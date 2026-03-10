नई टाटा पंच ईवी vs सिट्रोएन ईसी3 : इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
एक जैसी साइज और पोजिशन को देखते हुए हमने इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के बीच कंपेरिजन किया है
प्रकाशित: मार्च 10, 2026 02:08 pm । स्तुति
2024 में लॉन्च होने के बाद अब टाटा पंच ईवी को पहला मिड-लाइफ अपडेट मिल गया है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें अपडेटेड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भी दी गई है। इसका मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौनसी इलेक्ट्रिक कार को चुना जाए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
कीमत
|
मॉडल
|
2026 टाटा पंच ईवी (इंट्रोडक्ट्री)
|
सिट्रोएन ईसी3
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)
|
6.49 लाख रुपये से शुरू + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर
|
उपलब्ध नहीं
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)
|
9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये
|
12.90 लाख रुपये से 13.53 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
-
नई टाटा पंच ईवी कार के साथ बैटरी रेंटल स्कीम का ऑप्शन दिया गया है, जिससे मतलब है कि आपको उपयोग के हिसाब से हर किलोमीटर के लिए बैटरी का किराया देना होगा। बैटरी रेंटल स्कीम के साथ पंच ईवी की कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसकी स्टैंडर्ड शुरूआती कीमत 9.69 लाख रुपये है।
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार की स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो 2026 टाटा पंच ईवी कार का बेस वेरिएंट सिट्रोएन ईसी3 से 3 लाख रुपये सस्ता है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत सिट्रोएन ईसी3 से करीब 1 लाख रुपये कम है।
-
सिट्रोएन ईसी3 गाड़ी के साथ बैटरी रेंटल स्कीम का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि टाटा पंच ईवी के साथ बैटरी रेंटल स्कीम मिलती है।
साइज
|
डाइमेंशन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
सिट्रोएन ईसी3
|
अंतर
|
लंबाई
|
3,880 मिलीमीटर
|
3,981 मिलीमीटर
|
(- 101 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1,742 मिलीमीटर
|
1,733 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स के बिना)
|
+ 9 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,622 मिलीमीटर
|
1,604 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ)
|
+ 18 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,445 मिलीमीटर
|
2,540 मिलीमीटर
|
(- 95 मिलीमीटर)
-
2026 टाटा पंच ईवी कार की चौड़ाई और ऊंचाई सिट्रोएन ईसी3 कार से क्रमशः 9 मिलीमीटर और 18 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
सिट्रोएन ईसी3 कार की लंबाई और व्हीलबेस का साइज 2026 टाटा पंच ईवी से ज्यादा है।
-
यहां देखें नई टाटा पंच ईवी और टाटा टियागो ईवी के बीच कंपेरिजन।
कलर ऑप्शन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
सिट्रोएन ईसी3
|
फियरलेस येलो
|
पोलर व्हाइट
|
बंगाल राउज
|
प्लेटिनम ग्रे
|
कैरेमल
|
स्टील ग्रे
|
एम्पावर्ड ऑक्साइड
|
कॉस्मो ब्लू
|
सुपरनोवा कॉपर
|
–
|
प्योर ग्रे
|
–
|
प्रिस्टाइन व्हाइट
|
–
-
मोनोटोन शेड की बात करें तो टाटा पंच ईवी कार में सबसे ज्यादा चॉइस मिलती है।
-
फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी में सभी कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ की चॉइस दी गई है, जबकि सिट्रोएन ईसी3 गाड़ी में सात डुअल टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें तीन रूफ कलर शामिल हैं। इसे पांच कस्टमाइजेशन पैक्स के जरिए 47 कॉम्बिनेशन में भी कस्टमाइज किया जा सकता है
-
यहां देखें फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी के कलर ऑप्शन और वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
फीचर
|
फीचर
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
सिट्रोएन ईसी3
|
हेडलाइट
|
✅(फॉलो-मी-होम और वेलकम और गुडबाय फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट)
|
हैलोजन
|
एलईडी डीआरएल्स
|
✅
|
✅
|
फ्रंट फॉग लैंप्स
|
✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी)
|
✅(वाइब पैक का हिस्सा)
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर
|
✅(डायनामिक)
|
❌
|
डुअल-टोन अलॉय व्हील्स
|
✅(एरोडायनेमिक डिजाइन 16-इंच यूनिट)
|
✅(15-इंच)
|
एलईडी टेललाइट
|
✅
|
❌
|
अपहोल्स्ट्री
|
लेदरेट
|
फैब्रिक
|
लेदर रैप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
|
✅(केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ)
|
✅(केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ)
|
कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल
|
✅
|
✅
|
सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
|
✅
|
❌
|
सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो
|
❌
|
✅
|
ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन
|
✅
|
❌
|
ग्लवबॉक्स कूलिंग
|
✅
|
❌
|
स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
कफोलडर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
|
टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे) और पीछे 15 वाट टाइप-सी पोर्ट
|
1 (आगे) और 2 (पीछे)
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
✅(10.25-इंच)
|
✅
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
|
✅
|
❌
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
✅(ऑटो)
|
✅(मैनुअल)
|
वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
|
✅
|
❌
|
पैडल शिफ्टर
|
✅
|
❌
|
एयर प्यूरीफायर
|
✅
|
❌
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
❌
|
सनरूफ
|
✅(सिंगल-पेन ओपनेबल)
|
❌
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स
|
✅(इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ)
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
10.2--इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
स्पीकर की संख्या
|
4
|
4
|
कनेक्टेड कार
|
✅
|
✅
|
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
|
✅
|
✅
|
एलेक्सा कनेक्टिविटी
|
✅
|
❌
|
एयरबैग्स
|
6
|
2
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
❌
|
सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
|
✅
|
❌
|
आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
|
✅
|
❌
|
हिल होल्ड असिस्ट
|
✅
|
❌
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
✅
|
❌
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
❌(केवल रियर पार्किंग कैमरा)
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
❌
|
रियर पार्किंग सेंसर
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|
✅
|
❌
|
ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स
|
✅
|
❌
|
आईआरवीएम
|
✅(ऑटो-डिमिंग)
|
✅(मैनुअल)
|
वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
❌
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार की कीमत और पोजिशनिंग अलग-अलग है, लेकिन इनमें रूफ रेल्स, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
-
नई टाटा पंच ईवी में कई सारे प्रीमियम एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें ऑल एलईडी लाइटिंग, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा शामिल है।
-
सिट्रोएन ईसी3 की कीमत फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी से ज्यादा है, लेकिन यह गाड़ी टाटा पंच ईवी जितनी फीचर लोडेड नहीं है। नई टाटा पंच ईवी के मुकाबले ईसी3 कार में सभी पावर विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन फीचर दिया गया है।
-
यहां देखें फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।
इलेक्ट्रिक पावरट्रेन
|
स्पेसिफिकेशन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
सिट्रोएन ईसी3
|
बैटरी पैक
|
30 केडब्लूएच
|
40 केडब्लूएच
|
29.2 केडब्लूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
1
|
पावर
|
88 पीएस
|
129 पीएस
|
57 पीएस
|
टॉर्क
|
154 एनएम
|
154 एनएम
|
143 एनएम
|
सर्टिफाइड रेंज
|
365 किलोमीटर-375 किलोमीटर* (एमआईडीसी पार्ट I+II)
|
468 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)
|
246 किलोमीटर (एमआईडीसी)
*सर्टिफिकेशन के तहत
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी में सबसे ज्यादा बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं।
-
सिट्रोएन ईसी3 के मुकाबले टाटा पंच ईवी की इलेक्ट्रिक पावरट्रेन (दोनों वर्जन में) ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करती है।
-
सर्टिफाइड रेंज आंकड़ों की बात करें तो टाटा पंच ईवी कार 468 किलोमीटर की रेंज देती है जो कि सिट्रोएन ईसी3 से ज्यादा है। हमारे रेंज टेस्ट में सिट्रोएन ईसी3 गाड़ी ने सिंगल चार्ज पर 232 किलोमीटर की रेंज दी, जो कि दावाकृत रेंज आंकड़ों के काफी करीब थी।
-
यहां देखें टाटा पंच ईवी के वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक ऑप्शन की जानकारी। क्या आपको टाटा पंच आईसीई वर्जन को चुनना चाहिए या फिर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन खरीदना चाहिए, यहां देखें इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन।
चार्जिंग ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
सिट्रोएन ईसी3
|
3.3 किलोवाट एसी चार्जर और 15ए प्लग पॉइंट
|
30 केडब्लूएच - 9.4 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15ए प्लग पॉइंट)
40 केडब्लूएच - 13.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15ए प्लग पॉइंट)
|
10.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15ए प्लग पॉइंट)
|
7.4 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर
|
30 केडब्लूएच - 3.6 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत
40 केडब्लूएच - 5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत
|
उपलब्ध नहीं
|
डीसी फास्ट चार्जर
|
30 और 40 केडब्लूएच - 56 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (50 किलोवाट यूनिट के जरिए)
|
57 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत
-
नई टाटा पंच ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि ईसी3 में सिंगल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दी गई है। टाटा पंच ईवी में कई सारे चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि ईसी3 में 15ए प्लग पॉइंट या डीसी फास्ट चार्जर की चॉइस दी गई है।
-
15ए प्लग पॉइंट के साथ सिट्रोएन ईसी3 की बैटरी को 10 से 100 प्रतिशत 10.5 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जबकि डीसी फास्ट चार्जर के जरिए ईसी3 कार को 10 से 80 प्रतिशत तक पहुंचने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना कि फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी कार के दो बैटरी पैक्स को लगता है।
कारदेखो का क्या है कहना…
जब से टाटा पंच ईवी मार्केट में आई है, इस गाड़ी ने अपने कॉम्पेक्ट साइज, टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन और पावरफुल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट वर्जन के साथ अब टाटा ने इसमें अपडेटेड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन सेटअप देकर गाड़ी को स्टाइलिश के साथ-साथ और बेहतर बनाया है, ऐसे में यह गाड़ी अब खरीदने के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होती है।
जबकि, सिट्रोएन ईसी3 कार को 2023 में लॉन्च किया गया था और अब यह अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से थोड़ा पीछे रहने लगी है। पंच ईवी के मुकाबले इसका बड़ा साइज, अच्छी राइड क्वालिटी और सर्टिफाइड रेंज के आसपास की रेंज अभी भी पंच ईवी पर कुछ बढ़त रखती है, लेकिन बेसिक फीचर, स्मॉल सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन और ठीकठाक केबिन कई खरीदारों को इससे दूर खींच सकते हैं।