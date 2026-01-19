सभी
    2026 टाटा पंच vs टाटा नेक्सन: क्या बड़ी एसयूवी कार के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए?

    प्रकाशित: जनवरी 19, 2026 02:11 pm । सोनू

    Tata Punch vs Tata Nexon

    नई टाटा पंच को हाल ही में कई बदलावों के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें डिजाइन से लेकर नया इंजन तक शामिल है, और अब यह मुकाबले में मौजूद कारों से बेहतर पैकेज बन गई है। अब यह एक सेगमेंट के आगे की टाटा नेक्सन को भी टक्कर देने की काबिलियत रखती है।

    टाटा नेक्सन बड़ी, ज्यादा स्पेशियस, ज्यादा फीचर लोडेड और ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन क्या सच में नेक्सन कार के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, या फिर पंच अपनी कीमत में वाजिब है? यहां हमने दोनों कार का कंपेरिजन किया है जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

    कीमत और वेरिएंट

    टाटा नेक्सन

    टाटा पंच

    वेरिएंट

    एक्स-शोरूम कीमत

    वेरिएंट

    एक्स-शोरूम कीमत (इंट्रोडक्ट्री)

    स्मार्ट

    7.32 लाख रुपये

    स्मार्ट

    5.59 लाख रुपये

    स्मार्ट +

    8 लाख रुपये

    प्योर

    6.49 लाख रुपये

    स्मार्ट सीएनजी

    8.23 लाख रुपये

    स्मार्ट सीएनजी

    6.69 लाख रुपये

    स्मार्ट + एस

    8.30 लाख रुपये

    प्योर +

    6.99 लाख रुपये

    स्मार्ट + एएमटी

    8.78 लाख रुपये

    प्योर + एस

    7.34 लाख रुपये

    प्योर +

    8.87 लाख रुपये

    प्योर सीएनजी

    7.49 लाख रुपये

    स्मार्ट + डीजल

    9.01 लाख रुपये

    प्योर + एएमटी

    7.54 लाख रुपये

    प्योर + एस

    9.15 लाख रुपये

    एडवेंचर

    7.59 लाख रुपये

    स्मार्ट + सीएनजी

    9.15 लाख रुपये

    प्योर + एस एएमटी

    7.89 लाख रुपये

    स्मार्ट + एस डीजल

    9.28 लाख रुपये

    एडवेंचर एस

    7.94 लाख रुपये

    स्मार्ट + एस सीएनजी

    9.42 लाख रुपये

    प्योर + सीएनजी

    7.99 लाख रुपये

    प्योर + एएमटी

    9.51 लाख रुपये

    एडवेंचर एएमटी

    8.14 लाख रुपये

    प्योर + सीएनजी

    9.79 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड

    8.29 लाख रुपये

    प्योर + एस एएमटी

    9.79 लाख रुपये

    एडवेंचर टर्बो

    8.29 लाख रुपये

    प्योर + डीजल

    9.91 लाख रुपये

    प्योर + एस सीएनजी

    8.34 लाख रुपये

    प्योर + एस सीएनजी

    10 लाख रुपये

    प्योर + सीएनजी एएमटी

    8.54 लाख रुपये

    क्रिएटिव

    10 लाख रुपये

    एडवेंचर सीएनजी

    8.59 लाख रुपये

    प्योर + एस डीजल

    10.18 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एएमटी

    8.84 लाख रुपये

    क्रिएटिव + एस

    10.34 लाख रुपये

    एडवेंचर एस सीएनजी

    8.94 लाख रुपये

    प्योर + डीजल एएमटी

    10.54 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड + एस

    8.99 लाख रुपये

    क्रिएटिव + एस डार्क

    10.70 लाख रुपये

    एडवेंचर सीएनजी एएमटी

    9.14 लाख रुपये

    क्रिएटिव एएमटी

    10.70 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड सीएनजी

    9.29 लाख रुपये

    क्रिएटिव सीएनजी

    10.98 लाख रुपये

    एडवेंचर एस सीएनजी एएमटी

    9.49 लाख रुपये

    क्रिएटिव + एस एएमटी

    10.98 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड + एस एएमटी

    9.54 लाख रुपये

    क्रिएटिव डीसीए

    11.16 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड + एस टर्बो

    9.79 लाख रुपये

    क्रिएटिव डीजल

    11.17 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड + एस सीएनजी एएमटी

    10.54 लाख रुपये

    क्रिएटिव + एस सीएनजी

    11.25 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डीटी

    11.25 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डार्क एएमटी

    11.34 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डीजल

    11.44 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डार्क सीएनजी

    11.62 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डार्क

    11.62 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डार्क डीजल

    11.80 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव डीजल एएमटी

    11.80 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डीजल एएमटी

    12.07 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डीटी सीएनजी

    12.17 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल

    12.34 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डीटी डीसीए

    12.35 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डार्क

    12.35 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + एस डार्क डीजल एएमटी

    12.43 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस रेड डार्क

    12.45 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डार्क सीएनजी

    12.53 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल

    12.70 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डार्क डीसीए

    12.72 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल एएमटी

    12.97 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डीटी सीएनजी

    13.08 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डीटी

    13.24 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डीटी डीजल

    13.24 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डार्क सीएनजी

    13.26 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डीटी डीसीए

    13.26 लाख रुपये

    -

    -

    क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल एएमटी

    13.33 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस रेड डार्क सीएनजी

    13.36 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डार्क डीजल

    13.42 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डार्क डीसीए

    13.45 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल

    13.52 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + ए पीएस डीटी डीसीए

    13.53 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + ए पीएस डार्क डीसीए

    13.82 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + ए पीएस रेड डार्क डीसीए

    13.82 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डीटी डीजल एएमटी

    13.87 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस डार्क डीजल एएमटी

    14.05 लाख रुपये

    -

    -

    फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल एएमटी

    14.15 लाख रुपये

    -

    -

    • पंच के मुकाबले नेक्सन के दोगुने से ज्यादा वेरिएंट्स हैं, जिससे दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्सन डीजल और स्पेशल एडिशन में भी आती है, ये दोनों ही विकल्प पंच कार में उपलब्ध नहीं है।

    • नेक्सन की शुरुआती कीमत पंच से करीब 2 लाख रुपये अधिक है और टॉप मॉडल की प्राइस में अंतर करीब 4 लाख रुपये है।

    • नेक्सन के स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, प्योर प्लस और क्रिएटिव वेरिएंट की कीमत नई पंच के प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट की कीमत काफी समान है।

    • अगर आप एक बड़ी कार लेना चाहते हैं और कुछ फीचर कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप नेक्सन मिड वेरिएंट ले सकते हैं।

    साइज और डिजाइन

     

    टाटा नेक्सन

    टाटा पंच

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3876 मिलीमीटर

    + 119 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1804 मिलीमीटर

    1742 मिलीमीटर

    + 62 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1620 मिलीमीटर

    1615 मिलीमीटर

    + 5 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2498 मिलीमीटर

    2445 मिलीमीटर

    + 53 मिलीमीटर

    ग्राउंड क्लीयरेंस

    208 मिलीमीटर

    193 मिलीमीटर

    + 15 मिलीमीटर

    • नेक्सन हर मामले में पंच से बड़ी है और इसकी वजह से सड़क पर इसका लुक थोड़ा ज्यादा दमदार लगता है।

    Tata Nexon
    Tata Punch Facelift

    • हालांकि, क्योंकि पंच लगभग नेक्सन जितनी ही ऊंची है, ऐसे में इसमें भी एसयूवी कार वाली फील आती है।

    • नेक्सन की चौड़ाई और व्हीलबेस पंच से ज्यादा है, ऐसे में इसमें खासकर पीछे वाले पैसेंजर को केबिन में ज्यादा स्पेस मिलेगा।

    • ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो नेक्सन आगे है, दोनों एसयूवी में टूटी-फूटी और खराब सड़कों पर चलाने के लिए काफी ग्राउंड क्लीयरेंस है।

    Tata Nexon Side Profile
    Tata Punch Side Profile

    • डिजाइन के मामले में पंच और नेक्सन दोनों में मिलते-जुलते एलिमेंट्स हैं और दोनों में एक जैसी फैमिली डिजाइन लैंग्वेज है।

    • दोनों में समान साइज के व्हील दिए गए हैं लेकिन दोनों का डिजाइन अलग-अलग है, और नेक्सन वेलकम और गुडबाय एनिमेशन और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जैसे अतिरिक्त फीचर के साथ आगे है।

    Tata Nexon Rear
    Tata Punch Rear

    • पंच का एक एचबीएक्स एडिशन भी आता है, जिसमें मौजूदा डिजाइन के साथ कुछ अतिरिक्त एसेसरीज मिलती है, वहीं नेक्सन में डार्क और रेड डार्क एडिशन मिलते हैं जो अंदर और बाहर से पूरी तरह से नए हैं।

    केबिन डिजाइन और स्पेस

    • हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट के साथ पंच के केबिन डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं और कई चीजें नेक्सन से ली गई है।

    • इन एलिमेंट्स में चमकीले लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पेनल शामिल है।

    Tata Nexon Interior
    Tata Punch Facelift Interior

    • हालांकि नेक्सन दरवाजों और डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच पेडिंग व लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के चलते ज्यादा प्रीमियम लगती है।

    • नेक्सन का डार्क और रेड डार्क एडिशन भी पेश किया गया है, जिनमें क्रमश: ऑल-ब्लैक और ब्लैक व रेड केबिन थीम मिलती है।

    • आगे वाली सीटों के स्पेस की बात करें तो नेक्सन और पंच दोनों में लंबे पैसेंजर को आराम से बैठने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है।

    • हालांकि, पंच में एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट के चलते थोड़ा ज्यादा कंफर्ट मिलता है, जिसका नेक्सन में अभाव है।

    Tata Nexon Rear Seat
    Tata Punch Facelift Rear Seat

    • ज्यादा चौड़ाई और व्हीलबेस के कारण, नेक्सन में पीछे वाली सीट पर बेहतर स्पेस मिलना चाहिए।

    • पंच में पीछे दो वयस्क पैसेंजर बैठ सकते हैं और दोनों को पर्याप्त हेडरूम, नी रूम और लेगरूम मिलेगा। हालांकि, बीच की सीट बच्चे या छोटे पैसेंजर के लिए सही है।

    • इस मामले में नेक्सन में बेहतर स्पेस मिलता है और ज्यादा चौड़ाई के कारण बीच वाले पैसेंजर को भी अच्छी जगह मिलती है।

    • नेक्सन में पीछे विंडो सनशेड भी दिया गया है, जिससे पीछे वाले पैसेंजर को प्राइवेसी मिलती है और तेज धूप भी रोकते हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    प्रमुख फीचर

    टाटा नेक्सन

    टाटा पंच

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • लेवल-1 एडीएएस

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • 8-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • फीचर की बात करें तो आपको एक जैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन नेक्सन में ज्यादा फीचर दिए गए हैं।

    Tata Nexon Infotainment System
    Tata Punch Facelift Infotainment

    • दोनों कार में अच्छे बेसिक फंक्शनल फीचर मिलते हैं, जो आपकी रोजाना की यात्रा के लिए काफी होंगे, लेकिन नेक्सन में पैनोरमिक सनरूफ और आगे सीट वेंटिलेशन जैसी अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    Tata Nexon Sunroof
    Tata Punch Facelift

    • हालांकि, इन फीचर के लिए पंच की तुलना में अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं और पंच में मिलने वाला पैकेज काफी अच्छा है।

    • सुरक्षा के लिए दोनों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Tata Nexon 360 Camera
    Tata Punch 360 Camera

    • नेक्सन लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ एक कदम आगे है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    • ये सभी फीचर उम्मीद के मुताबिक काम करते हैं और नेक्सन का एडीएएस फीचर भारत की सड़कों के हिसाब से अच्छे से ट्यून किया गया है।

    • दोनों कार को भारत एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

    इंजन

     

    टाटा नेक्सन

    टाटा पंच

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    120 पीएस

    100 पीएस

    115 पीएस

    88 पीएस

    73.4 पीएस

    120 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    170 एनएम

    260 एनएम

    115 एनएम

    103 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    5एमटी 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीटी

    6एमटी

    6एमटी, 6एएमटी

    5एमटी, 5एएमटी

    5एमटी, 5एएमटी

    6एमटी

    • अगर आप एक डीजल एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो दोनों में नेक्सन बेहतर ऑप्शन है। हालांकि, इसमें दूसरे इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं।

    • पंच में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो शहर में आरामदायक ड्राइव एक्सपीरियंस और अच्छा माइलेज देता है। हालांकि खुली सड़कों पर इस इंजन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है।

    Tata Nexon Engine
    Tata Punch Engine

    • इसमें एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी दी गई है जिसे एएमटी के साथ लिया जा सकता है और यह नेक्सन में उपलब्ध नहीं है।

    • पंच में भी नेक्सन कार वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो फन-टू-ड्राइव अनुभव देता है। चूंकि पंच नेक्सन से कम वजनी है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि यह ज्यादा रोमांचक अनुभव देगी। हालांकि, नेक्सन में जहां इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स दिए गए हैं, वहीं पंच में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    Tata Nexon
    Tata Punch

    • अगर आप डीजल या टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक विकल्प लेना चाहते हैं तो फिर आपको नेक्सन लेनी चाहिए।

    • इसके अलावा एएमटी वाली पंच सीएनजी भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ग्राहकों को इसमें कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलता है।

    कौनसी गाड़ी खरीदें?

    फेसलिफ्ट अपडेट के साथ टाटा पंच अपने नए डिजाइन, अच्छे फीचर और कई इंजन ऑप्शन की वजह से एक ज्यादा आकर्षक प्रोडक्ट बन गई है। अगर आप बजट में एक एसयूवी कार ढूंढ रहे हैं और सभी मामलों में बेस्ट डील चाहते हैं तो पंच आपको निराश नहीं करेगी, और अगर आपको पीछे की सीट की कम चौड़ाई से दिक्कत नहीं है तो नेक्सन के बजाय इसे लेना अच्छा फैसला होगा, क्योंकि इससे आपके काफी सारे पैसे बचेंगे।

    Tata Punch

    हालांकि अगर आप स्पेस, प्रीमियमनेस और फीचर को अहमियत देते हैं, या अगर आप डीजल इंजन की परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज चाहते हैं तो फिर टाटा नेक्सन भी एक अच्छा विकल्प है, बशर्ते आप अपनी जेब से थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हों। पंच से ज्यादा कीमत पर आपको इसमें आपकी फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस, दमदार रोड प्रजेंस और ज्यादा फीचर वाला केबिन मिलेगा।

    Tata Nexon

    अगर आप अभी भी यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनें तो आप इस सेगमेंट के दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं जिनमें हुंडई एक्सटर, किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और स्कोडा कायलाक शामिल है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

