2026 टाटा पंच vs टाटा नेक्सन: क्या बड़ी एसयूवी कार के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए?

टाटा नेक्सन टाटा पंच

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (इंट्रोडक्ट्री)

स्मार्ट 7.32 लाख रुपये स्मार्ट 5.59 लाख रुपये

स्मार्ट + 8 लाख रुपये प्योर 6.49 लाख रुपये

स्मार्ट सीएनजी 8.23 लाख रुपये स्मार्ट सीएनजी 6.69 लाख रुपये

स्मार्ट + एस 8.30 लाख रुपये प्योर + 6.99 लाख रुपये

स्मार्ट + एएमटी 8.78 लाख रुपये प्योर + एस 7.34 लाख रुपये

प्योर + 8.87 लाख रुपये प्योर सीएनजी 7.49 लाख रुपये

स्मार्ट + डीजल 9.01 लाख रुपये प्योर + एएमटी 7.54 लाख रुपये

प्योर + एस 9.15 लाख रुपये एडवेंचर 7.59 लाख रुपये

स्मार्ट + सीएनजी 9.15 लाख रुपये प्योर + एस एएमटी 7.89 लाख रुपये

स्मार्ट + एस डीजल 9.28 लाख रुपये एडवेंचर एस 7.94 लाख रुपये

स्मार्ट + एस सीएनजी 9.42 लाख रुपये प्योर + सीएनजी 7.99 लाख रुपये

प्योर + एएमटी 9.51 लाख रुपये एडवेंचर एएमटी 8.14 लाख रुपये

प्योर + सीएनजी 9.79 लाख रुपये अकंप्लिश्ड 8.29 लाख रुपये

प्योर + एस एएमटी 9.79 लाख रुपये एडवेंचर टर्बो 8.29 लाख रुपये

प्योर + डीजल 9.91 लाख रुपये प्योर + एस सीएनजी 8.34 लाख रुपये

प्योर + एस सीएनजी 10 लाख रुपये प्योर + सीएनजी एएमटी 8.54 लाख रुपये

क्रिएटिव 10 लाख रुपये एडवेंचर सीएनजी 8.59 लाख रुपये

प्योर + एस डीजल 10.18 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एएमटी 8.84 लाख रुपये

क्रिएटिव + एस 10.34 लाख रुपये एडवेंचर एस सीएनजी 8.94 लाख रुपये

प्योर + डीजल एएमटी 10.54 लाख रुपये अकंप्लिश्ड + एस 8.99 लाख रुपये

क्रिएटिव + एस डार्क 10.70 लाख रुपये एडवेंचर सीएनजी एएमटी 9.14 लाख रुपये

क्रिएटिव एएमटी 10.70 लाख रुपये अकंप्लिश्ड सीएनजी 9.29 लाख रुपये

क्रिएटिव सीएनजी 10.98 लाख रुपये एडवेंचर एस सीएनजी एएमटी 9.49 लाख रुपये

क्रिएटिव + एस एएमटी 10.98 लाख रुपये अकंप्लिश्ड + एस एएमटी 9.54 लाख रुपये

क्रिएटिव डीसीए 11.16 लाख रुपये अकंप्लिश्ड + एस टर्बो 9.79 लाख रुपये

क्रिएटिव डीजल 11.17 लाख रुपये अकंप्लिश्ड + एस सीएनजी एएमटी 10.54 लाख रुपये

क्रिएटिव + एस सीएनजी 11.25 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डीटी 11.25 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डार्क एएमटी 11.34 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डीजल 11.44 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डार्क सीएनजी 11.62 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डार्क 11.62 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डार्क डीजल 11.80 लाख रुपये - -

क्रिएटिव डीजल एएमटी 11.80 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डीजल एएमटी 12.07 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डीटी सीएनजी 12.17 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल 12.34 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डीटी डीसीए 12.35 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क 12.35 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + एस डार्क डीजल एएमटी 12.43 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क 12.45 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डार्क सीएनजी 12.53 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल 12.70 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डार्क डीसीए 12.72 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल एएमटी 12.97 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डीटी सीएनजी 13.08 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डीटी 13.24 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डीटी डीजल 13.24 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क सीएनजी 13.26 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डीटी डीसीए 13.26 लाख रुपये - -

क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल एएमटी 13.33 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क सीएनजी 13.36 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीजल 13.42 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीसीए 13.45 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल 13.52 लाख रुपये - -

फियरलेस + ए पीएस डीटी डीसीए 13.53 लाख रुपये - -

फियरलेस + ए पीएस डार्क डीसीए 13.82 लाख रुपये - -

फियरलेस + ए पीएस रेड डार्क डीसीए 13.82 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डीटी डीजल एएमटी 13.87 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीजल एएमटी 14.05 लाख रुपये - -