड प्लेट 

    7,999 रुपये

    टेलगेट क्लैडिंग 

    6,499 रुपये

    रियर स्किड प्लेट 

    6,499 रुपये

    व्हील आर्क क्लैडिंग 

    5,499 रुपये

    विंडो क्लैडिंग 

    4,999 रुपये

    विंडो बेल्टलाइन गार्निश (क्रोम)  

    4,999 रुपये

    बग डिफ्लेक्टर (फ्रंट) 

    3,999 रुपये

    डोर वाइजर इंसर्ट (क्रोम)  

    3,999 रुपये

    टेल लाइट गार्निश (क्रोम)

    2,999 रुपये

    पडल लैंप्स  

    2,999 रुपये से 3,999 रुपये

    ग्रिल गार्निश (क्रोम) 

    2,999 रुपये

    बॉडी साइड मोल्डिंग (क्रोम)

    2,499 रुपये

    हुड गार्निश 

    2,099 रुपये

    बॉडी डेकल (फ्रंट)

    1,999 रुपये

    फ्रंट फेंडर गार्निश 

    1,499 रुपये

    बॉडी डेकल (बी-पिलर) 

    1,499 रुपये

    फॉग लैंप गार्निश (क्रोम)

    1,099 रुपये

    साइड स्टेप 

    13,999 रुपये

    साइड स्टेप ब्रैकेट 

    3,999 रुपये

    रूफ रेल

    6,199 रुपये

    टायर टेबल (फोल्डेबल)  

    5,069 रुपये

    बॉडी कवर 

    2,699 रुपये

    मड फ्लैप 

    899 रुपये

    नंबर प्लेट 

    419 रुपये

    नई टाटा सिएरा कार के साथ यह सभी एक्सटीरियर एसेसरीज दी जा रही है। अब इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के साथ मिल रही इंटीरियर एसेसरीज पर डालते हैं एक नजर  :- 

    नई टाटा सिएरा : इंटीरियर एसेसरीज 

    एसेसरी 

    कीमत 

    फ्लोर मैट 

    1,382 रुपये से 12,499 रुपये

    सीट कवर 

    8,999 रुपये से 9,999 रुपये

    मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट

    6,452 रुपये

    हीटेड ब्लैंकेट 

    6,320 रुपये

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    5,530 रुपये

    स्कफ प्लेट 

    1,699 रुपये

    इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट 

    4,599 रुपये

    इन्फ्लेटेबल बेड 

    3,999 रुपये

    पार्सल ट्रे के साथ हिडन स्टोरेज 

    3,799 रुपये

    पेट शीट 

    3,779 रुपये

    वायरलेस चार्जर 

    3,549 रुपये

    कार ह्युमिडिफायर  

    2,599 रुपये

    सनशेड (फ्रंट और क्वॉर्टर ग्लास पैनल)  

    1,999 रुपये

    मोबाइल होल्डर 

    799 रुपये

    स्पीकर

    1,999 रुपये से 4,299 रुपये

    नैक रेस्ट 

    552 रुपये

    एयर फ्रेशनर 

    99 रुपये से 419 रुपये

    प्लास्टिक बिन 

    269 रुपये

    टिश्यू बॉक्स 

    43 रुपये

    टाटा अपनी सिएरा कार के साथ कई काम की इंटीरियर एसेसरीज दे रही है जिसमें मसाजर के साथ वेंटिलेटेड सीट, इन्फ्लेटेबल बेड और पेट शीट शामिल हैं। इसके अलावा इस एसयूवी कार के साथ यह जरूरी इंटीरियर एसेसरीज भी मिल रही है :- 

    एसेसरी 

    कीमत 

    पावर स्टेशन (90के एमएएच)

    33,999 रुपये

    डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर 

    27,999 रुपये

    वायरलेस किट 

    19,999 रुपये

    इन्फ्लेटेबल सोफा (सिंगल सीटर)

    16,329 रुपये

    डैशकैम (फ्रंट और रियर)

    14,399 रुपये

    कैम्पिंग टेंट 

    8,999 रुपये

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    8,099 रुपये

    व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस 

    6,599 रुपये

    कप होल्डर के साथ टेलगेट कैम्पिंग सीट 

    5,999 रुपये

    रिवर्स एलईडी कैमरा 

    5,999 रुपये

    कार वॉशर 

    3,999 रुपये

    पोर्टेबल कार वॉशर (वायरलेस)

    3,899 रुपये

    स्टोरेज के साथ फोल्डेबल सीट

    3,999 रुपये

    कैम्पिंग फोल्डेबल चेयर

    3,499 रुपये

    पंक्चर रिपेयर किट

    2,999 रुपये

    टायर इन्फ्लेटर 

    2,599 रुपये

    कार डस्टर 

    999 रुपये

    माइक्रोफाइबर क्लॉथ 

    249 रुपये से 330 रुपये

    कार शैंपू 

    319 रुपये

    ग्लास क्लीनर

    319 रुपये

    कंपनी नई टाटा सिएरा गाड़ी के साथ कई सारी नई टाइप की एसेसरीज दे रही है जिसमें कैम्पिंग टेंट, कप होल्डर के साथ टेलगेट कैम्पिंग सीट, और पावर स्टेशन शामिल है। टाटा सिएरा एसयूवी कार में कई सारे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर की तरह नई एसेसरीज दी जा रही है।  

    नई टाटा सिएरा : इंजन ऑप्शन

    सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    160 पीएस

    118 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    260 एनएम

    260 एनएम

    *डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    Tata Sierra Petrol

    यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।  

    नई टाटा सिएरा : कीमत और मुकाबला  

    नई टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

