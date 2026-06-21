पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: सिट्रोएन ईसी3 एक्स और मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च, निसान टेक्टॉन का टीजर जारी और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही, और कई सेगमेंट में जरूरी अपडेट देखने को मिले। इस दौरान लग्जरी कंपनियों ने नए और फेसलिफ्ट मॉडल उतारे, वहीं मास-मार्केट कार कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ी, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी और आगामी लॉन्च पर रहा। हमने नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भी देखा, जिनसे हमें भविष्य की कारों की एक झलक दिखी।

अगर आपने किन्हीं कारणों के चलते ये अपडेट मिस कर दिए, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

सिट्रोएन ईसी3 एक्स लॉन्च

सिट्रोएन ने ईसी3 एक्स को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह ईसी3 इलेक्ट्रिक हैचबैक का ज्यादा प्रीमियम वर्जन है जिसे कुछ डिजाइन अपडेट और बेहतर फीचर लिस्ट के साथ पेश किया गया है, जबकि पावरट्रेन ऑप्शन वही हैं। सिट्रोएन ने नई ईसी3 एक्स की वेरिएंट लिस्ट को भी अपडेट किया है और इसका मिड वेरिएंट ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया है।

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज ने फेसलिफ्ट एस-क्लास को भारत में लॉन्च किया, जिसकी कीमत 2.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस लग्जरी सेडान कार में कुछ डिजाइन अपडेट, नया सुपरस्क्रीन सेटअप, एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी, बेहतर केबिन, 15 एयरबैग और एस450ई प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, इसमें रेगुलर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं।

मिनी कंट्रीमैन सी भारत में लॉन्च

मिनी ने कंट्रीमैन सी को भारत में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 47.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिससे यह कंट्रीमैन का सबसे सस्ता वर्जन बन गई है। एंट्री-लेवल कंट्रीमैन सी में प्रीमियम फीचर लिस्ट के साथ मिनी मॉडल की अनोखी स्टाइल और शानदार केबिन लेआउट मिलता है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

एमजी स्टारलाइट 560 भारत में टेस्टिंग के नजर आई

एमजी स्टारलाइट 540 को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, और संकेत मिले हैं कि इस नई प्रीमियम एसयूवी कार को कंपनी के लाइनअप में हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। भारत में इसे साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है और यह भारत में पहली मास-मार्केट 7 सीटर एसयूवी कार हो सकती है, जो पेट्रोल, ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन में मिलेगी। इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, एडीएएस, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम केबिन जैसी खूबियां मिलेंगी।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेट की जानकारी मिली है। फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन में बदलाव, नए फीचर और केबिन में अपग्रेड किए जा सकते हैं। इसमें पहले वाले पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलना जारी रहेगा। यहां आप इसके संभावित अपडेट की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च

मारुति सुजुकी ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह भारत की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी है। यह केवल टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस मैनुअल में उपलब्ध है। इसमें 1.2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ई85 इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल सपोर्ट करता है। इसका पावर आउटपुट, फीचर और डिजाइन रेगुलर वैगनआर जैसा ही है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह केवल कमर्शियल मार्केट के लिए उपलब्ध है।

2027 हुंडई आई20 का ग्लोबल डेब्यू

हुंडई ने नई जनरेशन आई20 से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्दा उठाया। इसे नए डिजाइन, अपडेट केबिन और नए टेक्नोलॉजी फीचर के साथ पेश किया गया है। नए मॉडल में हुंडई की नई डिजाइन थीम और मौजूदा मॉडल वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलना जारी रह सकते हैं। भारत में इसकी लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह 2027 में लॉन्च हो सकती है।

2026 टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

2026 टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे संकेत मिले हैं कि यह जल्द ही लॉन्च होने वाली है। अपडेट पिकअप ट्रक में स्लीक डिजाइन, और ज्यादा प्रीमियम फीचर के साथ मॉडर्न केबिन दिया गया है। इसमें पहले की तरह 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है।

निसान टेक्टॉन का टीजर जारी

निसान ने अपनी आगामी टेक्टॉन एसयूवी का टीजर जारी किया है, इसे प्रीमियम एसयूवी कार के तौर पर पेश किया जा सकता है। टीजर से इसके बोल्ड डिजाइन और दमदार रोड प्रजेंस का पता चला है, और जल्द इसकी ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है। इस मॉडल के साथ भारत में निसान की फिर से वापसी हो सकती है और इससे 9 जुलाई 2026 को पर्दा उठेगा।

इनमें से किस अपडेट ने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, हमें नीचे कमेंट में बताएं और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।